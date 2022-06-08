天王級大老趙宇天出任永昕獨董 台灣生技業將有大事發生？

【文．林宏文】

永昕公司 5月底召開股東常會全面改選董事，美國學名藥天王、泰福-KY創辦人趙宇天成為新任獨立董事。晟德、永昕董事長林榮錦表示，此舉宣示，永昕在後疫情時代全球生物藥CDMO（專業醫藥委託開發暨生產製造）市場上全力衝刺的決心。

這則新聞並未引起市場太多關注，不過，這個獨董任命案，涉及國內三家重量級生技公司晟德、永昕及泰福，更與多位生技大老的策略布局有微妙關聯，背後還透露出台灣CDMO產業可能的發展方向，值得進一步分析。

趙宇天博士是生技產業的天王級人物，早年他在美國創立華生藥廠，曾躋身全美第三大學名藥廠，是擁有七千多名員工、市值超過千億美元的大集團。華生後來出售給全球學名藥龍頭以色列梯瓦製藥（Teva），趙宇天從高峰退休後，2013年，他看到美國開放藥廠在專利保護到期後可以製造生物相似藥，於是便在台灣、美國兩地又創辦泰福生技。

趙宇天創辦泰福生技時，也邀請潤泰集團總裁尹衍樑一起投資，幾次增資後，潤泰集團變成泰福最大股東，趙宇天則是第二大股東。不過，2020年11月，趙宇天先是卸下執行長職務，去年3月又卸任董座，由當時執行長兼財務長陳林正接任，到了8月，泰福董事長再度異動，由閻雲接手董事長暨總裁。

據了解，泰福生技一連串的人事變動，都是由第一大股東尹衍樑主導，原因是生物相似藥發展時間太長，希望轉進以委託開發及生產為主的CDMO業務，如此才能加快發展速度。不過，泰福原本並非規畫朝CDMO發展，美國工廠也是適用於生物相似藥的製造設計，創辦人趙宇天只能無奈退出。

趙宇天加入 加速永昕的國際化布局

至於趙宇天擔任永昕獨董，則是應老朋友林榮錦之邀。趙與林同為北醫藥學系校友，兩人分別在美國與台灣兩地創業多年，早就是可以深談的朋友，此次林榮錦找趙宇天來永昕擔任獨董，就是想借重他在國際間擁有的寶貴人脈與經驗，可以給予永昕與晟德集團發展的建議。

其實，永昕目前以陳佩君總經理為主的團隊，都屬於年輕一代，在創新、專業、衝勁等條件上都已具備，但在國際人脈與訂單、公司治理、組織團隊、法規溝通等，都需要有像趙宇天這種前輩來協助，這是永昕加速國際布局的重要一步。

對趙宇天來說，無法留在自己創辦的公司，當然是一個遺憾，不過，今年77歲的他，已到了含飴弄孫的年紀，也不需要什麼舞台或頭銜，既然已經從泰福卸下責任，正好也可以做一些自己想做的事，幫忙一下老朋友，應該是很合理的事。

據了解，趙博士淡出泰福團隊後，此次到永昕擔任獨董，泰福團隊高層並不知情，也是看到報導才知道。

趙宇天到永昕擔任獨董，正值國內生技大廠紛紛加碼CDMO產業的時刻，不只永昕、泰福參與其中，另外從台康、保瑞、大江、三顧、國光到北極星等，無不積極投入這個領域。當大家同時擠到相同的賽道，是否會出現過度競爭的情況？

增量博弈 合作聯盟可以爭取更大市占

對於這個問題，林榮錦認為，CDMO有很大的成長空間，是未來台灣生技業最大的機會。過去台灣生技業大多著重於小分子的化學合成藥，但一場新冠疫情加速了創新技術的開發。

像是以生物技術為主的細胞、基因治療等，其中最具代表性的就是採用mRNA技術的BNT疫苗，就是科學家與輝瑞CDMO團隊攜手合作，在新冠疫情中打出漂亮的一仗。

林榮錦以CGT（細胞與基因療法）的CDMO為例，認為這個市場未來十年有機會成長十倍，是一個「增量博弈」的過程，而非「存量博弈」的情況，因此也可以有很多換道超車的好機會。

所謂「增量博弈」的意思是，這是一個還有很多機會、處於高速成長的市場，可以透過彼此合作聯盟爭取更大的市占，是共贏的思維，不是一個已經成熟的產業，而且各方搶奪、你輸我贏的零和思維。

企業間雖有競爭，但合作空間更大，這也與CDMO產業的特色有很大關係。一般來說，CDMO產業有三大特色，一是每個生物藥的產程開發均有差異；第二是生產製程放大後會產生很大的複雜性；第三是生產基地不可以任意更換。

而且，在全球CDMO產業的競賽中，台灣是後進者，現階段是明顯落後，從歐美日韓到中國，都有規模與速度大十倍、百倍的對手，而且加速以併購擴大規模。台灣要急起直追，要如何趕上國際大廠，應該不是每家公司都重頭開始，埋著頭苦幹，也要仔細思考市場往那裡去，還有如何達到目標等策略問題。

台灣發展CDMO 南韓、印度、中國都是對手

例如，美國Catalent前年5月收購五家再生醫療公司，去年8月則收購營養補充劑廠Bettera。另外，富士軟片集團，還有德國百靈佳殷格翰，以及瑞士Lonza等也都積極投入，其中Lonza 2020年投資位於瑞士Visp的工廠，當年底用於兩種ADC（抗體偶聯藥物）抗癌藥物的商業化生產。

至於南韓的動作相當積極，三星生物（Samsung Biologics）已經建立全球最大的CDMO工廠，主要都是靠本身的產能擴充，另外2020年底宣布共同開發啟德醫療的ADC在研藥。

中國最大的CDMO廠藥明生物，已在國內取得八成市占，是壓倒性的龍頭企業，2018年就投資2000萬美元於ADC一體化研發生產中心，2021年又收購ADC技術經驗與客戶資源的蘇橋生物公司。另外，藥明生物也在前年4月收購拜耳德國生物製劑工廠，去年5月收購輝瑞杭州廠及拜耳德國原液生產基地等。

因此，當市場在高速成長，併購不斷展開，但台灣產業又相對落後時，林榮錦思考的是，還處於投資初期階段的台灣CDMO行業，彼此間競爭不多，大家可以多想想，產業界可以發展出哪些合作與聯盟，讓整體發展速度更加快。

台灣發展生物藥CDMO業務，未來在亞洲最大的對手，會是南韓的三星生物、印度的血清研究所，以及中國的藥明生物，林榮錦一直有個夢想，希望組成CDMO台灣隊，強強聯手，把泰福、永昕、國光，甚至香港東曜，也不排斥與台康、高端合作，把大家都組織起來，擴大產能合作，分進合擊在生物藥CDMO 細分領域，搶攻全球訂單。

未來，台灣CDMO國家隊的進展，到底會如何展開，目前還是個未知數，但趙宇天擔任永昕獨董，或許將會是一個新起點，值得台灣生技業界有更大的期待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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