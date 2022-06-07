為何台積電從高點大跌近30%？前外資金童解析原因 還要小心美這件事「口嫌體正直」

【文．劉煥彥】

曾是外資券商明星分析師的騰旭投資公司投資長程正樺認為，外資今年大賣台股，台積電股價更跌跌不休，主因是歐美外資擔憂台灣的地緣政治風險、通膨使台積電現金殖利率黯然失色，加上半導體業股價面臨劇烈修正。

他也提醒，美國儘管從川普政府到拜登政府，持續緊縮打壓中國半導體產業，美國對中國的成熟半導體製程設備出口額卻持續攀升。

程正樺認為，大家不僅該注意華府對北京的政策作為可能「口嫌體正直」，而且台商要避開陸商這兩年反而崛起，又善於殺價競爭的領域，包括面板驅動IC、低階的微控制器（MCU），以及中低階的功率IC。

「美國前總統及現任總統都說，下個地方很危險的就是台灣」

2022年以來截至上週五（3日），台積電股價累計下跌12%至540元；若從1月中創下的今年最高價688元起算，累計跌幅更達27%，直逼三成。

台灣證交所則統計，外資5月對集中市場賣超縮小至37億元，但在4月及3月的單月賣超都超過2500億台幣。

程正樺在4日播出的《老謝看世界》節目中表示，外資今年大賣台股的原因有三，第一就是地緣政治因素，特別是從2月俄羅斯入侵烏克蘭後，外資就開始在操盤上反映台灣的地緣政治風險。

他說：「我們覺得台海應該是安全的，但是對遠在天邊的老美來講，可能無法判斷，特別是美國前任總統及現任總統都告訴你，下個地方很危險的可能就是台灣。」

「對它們來講，在有限資源之下，可能就會對這邊有些顧慮。」

老謝看世界節目截圖

台積電殖利率僅2% 股利還又扣稅 使吸引力大降

第二，通膨推升了大家對央行升息的預期，而美國十年期公債殖利率都接近3%，反觀台積電的現金股息殖利率大約2%，「之前如果（股價）680元的話，連2%都不到」，加上股利還要扣稅，因此降低了台積電股票的吸引力。

第三，整個半導體業股價都面臨激烈修正，原因在於市場對庫存及需求的看法不同了。

原本美國消費電子業者持續建立庫存，但其實去年第四季開始買氣就開始走軟。美國整體零售銷售持續成長，但消費電子的買氣已經下滑，有些業者近期的營收年增率是衰退的，大約年減5~10%。

半導體股價是否落底 留意廠商爆利空後是否破底

「廠商最怕的是賣不動，賣不動的時候就會回來檢討庫存，所以近期看到開始對上游砍單。即便第一季、第二季台積電都講，我們對景氣的看法很好，聯電、世界先進也說，沒有看到任何訂單修正，但是市場不買單。」

但程正樺也提到，從上周美國IC設計大廠輝達（Nvidia）坦言業績不好，當天股價從盤前大跌10%，到收盤由黑翻紅，上漲5%來看，「對台灣或對台積電、聯發科來說，接下來會不會說，終於看到景氣下滑，股價若沒有繼續破底，可能就是慢慢落底」。

老謝看世界節目截圖

全球前五大半導體設備商 去年出口中國金額創新高

另外，美國政府從川普時期至今，一再緊縮對中國科技業的箝制，但台灣要注意美方是否只是「口嫌體正直」，嘴上說說但實際力道沒那麼強。

他說：「如果把全球（半導體）五大設備商的財報攤開來看，去年出貨給中國的總金額及比重都是歷史新高，而且它們還沒有辦法出EUV，出7奈米以下的最先進製程（設備），光是成熟製程佔營業額的比重，居然是歷史新高。」

「這代表中國在28奈米以上，去年還是買了非常多設備，雖然目前（中國）對市場影響沒有那麼激烈，但中國在預防美國增加對它的制裁壓力前，能買多少就買多少。」

「從2020年到2021年，中國買（半導體生產設備）多的幅度，比實際產能多非常多。」

這三個領域陸廠崛起 台廠再投資宜三思

程正樺也指出，在疫情期間中國半導體業已經有幾個地方做起來，「因為在半導體缺貨下，大家願意評估比較爛的solution（解決方案）」，所以台廠目前投資的領域，最好避開陸廠已經做起來的地方，因為陸廠殺價或搶市場的力道可能變強。

第一就是面板驅動IC（LCD Driver），因為「它們有晶和半導體做晶圓廠，又有封裝、面板廠、電視品牌廠及終端市場，都是一整套的」，這個中國要做起來是相對容易的。

第二，是低階的MCU；第三是中低階的的功率IC，因為德儀（TI）等外國IDM廠一直缺貨，中國就有做起來。

他還提到，未來在全球科技標準上，可能演變成美中兩個陣營，例如6G。中國一定會要扶植本身的供應鏈，若台廠選邊到中國陣營，勢必面臨陸廠強烈競爭，若選美國陣營則有機會賣到一些國際市場，這都是台廠接下來在投資及產品線等策略決定，都需要好好思考。

本文授權自今周刊，原文見此。

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