兆豐金打8折是時候買來除權息「賺股息」？合理價落點在這 達人一表計算

【文．李易紓】

防疫保單之亂，苦主之一兆豐金（2886）旗下兆豐產5月一次提足防疫保單預期最大損失36.54億元，讓兆豐金5月稅後淨損11.44億元，這是自2020年3月以來首見單月虧損；前5月兆豐金獲利66.16億元，每股純益（EPS）0.49元，從公股金控獲利王淪落最後一名。

兆豐金表示，兆豐產在提列賠款準備後，後續只要確診率沒有再攀高，甚至較預估值低，就不用再提列，甚至還有些許回沖，而RBC仍在300%以上，目前沒有立即需要增資的壓力，不過財務結構已弱化，未來兆豐產仍有需要強化財務結構。

兆豐金周K連2黑，月K連3黑

從籌碼面來看，兆豐金連7個交易日被外資賣超，股價失守5日線、周K連2黑，月K連3黑，上週五（6/10）股價來到37.1元，較4月時高檔45.1元已經下修2成，不少存股族都在問，兆豐金在5月發生虧損，是否跟華南金（2880）一樣，是危機入市的時機？到底能不能趁機加碼等著賺股息？

不敗教主陳重銘在臉書上分享他的兩個觀點，他說華南永昌2020大幅虧損之後，2021年台股大漲，華南金當然跟著水漲船高，但今年台灣股市還會大漲嗎？陳重銘說，美股現在看起來不太妙，時間點不同、股市的氣氛不一樣，其實不能相提並論，「買股票不能只想著上漲，萬一下跌呢？」

不敗教主陳重銘一表算出兆豐金合理、便宜、昂貴價

其次是，當時華南金股價不到18元，算是長期相對的低點了，兆豐金目前股價是長期相對的高點，也是不能相提並論的。

陳重銘說，股票不一定能夠傻傻一直買，除非能忍受長時間套牢、也有錢逢低就一直加碼，如果投資人覺得兆豐金是公股金控、大到不能倒想要買進，他提供一張試算表，按照過去股價、股利，以及今年配息計算出來的「便宜、昂貴以及合理價」。

以表格來看，兆豐金的便宜價落在26.27元，昂貴價是32.45元，而合理價則是29.49元，陳重銘提醒，這只是基本的參考，可以自行在數字上面調整，「如果覺得前5月獲利大衰退、明年股利可能不好，那就自行減掉幾塊錢吧！」

（圖/不敗教主陳重銘臉書）

本文授權自今周刊，原文見此。

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