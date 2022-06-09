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開放觀光客！「3條件」就能來台玩…1300元國旅補助7月提前上路「是為這個」

聯合新聞網／ 今周刊
交通部長王國材週三（6/8）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時透露，觀光局已經準備好了出入境指引，即將報指揮中心核定。本報資料照片
交通部長王國材週三（6/8）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時透露，觀光局已經準備好了出入境指引，即將報指揮中心核定。本報資料照片

【文．李易紓】

台灣觀光就要準備重新啟動！交通部長王國材週三（6/8）接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時透露，觀光局已經準備好了出入境指引，即將報指揮中心核定。

觀光客入境指引條件包括：團進團出、打滿三劑，以及提供入境前2天PCR陰性證明，而實施日期仍需要看台灣疫情狀況來決定，初期也可能會要求旅客持觀光簽證入境。

針對觀光局已擬妥出入境旅客指引，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午回應，目前入境0+7免檢疫時機還沒成熟，以「3+4」的可能性最高，且邊境鬆綁會先針對商務客，之後才會考慮觀光等目的。

至於開放觀光客的邊境鬆綁時機點，陳時中說參考國外經驗，要等整體疫情從高峰往下降，不需要大量醫療需求時才會開放，有些國家從高峰降到1/3開始準備，也有降到1/2就籌備，台灣會視整體病房數與醫療需求再做決定。

南韓今天起陸續鬆綁邊境政策及防疫措施，所有入境民眾無論是否有接種疫苗，不分國籍一律都免除隔離，跟進德國、英國、丹麥等國家的開放步伐，讓台灣何時開放備受關注。

團進團出、打滿三劑、提供兩天前陰性證明

王國材透露，其實觀光局已經準備好「出入境旅客指引」，條件包括：團進團出、打滿三劑，以及提供入境前2天PCR陰性證明，而實施日期仍需要看台灣疫情狀況來決定，初期也可能會要求旅客持觀光簽證入境，其中還是需要提供2天前的PCR陰性證明，就是怕會有其他變種病毒進來。

而未來開放觀光客入境，將以團體優先或也會開放自由行？王國材說，從外交部角度來看，觀光簽證無論是個人和團都是一起的，要同時開放或先從團體開始，要看疫情再決定要如何做。

疫情高原期將過，國旅振興先走：讓旅館業先復甦

至於國內的國旅振興方案，為何會提早到7月中旬上路，王國材則是回應，主要是考量疫情高原期應該已過，最高1300元的加碼補助條件中，也有納入打滿三劑疫苗，先讓旅館業能復甦，而旅行社組團最高3萬的振興補貼也將帶動觀光業逐步恢復生氣。

國旅振興方案提早至7/15實施，第一階段振興預算從原本的2022年9月1日起到10月31日止，改成至2022年7月15日到12月15日。

國旅自由行有「這5條件」最高可省1300元

其中針對自由行，平日住一晚可折扣800元，如果符合自行車友善旅宿、環保標章旅館、好客民宿、星級旅館，或有接種完整三劑疫苗，可再加碼折抵500元，也就是最多可折抵1300元，直接補助給民眾。執行細節將在6月中旬前公布，這是疫情後觀光局祭出住宿補助措施最高補助金額。

另外，在觀光遊樂業部分，成人票可享3折補助，也是補助給民眾。

本文授權自今周刊，原文見此

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