沖繩團費至少4萬起跳、東京5萬以上！ 國外團費恐較疫情前多3-5成 你還想出國？

【文 / 陳葦庭】

各國陸續解封，台灣也預計在下半年開放國門；經過一場疫情的洗禮，出國這件事會與以前有什麼不一樣？

廉價航空促銷票秒殺、旅行社第一線客服人員每天都有接不完的詢問電話，以及逾兩千人透過雄獅旅遊的「出境旅遊意願調查表」，表達參團意願……。哪怕交通部配合防疫，目前仍禁止旅行社組團出國，但隨著日、韓相繼宣布開放國外觀光客入境，加上台灣入境檢疫隔離天數，近期將放寬到「3＋4」天等訊息更明朗，台灣人想飛出國的心，早已蠢蠢欲動。

只是，歷經兩年半的疫情，至少有三大趨勢成形，預告解封之後的境外旅遊，將與疫情前大不相同。

趨勢一》機票、住宿費上漲

第一項趨勢是平價旅遊時代已經回不去了，機票至少貴3成、住宿費持續上漲。

「光是機票價格就不一樣！」一位不具名旅遊業者直言，儘管還未正式解封，但根據歐美解封後迎來報復性旅遊的經驗，市場普遍認為，解封後將出現需求大於供給，機票價格也會提前反映。以5月底開賣冬季航班的台灣虎航為例，若沒搶到促銷票，11月底台北往返東京、不含托運行李的機票，得額外多支付近9千元，和2019年相比，漲幅約達6成。

事實上，長榮、華航兩大國籍航空，今年都不約而同在股東會上宣告「高票價時代來臨」，表示疫後票價至少會漲3成。長榮董座林寶水分析，過去油價約占機票成本的兩成，但隨著油價持續上揚，接下來占比可能提高到3至4成，加上地勤代理成本增加，因此票價上漲將無可避免。

「日本沖繩團費至少4萬起跳、東京要5萬以上，歐美長程航線落在10至12萬。」細數國人疫情前最愛的旅遊目的地，雄獅旅遊發言人賴一青坦言，受全球通膨、機票、住宿等成本增加的影響，旅行業也無法抵擋這波漲價潮，未來一年國外旅遊團費和2019年相比，將上漲3至5成。

趨勢二》金字塔頂端客湧現

旅遊成本水漲船高，似乎也澆不熄民眾對出國的熱情，反倒是激化出一批金字塔頂端的客群。在報復性旅遊下，台灣金字塔頂端旅客數的增加，正是第二項趨勢。

「已經有高端客自行揪了3、40人，組好一團要去日本，等著國境一開就出發，還指定入住頂級的溫泉飯店、到米其林餐廳吃飯，就是打算把這些年沒有玩到的，好好補回來。」雄獅旅遊副總經理單葑不諱言，疫情之前高端旅客本就是旅行社的主力客群之一，但是兩年半的疫情讓這批有錢、有閒的客人悶壞了，因此解封消息一出，馬上有客人上門詢問，其中不乏未曾參與雄獅國外行程的新客，他們對雄獅高於過去3至5成的報價，直接埋單。

其實早在今年初，在義大利擁有6家酒店的本土飯店集團雲朗觀光，就見證這波疫情後的高端旅客消費復甦力道。

「義大利的同事還打趣說 What is COVID（新冠是何物）？」雲品國際董事長盛治仁笑著還原近期與義大利團隊開會的過程，他接著透露，今年4、5月，義大利各館的住房率和平均房價，都比疫情前的2019年更亮眼，「未來雲品將更往頂級的市場去靠攏！」

究其原因，在於解封後，頂級旅客會更加追求獨一無二的旅遊體驗。

盛治仁舉例說，雲品位在佛羅倫斯的新酒店——翡冷翠百花宮（Palazzo PortinariSalviati），是由文藝復興時期流傳下的古蹟修復而成，加上全館僅13間客房，今年甫開幕就成為當地收費最高的酒店。根據訂房網站，該酒店平均每晚房價大約落在1千歐元（約新台幣3萬1千元），超越國際品牌四季酒店的九百歐元（約新台幣2萬8千元）。以目前一房難求的狀況來看，疫後出國旅客的旺盛消費力，可說展露無遺。

趨勢三》旅行時間、距離長

此外，每年旅遊次數變少，但旅行時間、距離延長，則是第三項趨勢。

「以前一年去4、5趟日本都沒問題，現在出去一趟成本提高，可能還得做PCR（新冠肺炎核酸檢測），很多人乾脆一次就去遠一點、久一點。」旅遊電商平台KKday營銷長黃昭瑛直言，儘管疫情進入尾聲，但由於機票成本上漲、手續增加，短期內恐難以恢復過去「說走就走」的狀態。

例如，在疫情前，KKday最熱賣商品是單一景點的迪士尼、環球影城門票，但今年1到5月，能一次造訪多個國家或城市的瑞士、德國鐵路通行證，卻出現逾10倍的成長，成為前5名熱銷產品。「以前歐美商品不會賣這麼多，現在卻是境外旅遊的前幾名。」她說。

為此，KKday從今年初積極開發深度旅遊商品，舉凡到日本瀨戶內海的豪華露營、巴黎聖米歇爾山的一日遊，以及騎乘倒三輪摩托車，從拉斯維加斯前往紅岩峽谷等，都是潛力的熱門商品。「因為旅遊時間拉長，旅客更願意深入沒有直飛班機的二、三線城市。」KKday日本商務拓展資深經理艾語熙解釋。

這顯示目前全台的觀光相關業者，無不摩拳擦掌、悄悄布局市場，準備在國門打開之後，第一時間大啖解封出國的旅遊商機。但是不論如何，消費者對於未來出國的費用，恐怕要有「比過去至少貴3成」的心理準備！

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