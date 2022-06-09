很多報章雜誌報導是錯的！劉德音談美日建廠新進度 且不點名戳了英特爾「這說法」

【文．劉煥彥】

台積電董事長劉德音8日在年度股東會，花了整整一個小時回答國內外股東的許多問題，從股價下跌、股利配發、國外人才招募、未來供電疑慮到美日建廠挑戰等等不一而足，幾乎是讓股東「問到飽」。

在美國及日本建廠部分，劉德音回應了兩國人才招募上的挑戰，以及需要投入的學習時間，並強調當前問題不影響美國建廠的時程，也不影響台積電已宣示達到毛利率53%的長期目標。

他還不點名反駁了英特爾執行長基辛格之前的言論，表示美國從國會到半導體業界，多數意見是美國若想重振本土半導體產業的榮景，就不可能獨厚美國業者，反而需要開放全球業者到美國競爭。

「本來嘛，在新的地方建廠，要有學習曲線」

「很多報章雜誌的報導，其實不見得都對，很多也是錯誤的！」

在回答一位股東提問有媒體報導，美國建廠成本飆高時，劉德音先給了上面這句話。

他說明，美國建廠成本確實高於預期，徵人難度也高於台灣，但並非無法應付，且目前有達到希望招募的人數。

「本來嘛，在一個新的地方建廠，要有學習曲線。台積電在這個新的地方，也花了很多精力學習。這些地方長期建廠的數量沒有台灣高，所以供應鏈沒有台灣那麼完整，但相信我們去了之後，像英特爾、三星去了以後，供應鏈就會有競爭力。」

張忠謀：美國設廠成本高50%！

現年90歲的台積電創辦人張忠謀，今年4月在一場華府智庫的podcast訪談就直言，美國想擴大本土半導體生產，但既沒製造人才、成本又高，若執意這樣做將是「非常浪費、超昂貴的作法，會白忙一場」。

他指出，台積電在奧勒岡州成立25年的八吋晶圓廠，就有25年的數據足以證明，美國想要擴大國產半導體生產不切實際，因為製造同樣產品，美國的成本「比在台灣生產高出50%！」

日本經濟新聞2月曾報導，台積電亞利桑納州建廠進度延後了3~6個月，原因是美國勞動力短缺、美國本土疫情變化，加上需要申請多種建築執照的流程繁瑣。

劉德音：希望全世界認為 台積電是世界的台積電

劉德音今天也指出，海外建廠主要是配合客戶需求，在海外設廠能得到更多客戶的長期信任，尤其是在地緣政治中。

「我認為，長期信任會為我們帶來更多的商業機會，且目的（也）在全世界人才的吸引。藉由這個布局，讓台積電真正成為全世界人才匯集的地方。」

他在回答另一位股東提問時也提到，希望台積電有能力吸收全世界的人才，因為在快速成長後，台積必須要攜手全世界的人才，「希望全世界會認為，台積電是世界的台積電，創造世界的創新」。

「日本半導體人才不多，但科技人才不少」

在日本建廠方面，劉德音在回答一位日籍股東提問時表示，日本半導體人才確實不多，因為當地半導體工廠較少，但日本「科技人才並不少，所以能參加半導體產業的人很多」。

他說明，台積電在九州熊本建廠，是配合日本客戶SONY及汽車零件大廠電裝（DENSO）的需求，也是要訓練日本的半導體人才。台積「將送一些日本有經驗的半導體人才，到台灣與我們的夥伴一起學習，這是我們正在做的」。

要復興美國半導體 靠美國自己半導體公司「是行不通的」

有股東問到美國晶片法案（CHIPS Act）仍卡在國會，以及其通過後對台積電的助益，劉德音回應，有少數業者認為華府應該只補助美國企業，但根據台積電與美國半導體產業組織的長期溝通，「他們也不認為，要讓美國半導體復興，能靠美國自己的半導體公司，這是行不通的」。

「絕大部分的業界（人士），包括國會的人，都認為必須要開放全世界半導體公司在美國的競爭。」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）去年12月在加州一場產業論壇上表示，美國投資本土半導體業者的金額，應該要大於給予台積電、三星這些亞洲業者，因為本土企業才能讓美國有更大的智慧財產控制權。

他說：「你想要擁有IP、研發及隨之而來的稅金，還是你寧願看著這些東西回流亞洲？」

去年12月基辛格也在華府Economic Club一場論壇中直言，從全球供應鏈再平衡的角度來看，台積電下個晶圓廠落腳美國比落腳亞洲更好，因為全球半導體製程過於集中亞洲，特別是集中在南韓三星電子及台積電手上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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