四寶媽花2-3萬「養200多檔零股」搞定整年柴米油鹽！今年領逾6千元禮券：這5類零股必買

【文．彭蕙珍】

股東會旺季到來，股東會紀念品成為當紅話題。四寶媽Mindy(小華老師)從2012年開始買零股，為的就是股東會紀念品。曾在上市公司資訊部門工作的她，還研究出「100%投資報酬率」零股投資法，並開課教導小資族，如何運用非常少的錢，用零股搞定生活中的柴米油鹽醬醋茶。

至於多少錢可以入門？她笑道：「5000元就買到近100家上市櫃公司零股。」因買零股的目的是為了拿股東會紀念品，所以買進後不用看股價漲跌、不用賣出，終生持有，並且獲利可觀。

她以投資10多年的正隆舉例，當初買正隆一股30元，每年送一串12包衛生紙，市價近200元，一年獲利高達6倍。只要繼續持有就可以一直領下去。

「我是從股東會贈品開始買零股。」Mindy說，當時她仍在上班，因4歲的大兒子生病，只好返家當起家庭主婦，為了節省家庭開銷而研究零股投資。她和先生花2~3萬元持有200多檔公司零股，並以股東會紀念品熱門為優先。

後來家裡生了4個寶貝，一家6口經濟壓力大，開銷也不小。雖然家庭每月收入有15萬元，但每個月的房貸、車貸、小孩教育費、生活費不少，必須要省著過日子。她和先生也開始幫小孩買零股。

她歸納6口之家必買的5類企業零股：

1. 民生必需品：如正隆、山隆、毛寶等。正隆、山隆每年都會送一串10~12包的春風衛生紙，一家5口（小女兒在疫情中出生，沒有買）一年就有10串免費衛生紙可用；毛寶今年送1000ML的液體皂；華豐送毛寶500克防蹣抗菌洗衣精。

2. 食品股：如愛之味、泰山、味王、安心食品。愛之味每年送3個一組的熱門罐頭，如水煮鮪魚、牛奶花生、瓜類等；安心食品旗下品牌為「摩斯漢堡」，以前會送餐券，現在直接送禮品券，如88元、100元、200元，可以抵用相當實用。

3. 自家商品類：如中鋼，每年的股東會贈品都引領風潮，家中有不少實用的鈦鋼產品，有一年送一組要價近千元的多功能螺絲起子。

4. 超商禮券類：以沒有自有產品的科技類股為主，包括菱生、尼克森、優盛、伍豐、十銓等，「股東會可領50元超商禮券，若是遇到董監改選年，會給100元，有些會加碼到150元、200元，如智擎、亞泰金屬。」今年，他們一家可領逾6000元超商禮券。

5. 生技類股：家中有小孩，她很重視醫療，會買生技股，如做醫療器材的信邦，曾經送過血壓器、額溫槍等，葡萄王則是每年都會送公司的保健食品。

買零股不蝕本 100%保證獲利

除此之外，企業常會以當年熱門產品當贈禮，「有一陣子高科技產業為了贊助小農，送一公斤或一斤的米，那一年我家半年不用買米。」

10多年來，Mindy家有20多個玻璃保鮮盒、20多個保溫瓶，她笑道：「有一段時間USB燈很紅，我家有N個，然後聲寶常送傘，我家有十幾把。」

她強調，很多人在談投資時都只會研究股票，或是存股，「我覺得這樣有點無趣，就來玩投資裡面很好玩、又有趣的股東會贈品。」而且為了股東會紀念品而買零股「永不蝕本」，100%保證獲利。

留意4個缺點 仍然相當划算

在選擇零股標的時，她通常會以100元以下的股票為主，不會考慮高價股。另外，她提醒零股投資有4個缺點：

1. 平均投資成本比較高

2. 無法即時交易：盤中零股交易時間9:10起第一次撮合，之後每3分鐘集合競價撮合。

3. 成交價可能無法如期望

4. 減資時，股數被歸零

不過，就算為了股東會贈品，買到比較高價的零股，也是可以接受。她以正隆說明：「就算一股的持有成本是100元，都很划算。」

此外，想要領股東會紀念品必須要出席股東會。Mindy指出，近三年因為疫情關係改用網路電子投票，必須要上網申請權利，才可以領股東會紀念品。所以，零股投資適合不怕麻煩的投資者，願意去研究每一家企業的領取規定。

本文授權自今周刊，原文見此。

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