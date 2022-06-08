台股震盪 長線大戶輕鬆在家種菜：現是布局超跌好股時機「6檔口袋名單一次看」

【文 / 唐祖貽】

長線投資達人王順興，善於從冷門股發掘績優股與轉機股。他對大環境與台股的看法相對樂觀。趁著疫情在家，更是積極研究財報與參加線上法說，尋找下一波的成長股。

今年以來，被「（美國利率）升升不息」搞到「（加權指數）跌跌不休」的台股，讓投資人大嘆「前2年賺的全吐回去了」。悶局不僅於此，國內疫情正處於「黎明前的黑暗」，每日確診數居高不下，許多投資人既出不了門、又賺不到錢，可以想見有多哀怨。

這時，股市的大戶在忙什麼呢？也和大多數人一樣哀怨嗎？被問到這個問題時，曾於投顧業服務多年的長線投資達人王順興先是給了個逗趣答案：「除了打掃、做家事，我還在自家後院種起菜來……。」

雖然有些半開玩笑的味道，但多少感覺得出來，即使今年以來盤勢烏雲罩頂，但這位專挑長線好股的台股贏家仍是一派輕鬆。只不過，他的輕鬆，是基於一種認真嚴謹的態度，一種「不因盤勢沉悶而忽略日常功課」的投資態度。

「投資機會隨時上門」

從台股基本面、大環境下工夫

「這段時間，較少機會當面拜訪公司或參加法說會，於是，在家研究財報、上網聽法說，就成為最重要的功課。」其實，從基本面發掘具投資價值的好股，是王順興多年來未曾間斷的工作，別人覺得枯燥乏味，他卻甘之如飴。

甘之如飴，是因為認定「投資機會隨時可能再度上門」。至於這個認定，同樣的，來自於他在這段期間不斷地反思與分析。

王順興提出他的分析層次，首先，是確認基本面結構未遭破壞。他表示，過去兩年台股能一路上攻的原因，除了因疫情帶起的全球大資金潮，最重要的是台灣企業、尤其是科技業的體質被認同。其中，新科技引發的新需求，加上美中貿易戰造成的供應鏈調整，讓台灣科技業已有脫胎換骨的長期潛力，「這個基本面的變化，不會因股價一時的回檔而改變。」

再者，就是分析大環境「折磨」的長度與力度。他認為，今年的回檔主要來自美國彌補過去撒太多錢的弊端，尤其造就了通膨這隻怪獸後，必須大舉回收資金。但他預估，即使下半年美國CPI（消費者物價指數）開始緩降，但要回到聯準會設定的2％，幾乎是不可能的事，「只是從高通膨降為中度通膨而已。」

影響所及，全世界從1980年代起利率走跌、通膨受控的趨勢，可能從今年起扭轉，進入「大通膨時代」，「未來除了新冠病毒，通膨也會與我們共存很長一段時間，但短期內不至於出現停滯性通膨」。

漲太多、漲太久，加上熱錢流出，台股想不跌也難。但這個因素會長期凌遲台股嗎？他翻開歷史資料指出，去年5至7月，正是全民瘋航運、大盤日成交量動輒6、7千億元、屢創新高之際，「可以想見籌碼有多亂。」目前正處於去年的高基期，因此修正也最猛烈，不過，在基期效應結束後，王順興預估進入下半年，台股就能由基本面提振信心，加上長線資金的挹注，逐漸穩住陣腳，醞釀下一波攻勢。

只是，台股要穩住，「護國神山」台積電能否止跌、外資何時轉賣為買，終究將是關鍵因素。對此，王順興從匯率角度給了另類的答案，他指出，持有台積電的外資，大部分是在多年前、新台幣兌美元30到32元時陸續買進並持有，「去年新台幣升到27、28元，外資賺價差、賺股息、還賺匯差，豈有不賣之理？」所以外資從去年就一路賣超，今年第一季更是加速賣。

王順興注意到，進入第二季、新台幣貶破29元後，外資雖然每天繼續賣台積電，張數卻已不如之前的大量。而台積電產業龍頭地位不變、業績依然傲人，新台幣又一度貶到30元大關附近，「這兩年賣掉的外資，為何不會回流、再賺一次匯差呢？」

一番研究下來，王順興很認同近期一位投資先進所說：「現在是留意布局超跌好股票的時機。」特別在大資金潮退去後，資金勢必更聚焦在真正的好股，而且，股票具有抗通膨效果，處於大通膨時代，慎選好股並長線持有更有其意義。

