阿湯哥讓台激動的不只國旗！《捍衛戰士2》與我空軍機密任務巧合多 故事從60年前說起

【文．劉煥彥】

阿湯哥主演的好萊塢大片《捍衛戰士：獨行俠》，在台灣及美國都開出極高票房。

在軍史圈或空軍過來人的眼中，這部片內容有不少地方，與我國空軍在1960~1970年代曾存在的高度機密單位獨立第35中隊（又稱黑貓中隊）的經歷極為雷同。

之前這部片在台灣的最大話題，是大家驚喜發現，在男主角湯姆克魯斯皮夾克背部，之前在2020預告片中消失的中華民國國旗，這次在本片重現。

如今對了解我國空軍軍史的過來人或圈內人來說，觀賞這部商業大片無疑增加了些許門道或樂趣。

60年前空軍飛U-2偵察機 類似情節在阿湯哥電影重現

從1960年至1970年代中後期，蘇聯與中國的核武發展進度，一直是美國中央情報局空中偵照的最重要目標，但1960年5月中情局一架U-2高空偵察機被蘇聯擊落，迫使艾森豪總統承諾不再派U-2進入蘇聯領空偵照後，中國就成了下個U-2重點偵察目標，而在台灣的中華民國，就是絕佳合作夥伴。

1961年1月，中情局與我國空軍簽定「快刀計畫」（Project Razor，中情局內部稱為Project Tackle）合作協議，由中情局提供U-2戰略偵察機與技術支援，台灣提供飛行員與基地設施，從台灣出動偵察中國的核武及飛彈設施、軍事部署等，偵照資料由雙方共享。

我國空軍為此成立第35中隊，又稱為黑貓中隊，負責駕U-2偵察機出任務。

圖／退輔會與國防部官網、「疾風魅影-黑貓中隊」臉書

黑貓中隊及快刀計畫，當年在台灣及美國都是最高機密，直到2000年前後才慢慢揭開神秘面紗。

從《捍衛戰士：獨行俠》全片來看，至少有以下幾處極度類似黑貓中隊的飛行員親身經驗，或是在飛機裝備上的出處有共同之處。

1. 阿湯哥駕駛之10馬赫飛機 來自黑貓中隊U-2同一家製造商

湯姆克魯斯在片頭駕駛，速度可達10馬赫的極音速實驗機Darkstar，是由美國國防工業巨頭洛克希德馬丁公司旗下的臭鼬工廠（Skunk Works），提供概念及技術上的協助。

Darkstar或許只是好萊塢電影中的虛構高速飛行器，但由於外型極度接近外界流傳多年、同樣由洛馬公司研發的無人超音速高空偵察機SR-72，因此引發不少話題。

本片製作人Jerry Bruckheimer於5月初接受美國媒體訪問時提到，由於Darkstar外型看起來太逼真，美國海軍告知劇組，中國曾動用間諜衛星，在拍攝現場做高空偵察，「他們（中國）以為是真的」。

無巧不巧，臭鼬工廠不僅曾研發出人類史上速度最快的飛機，也就是已退役的美國空軍超音速高空偵察機黑鳥（Blackbird）SR-71，也在1950年代研發出劃時代的高空偵察機U-2，也就是1960~1970年代美方交由我國空軍操作的飛機。

黑貓中隊首次駕U-2偵查中國，是在1962年1月。60年後的今天，改良型的U-2R及U-2S，依然在美國空軍服務。

2. 阿湯哥穿太空裝、吸氧氣 完全與黑貓中隊一樣

片中可以看到，湯姆克魯斯在駕駛極音速實驗機Darkstar前，要戴上面罩吸氧氣，並穿上有如太空裝的高空壓力衣，這與60年前黑貓中隊飛行員出任務前的程序一模一樣。

之所以出發前要吸純氧及穿高空壓力衣，是因為飛行高度達5~7萬呎（民航機通常飛在4萬呎以下），甚至更高，已經到大氣層邊緣，外在環境與太空相差無幾。

黑貓中隊最後一位飛行員蔡盛雄少校，多年前接受軍方刊物專訪時，有以下的回憶。

「U-2飛行員穿的衣服（高空壓力衣）完全比照太空人規格，非常細微的角度都要經過丈量。我們每趟出任務來回十幾個小時，長時間飛行，衣服如果不適合是很不舒服的，所以U-2飛行員穿的衣服是針對每一位隊員量身打造。」

