強尼大戰安柏後 換這對好萊塢前愛侶互告 小布怒控裘莉「故意傷害我」為的是哪樁？

【林依榕 整理】

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗一案備受全球關注，現在又傳出另一對好萊塢夫妻，上演相愛相殺的戲碼。

據外媒報導，布萊德彼特（Brad Pitt）在6月3日提出控訴，指出前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在他不知情的情況下，於2021年賣出了2人共同買下法國酒莊的個人持股，怒控裘莉是要故意傷害自己。

事情回到2004年，當時布萊德彼特與安潔莉娜裘莉因合拍電影《史密斯任務》陷入熱戀，隔年便和前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）離婚，與裘莉展開同居生活。

2008年，2人一起買下位於法國的米拉瓦爾酒莊（Château Miraval），其中也包含了一座豪宅與一座葡萄園，這裡不僅是後來2014年布裘互訂終身的甜蜜場地，更是多年來一家人的度假地點。

而當初在購買酒莊時，布裘2人也都說好，倘若哪天其中一方要出售酒莊股權，都要知會對方並取得同意；沒想到，裘莉卻在2021年10月，以1.64億美元出售手中持股給俄羅斯酒商，這一切小布通通不知情。

小布表示，這些年他為了酒莊貢獻許多心力，反觀裘莉早已停止為酒莊付出，且她明知道俄羅斯酒商會試圖控制小布建立起來的業務、破壞其投資及商譽，卻以隱瞞方式出售手中持股、藉此影響業務，「意圖侵犯我的合約權利」達成傷害目的。

而布裘之間的糾紛不只酒莊股權官司，離婚近5年的他們，仍在為了孩子們的共同監護權討論細節。

達志

對此裘莉則有不同看法，據知情人士透露向《People》雜誌透露，小布的指控完全是子虛烏有！

該名人士指出，在2人訴請離婚事件後，裘莉與孩子們一直無法回到這座莊園，她也曾多次向小布提出邀約、了解酒莊事業未來將由他們的孩子繼承狀況下，找到了在酒業有著豐富經驗的事業夥伴，「賣出她個人股份是個艱難的決定」。

但如今，當裘莉合法退出酒莊事業後，小布卻還將她捲入多重的訴訟之中。該人士強調「真相尚未公諸於世」，況且布裘一共育有6個孩子，離婚5年後雙方很有可能再次對簿公堂。

本文授權自今周刊，原文見此。

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