至於他心目中的好股，若以產業分類來看，科技股中具有創新能力者絕對是首選，「這方面台灣的競爭力仍強。」至於非科技業，由於通膨長期趨勢已成形，原物料上游的生產者將受益最大。

若以公司經營與獲利狀況來看，王順興認同的好股有兩種。其一，是「公司經營與獲利都很穩健、股價卻長期低於其真實價值，一旦所屬產業景氣翻揚或被投資人發現其價值，就可能大漲一波。」

鉛錠廠獲利方程式搬進越南

電池回收業務大成長

王順興以鉛錠大廠泰銘為例，鉛屬於原物料中的非鐵與有色金屬，國內最大進口、加工、銷售以及回收的上市櫃公司就是泰銘，是一家長年獲利穩定的公司，泰銘的主要獲利模式就是將加工後的鉛，提供給廣隆等鉛酸電池廠，並回收舊電池再提煉。

這兩年鉛價相對穩定，漲幅比不上其他有色金屬。即使泰銘沒有因鉛價波動而大賺，但公司營運仍能成長，主因在於公司將台灣的電池回收業務複製到越南，由於電瓶車是越南人民普遍的代步工具，對鉛酸電池的需求也大，回收量自然可觀，提供了獲利新來源。他表示，複製說來容易，但泰銘從2016年起切入，到2019年才逐漸站穩腳步。

現在，越南電池回收業務規模已大於台灣，除了去年第3季越南因疫情而封城，導致獲利下滑外，這兩年業績都是穩健上揚，泰銘去年EPS（每股稅後純益）站上四元，今年第一季更有1.29元的好成績。此外，公司歷年配息都很大方，今年更達4.5元，目前本益比低、殖利率高，是長線布局的時機。

另一種好股，則是「經營者積極調整體質、拓展新業務或轉型成功，浮現新的投資機會的轉機股。」

昔日觸控面板股王積極轉型

光電本業虧轉盈

王順興以一檔多年前曾登上觸控面板股王的洋華為例，洋華十多年前因智慧型手機的崛起曾大放異彩，但當觸控面板的規格從電阻式改為電容式後，洋華訂單與獲利大筆流失，股價從最高518元崩跌至個位數，也很快被市場遺忘。

不過，王順興觀察數年後發現，洋華營運已逐漸從谷底爬升，他表示，洋華的獲利來源有三，首先是光電部門，公司近年來積極轉型，朝工控、醫療、POS等非消費性產品為主，目前占整體營收的六成。去年以前雖然年年虧損，但虧損金額逐漸縮小。其次是機電部門，約占營收四成，主要產品是電線電纜的接頭，這部分營運相當穩定。

根據王順興對該公司的研究結果，若單月營收超過1.5億元，換算光電部門營收達9千萬元，就可望轉虧為盈。去年起洋華單月營收就偶有突破1.5億元，今年3、4月已持續達標。

此外，當年洋華在股價高檔時，曾趁勢辦了幾次現金增資，帳上擁有不少現金，這些錢除了用來打銷虧損、攤提折舊外，買了不少金控股如第一金、合庫金等，帳面價值超過10億元，靠著每年領到約1.2億元股息貢獻獲利。

洋華完全符合王順興認定的轉機股，以往要靠股息收益維持獲利，隨著本業轉虧為盈，市場評價與每股淨值勢必進一步提高，值得持續追蹤。

除了泰銘與洋華，自謙對科技股不熟悉的王順興，近期也發現了一些蛛絲馬跡，他以半導體測試業為例，測試是半導體製程中後端的環節，當全球高階晶片的製造跨入先進製程後，如何確保製程良率、控制製造成本，專業測試廠扮演相當重要的協助角色。

測試廠龍頭懂未雨綢繆

趁低迷時砸錢拚研發

國內專業測試廠的龍頭首推精測，第一季EPS僅3.4三元，年減近33％，股價當然也是慘跌。一般投資人看到業績差、股價跌，往往直接略過，王順興卻注意到，精測今年第一季的研發費用，竟占整季營收的4分之1。

王順興認為，現在投入大筆研發費用，代表看好未來先進製程的後市，趁業績低迷時做足準備，懂得未雨綢繆的公司，就值得密切追蹤；此外，同屬測試業的雍智、穎崴等，也可留意。

王順興長期透過研究財報與參加法說會、尋找並持有價值被低估的好股票，他的心得是，長期投資需要設定目標、堅持方向，有自己的節奏，趁心目中的好股股價下跌時、用閒錢持續加碼，「未來的報酬率與成就感才會豐厚且真實。」

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