「據我所知，每件飛行衣至少24000美金起跳。」

「接著吸純氧，過程一個半小時。起飛前必須吸純氧，因為飛行員在超過50000呎以上的高空，關節會產生氮氣，氮氣如不排掉，會產生像洗潔精一樣的泡沫。」

「泡沫多了，關節會痛，就像中醫說的血氣不通，這時人容易昏迷。吸足氧氣，能幫助排掉氮氣。」

▲已故黑貓中隊飛行員吳載熙於出發前吸氧氣，U-2飛官出任務前必須吸100%純氧一個多小時，以排除體內的氮氣。圖／退輔會與國防部官網、「疾風魅影-黑貓中隊」臉書

3. 阿湯哥墜機鄉下 居民誤認是外星人 與「IDF之父」遭遇如出一轍

同樣在本片開頭不久，湯姆克魯斯駕駛Darkstar實驗機突破10馬赫後，在繼續加速時出狀況，飛機最後墜毀，他則出現在一處不知名鄉間的餐廳，引來眾人奇怪的眼光。

阿湯哥開口問餐廳的顧客：「我現在是在哪裡？」

櫃台旁一直盯著阿湯哥的一位小男生，一臉正經地說：「地球。」

2018年推出電影紀錄片《疾風魅影：黑貓中隊》的導演楊佈新指出，這段劇情極度類似當年黑貓中隊飛行員華錫鈞（後來有IDF之父的外號）在美國駕機從高空迫降的驚險故事。

時間回到1959年8月3日，當時在美國德州受訓的華錫鈞，當晚進行橫跨四個州的夜航訓練，沒想到在猶他州上空返航途中引擎熄火。他降低高度，嘗試三次發動引擎都沒用。

飛機飛在雲霧中，華錫鈞原來以為完蛋了，沒想到忽然在雲層破洞看到燈光，原來是科羅拉多州西南部小鎮科特茲（Cortez）的小機場，最後安全降落，雖然機腹擦撞地面，飛機轉了一大圈才停下來，人倒是平安無恙，自己走下飛機。

當地小機場晚上沒啥飛機，當時機場經理強斯頓（Johnston）看到這架奇形怪狀的飛機，還有個跟奇裝異服的飛行員，還以為是外星人來了。透過當地報紙報導，這件「外星人」緊急迫降的意外，在這個山區小鎮成為大新聞，被稱為「科特茲的奇蹟」。

圖／退輔會與國防部官網、「疾風魅影-黑貓中隊」臉書 ▲已故黑貓中隊飛行員華錫鈞駕駛的U-2，1959年8月在夜航訓練時，於美國科羅拉多州西南小鎮科特茲的小機場迫降。圖／退輔會與國防部官網、「疾風魅影-黑貓中隊」臉書

4. 阿湯哥抽掉已故夥伴兒子的軍校申請書 與黑貓中隊飛官遭遇太像

片中還有一段是，湯姆克魯斯為了履行對墜機身亡的夥伴呆頭鵝遺孀的承諾，不讓呆頭鵝兒子「公雞」從軍，因此抽走公雞的海軍官校申請書，公雞對此槓上教官阿湯哥。

回到現實中的1962年，也是黑貓中隊飛行員蔡盛雄的故事。他在接受軍方刊物專訪時，有情節非常相像的回憶。

「1962年，我瞞著家人偷偷報考空軍飛行學校並獲錄取，其實，這是我第三次投考空軍，前兩次考試之後，通知單石沉大海，當時不解錄取與否，空軍竟毫無任何通知，後來發現錄取通知單是被母親攔截抄走。」

「母親極力反對我報考飛行學校，是因為當年的2月，我大哥蔡正雄駕駛F-86執行飛行訓練時殉職。大哥為國捐軀，讓母親傷痛欲絕。」

1974年，空軍黑貓中隊飛行員蔡盛雄在U-2偵察機前留影。圖／退輔會與國防部官網、「疾風魅影-黑貓中隊」臉書

「母親極力反對我步大哥後塵投效空軍，但飛行是大哥和我從小的夢想。我背著父母第三次報考空軍飛行學校，考完，便天天等在巷子口，終於等到郵差帶來的錄取通知書，不顧母親反對，揹著內藏簡單換洗衣褲的書包偷偷逃出家門，前往屏東東港空軍幼校報到，接受飛校的入伍訓。」

「很長一段時間，放假了不敢回家，深怕回家，母親就不放我回學校了。」

美國社會有一句俗諺，據傳是來自大文豪馬克吐溫，這句話是說，「事實比虛構（的情節）更奇怪」（Truth is stranger than fiction）。

若把數十年前我國空軍黑貓中隊飛行員的親身經歷，拿來與2022年阿湯哥賣座大片的情節兩相比較，是哪邊更奇怪，或更奇妙？

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

阿湯哥36年「死敵」因癌症失聲 《捍衛戰士2》催淚大和解發聲全靠AI！ 為何連郭董都超重視人工智慧？

「明年大家會看到，一顆鴻海衛星飛在你的上空！」 劉揚偉更透露拍電影講量子技術 原來都為了做「這件事」

「我看了30幾遍功夫熊貓！」 這家台積電供應商大老闆 為何要求員工看完三部電影才能當主管？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】