阿湯哥「死敵」失聲《捍衛戰士2》大和解發聲全靠AI！為何連郭董都超重視人工智慧？

【文．劉煥彥】

好萊塢巨星湯姆克魯斯的鉅片《捍衛戰士：獨行俠》衝出超高票房，上周末在美國開映適逢為期四天的陣亡將士紀念日假期，單是美國國內的四天票房就衝上1億6050萬美元（逾47億元台幣），創下阿湯哥所有作品的美國首映周末票房新紀錄。

令不少觀眾窩心的是，36年前在電影第一集中成為阿湯哥最大對手的方基墨（Val Kilmer），雖因2014年發現罹患喉癌後無法正常說話，卻在人工智慧（AI）技術協助下，巧妙在本片中與阿湯哥對話，並演出大和解戲碼。

無巧不巧，鴻海去年10月推出的2021年科技日虛擬世界中，創辦人郭台銘不僅以數位分身出現，還開口講話，郭董的聲音其實就是由AI製作出來的。

在郭董眼中，AI是重要性很高的新世代技術，而鴻海在董事長劉揚偉領軍下，也在成立不到兩年的鴻海研究院中，設專責單位專攻AI。

「海軍需要你，獨行俠，他們需要你」

《今日美國報》本周報導，在《捍衛戰士：獨行俠》片中，方基墨飾演的「冰人」卡贊斯基已貴為美國太平洋艦隊的上將，但為不明疾病所苦。在片尾阿湯哥拜會卡贊斯基商量公事，原本「冰人」是在電腦上打字來溝通。

隨著兩人持續交談，上將終於開口說話了：「海軍需要你，獨行俠。他們（飛官學員）需要你。」

其實，方基墨這短短幾秒的聲音，並非是他的正常說話，而是以AI及演算法多次修正調整後，呈現出來最接近他患病前正常說話的合成聲音。

故事要從2020年的英國倫敦說起。

方基墨2014年為治癌而氣切 從此無法正常發聲

根據倫敦一家新創公司Sonantic技術長暨共同創辦人佛林（John Flynn）去年8月在公司官網的專文，好萊塢2020年找上他們，希望可以為方基墨量身訂做一個AI聲音模型。

該公司過去製作的電腦語音作品，應用場景從電玩遊戲、好萊塢的電影音效，到語言治療都有（例如對自閉症患者）。

「2014年方基墨為了治療喉癌，做了氣切（氣管切開術）手術後，影迷再也無法容易聽出他的聲音了」。

「我們從一開始的目標，就是要做出一個方基墨能引以為傲的聲音模型。我們很想把他的聲音找回來，讓他不論之後參與任何演出，都有個可以用到的新工具。」

Sonantic以AI技術來製作電腦合成語音，首先需要當事人提供唸稿子錄音，再讓AI去分析可以提供給語音模型的素材。問題是，方基墨能提供的錄音資料太少，大約只有Sonantic做同類型案子所需要人聲錄音的1/10。

該公司首次以演算法做出的語音模型，效果不如預期，後來嘗試以新的演算法跑出語音模型，「最後跑出了40多個聲音模型，並選出了效果最佳、品質最好、表達最清楚的模型」。

現在，「不論方基墨如何運用這個聲音模型，他都可以用自己的聲音與他人溝通。」

郭董現身鴻海虛擬空間 就是以AI技術發聲

其實，AI製作的電腦合成人聲語音，在台灣已經有實際案例，

去年10月18日郭台銘生日當天，鴻海舉行第二屆科技日，並把當天科技日的場景及展示的各類產品，都複製到名為GOXR的元宇宙虛擬空間中，讓當天無法到場的人，不受時間或空間限制，可以在線上盡情參觀。

當進入GOXR裡的主場館大廳，靠近郭台銘的虛擬分身時，可以聽到郭董說話歡迎大家。根據鴻海表示，郭台銘的聲音是用AI模擬出來的，若之後反應不錯，對答的內容資料庫會再更新。

郭董：AI是科技發展必爭之地，人才培育當務之急

郭台銘還是鴻海董事長時，就非常重視AI。

2018年2月，他宣布成立AI應用實驗室，喊出五年投資台灣100億元，全力發展AI，也要向全球招募人才。當時他強調，要將主要發展AI的資源集中在台灣，希望台灣成為全球AI產業發展的領航者，甚至高喊經費無上限，要吸引人才上門。

根據鴻海教育基金會2019年4月出版的「人工智慧導論」專書，郭台銘在其中寫道，他在2018年得知，中國上海的高中一年級新生課綱，將AI列為必授課程，且大陸還出版一本給高中生看的AI教科書。

郭董當下指示鴻海大陸幹部買幾本回來研讀，並在富士康工業互聯網學院開班授課，因為他認為，「AI是現今科技發展的必爭之地，人才培育是當務之急」。

他也覺得，台灣需要在高中階段就開設AI課程，因為人才培育是當務之急，因此透過時任鴻海集團工業大數據辦公室主任的高虹安，與富士康工業互聯網學院副院長的吳信輝，找來九位台灣大學院校及中研院的相關專家，編撰出這本針對高中生程度的「人工智慧導論」。

到了2019年6月劉揚偉接棒後，AI依然是鴻海的重點議題。

在他主導下，鴻海於2020年6月成立鴻海研究院，旗下五大研究所之一就是AI，希望促進AI在集團產業運用的研展、推展AI分析的專業訓練、提升前瞻之人工智慧應用研究，搭配集團高速運算中心、邊緣運算等硬體基礎上，開發出不同的應用領域，並與世界頂尖研究接軌。

本文授權自今周刊，原文見此。

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