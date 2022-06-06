他曾是華爾街工程師卻因「圈內第1手消息」慘賠5成 40歲靠1檔無痛退休揭秘訣

【文．翁申霖 整理】

只要被問到「現在可以買什麼股票？」現年50歲、有台股ETF元祖級投資人之稱的黃柏仁只會給出一個答案，那就是ETF元大台灣50「0050」！

黃柏仁過去曾在美國華爾街當電腦工程師，他上《雲端好生活》節目時透露，曾經聽投資圈的「第一手消息」而投資，「但是很遺憾的，我沒有因此賺大錢」，經歷了2000年網路泡沫的教訓大賠五成，而後改採股神巴菲特（Warren Buffett）的長期投資法，並自創一套投資心法。

黃柏仁透露，自己長期定時定額「機械式」買進0050，他指出機械式投資法有以下5大好處，包括不用敖夜、不用盯盤、不挑時間、不需研究以及不必選股。

此外，他更揭秘自己「3個50」的投資原則：每個月存收入的50%，投資0050，等到存到「年支出20倍」的時候就可以退休，退休後將50%的資金放在定存。

黃柏仁指出，據美國的統計數據，持續投資ETF達20年，勝率可以來到97％，年化報酬率落在5％至7％間，因此認為買ETF是存退休金最簡單的方法；而他本身自2003年起，台灣發行史上第一檔ETF「0050」，黃柏仁就開始買進，做為退休規劃的一部分。

根據《鏡週刊》報導，黃柏仁提醒，「投資0050過程中若碰到價格起伏，不要被迷惑，因為只要台灣的大企業還在繼續成長，成分股不斷汰弱留強，長期來看，價格就會一直往上，如果決定長期持有，過程中的波動不必理會。」

也因為這長期的投資操作，讓黃柏仁在40歲時就賺到千萬無痛退休，如今全心陪伴女兒長大；針對0050，他最大原則就是「長期且定期定額投資，股價來到谷底時更要加碼，不要認賠出場。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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