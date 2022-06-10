不再「去城市打拼」六都人口逃走中！為何新竹縣市卻能逆勢成長、房價也狂漲？

【文 黃健誠】

根據日前內政部公布的2021年社會增加人口排名，新竹縣淨遷入口為4545人，高居全國第一名，顯見新竹科學園區持續創造就業機會，因而磁吸人口移入。

不過，在排名中卻也發現淨遷出前5名的縣市中，台北市、新北市、高雄市及台中市等六都中的四都榜上有名，專家指出，這表示高房價及疫情的影響之下，以往六都狂吸其他縣市人口的榮景不再。

內政部統計處日前公布2021年社會增加人口排名，根據資料，在台灣各縣市中，淨遷入成長前五名依序為新竹縣4545人、金門縣660人、新竹市517人、澎湖縣472人與連江縣322人；而淨遷出前五名的縣市則分別為台北市76,097人、新北市20,005人、高雄市16,367人、彰化縣11,879人與台中市7,155人。

六都有四都位居遷出人口前5名 為何城市磁吸效應不再？

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，六都直轄市中有四都位居淨遷出人口前5名，連一直處於人口成長的台中市也首度轉為負成長，這代表高房價及疫情的影響之下，以往六都狂吸其他縣市人口的榮景不再。

董家菱解釋，近年來新冠疫情大大影響人們生活，甚至有人因此丟了工作，也有人因疫情需要居家工作，所以住在城市裡、沒有外援的雙薪家庭，無法隨時配合學校無預警的停課，這也讓「北孫南送」成了最新的流行語，將無人看照需要居家上課的北部孫子送到南部的爺爺奶奶家。

另一個層面的影響則是高房價問題，董家菱說，雙北的高房價及疫情帶來的影響讓許多人體會到都市居大不易，人口密集的六都更是每次疫情爆發時的重災區，因此許多公司在紛紛採用居家工作後，這讓過去常說「人到城市打拼」不再是必要常態，反而可以同時在大都市的公司上班，但卻在鄉下的家中遠端連線工作及開會，再加上近年來青年返鄉的意識抬頭，不少北漂青年選擇返回自己的家鄉貢獻自己的專長。

新竹縣市成熱門移入區 房價也「漲上天」？

不過，在這樣的趨勢中，新竹縣市卻不受影響而遷入人口得已逆勢成長，董家菱表示，疫情之下雖然百業維艱，但電子科技產業不受影響反而逆勢成長，因此高科技產業發達的新竹縣與新竹市分別占了社會移入人口增加排行第一名與第三名。

這顯示新竹科學園區持續創造就業機會，瘋狂磁吸人口移入，不少人攜家帶眷移入新竹也是社會移入人口增加的顯在因素，享有高薪以及不少獎金收入的「竹科新貴」房產購買力不容小覷，當地房市持續看好。

根據市調機構住展雜誌統計，今年第一季全台新建案房價全面上漲，新竹縣市以季增11%、年增27.4%居冠，每坪成交均價達30.2萬元，正式超越桃園、成為北台灣房價第三貴地區，僅次於雙北。

本文授權自今周刊，原文見此。

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