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「寧可在家不出門也不敢讓孩子打疫苗」家長憂mRNA疫苗造成心肌炎 籲加速高端EUA

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 陳睿緯
攝影 陳睿緯

【文 / 陳偉周】

我國開放mRNA疫苗提供青少年及兒童施打，但有家長擔憂副作用可能高於蛋白質次單位疫苗，盼政府加速審查高端12至17歲的新冠疫苗EUA，若成功將可提供更多元疫苗選擇。

我國疫情正值「高原期」，截至6月7日，確診累計人數約為243萬人，統計至6月2日，○歲至19歲確診43萬人，中重症累計139人、死亡13人，接種疫苗能提高其保護力。

不過，國內目前開放5到17歲族群施打的疫苗限莫德納及BNT，均屬mRNA疫苗，不少家長擔心，有產生心肌炎等副作用之風險且影響兒童發育，盼政府開放蛋白質次單位疫苗，讓選擇更多元。

家長的擔心也反映在數據上，據中央流行疫情指揮中心統計，12至17歲青少年族群，第一劑施打率為93.6％、第二劑82.8％，第三劑追加劑開放兩周施打率為14.9％，同時間，全國第三劑施打率來到66.7％。但5至11歲兒童從5月開放施打迄今，第一劑施打率只達64.2％。不少家長直言，「寧可在家不出門，也不敢讓孩子打疫苗。」

家長擔憂併發心肌炎〉

應審核蛋白質次單位疫苗

對於mRNA疫苗的疑慮，指揮中心於官網公布的兒童接種新冠疫苗QA裡寫到，莫德納、BNT可能產生副作用為發燒、疲勞及頭痛等，但嚴重副作用例如心肌炎、心包膜炎則「相對罕見」，發生機率小於1萬分之1。

至於mRNA疫苗是否對兒童產生永久性傷害、長期副作用？指揮中心說，「mRNA疫苗是一種新的疫苗，因此接種數年或更長時間後，對健康的影響尚待觀察。」

值得注意的是，3月17日，林口長庚醫院發表國內第一份COVID-19疫苗追加劑接種研究成果，指出「發現不論是使用哪一種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者體內抗體生成效果，也更能有效對抗Omicron變種病毒。而施打後的副作用，則以莫德納比率最高，高端比率最低。」

上述研究成果雖是針對成人進行，但台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，Novavax及高端屬傳統蛋白質次單位疫苗，安全性相較mRNA疫苗高，認為食藥署應盡速審查開放，讓家長及兒童多一種選擇。

3月10日，指揮中心專家小組成員李秉穎上廣播節目透露，「食藥署未讓高端通過12至18歲施打，理由是『不能橋接再橋接』，國內肺炎鏈球菌疫苗也使用再橋接。」李秉穎認為，食藥署不核發高端青少年緊急授權EUA是沒有道理的。對此，食藥署長吳秀梅對外指出，「需要高端提供更多技術性資料來佐證。」強調全案正審查中，不方便對外說明，並沒有不給核准。

食藥署的擔憂也有其依據，因為新冠疫苗取得各國的EUA，均依臨床試驗數據成果，沒有「橋接再橋接」的先例。黃玉成認為，雖然沒有先例，但過去開發HPV（人類乳突病毒）疫苗也是用相同的技術研發通過。「食藥署太嚴格。」他認為，高端疫苗算是從全球新冠疫苗中竄起的新秀，政府應適時協助。

美政府、學界助研究〉

台灣應借鏡化阻力成助力

反觀與高端同屬於蛋白質次單位疫苗的Novavax，命運卻不同。Novavax今年2月10日公布12至17歲青少年第三期試驗數據，疫苗保護力為82％。4月14日，Novavax宣布針對該青少年族群，評估第三劑安全性與免疫性，該試驗正是在美國政府的支持下進行，由國防部、生物醫學高級研究與發展局提供17.5億美元，預計在今年下半年取得研究成果。

美國經驗值得政府關注，新冠肺炎流行邁入第3年，各國都在研發疫苗，政府也投入資源協助，高端在這一波疫苗熱潮中脫穎而出，還在WHO納入團體試驗疫苗，進行第三期臨床試驗，若臨床試驗通過，取得WHO認可的機會將大增。食藥署除了嚴格把關EUA，更應積極協助業者，讓國內更多青少年、兒童族群多一個疫苗選擇。

醫師、公衛專家則提出兩大建議供政府參考。首先是資金協助，黃玉成認為，高端做傳統三期試驗，必須去海外收案，每個個案要價1萬美元，還有複雜的外交問題，必須仰賴政府的幫忙。

再者，台大公共衛生學院教授陳秀熙建議，指揮中心應成立生技平台，結合學界、中研院、各醫學大學資源協助開發，未來不論疫苗、快篩等防疫相關臨床研究，都可以促成合作，高端也可透過該平台獲得協助。

6月1日，美國疾病管制與預防中心（CDC）發布聲明，對於患有慢性病的兒童（包含肥胖、免疫力差及糖尿病等），保護家人的最佳方式就是「接種新冠疫苗」，未來將陸續批准5歲以下的兒童接種疫苗。

陳秀熙指出，雖然接種mRNA疫苗對兒童及青少年的長期影響，短時間尚未有明確的科學證據（佐證），但台灣正值疫情高原期，兒童、青少年接種疫苗提升保護力的「利大於弊」，可降低重症、住院率及死亡率等。他建議兒童、青少年等族群至少先接種兩劑基礎劑，等未來高端通過青少年EUA之後，才有機會成為加強劑的選擇。

隨著台灣疫情升溫，接種疫苗提高保護力，已成為防疫關鍵，政府應協助Novavax與高端的EUA審核，若有機會爭取更多兒童疫苗，將能降低家長疑慮，並提供多元的疫苗選擇。

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