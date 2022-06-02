健身房解除3劑疫苗令迎「報復性運動潮」？業者樂觀看：年底可望逐步恢復營收水準

【文 黃健誠】

自COVID-19疫情爆發以後，許多產業都因此受到重創，如剛解除三劑疫苗禁令、但仍需配戴口罩的健身房，在去年已經受到嚴重衝擊。

柏文（8462）旗下的健身工廠，目前全台已有59個據點，加上正在預售的據點則為61家。2021年營收為26.05億較前一年的36.7億元，年減近3成，不過，公司仍堅持2025年80個據點的目標，期望今年營收能逐步恢復至疫情前水準。

健身工廠去年受到疫情衝擊，政府宣布關閉休閒娛樂場所，健身房也暫停營業長達近兩個月，月營收從3億元以上水準，下滑到近乎歸零，去年營運可說是遭遇逆風。

2025展80店目標不變 疫情下力求布建「基礎設施」

但是，隨著後來疫情趨緩，政府陸續放寬對疫情的管控，雖然目前每日確診數進入高原期，仍影響民眾出門活動的意願，不過，從柏文今年的營收觀察，首季合併營收為9.03億元，季增3.11％、年減0.82％，創同期次高。毛利率、營益率等數據也回升至近1年高點。

展望疫後解封的後市，柏文總經理陳尚文表示，2025年展店80間目標不變，如同去年面臨疫情衝擊，展店步伐也從未改變過，今年至少會新增8處據點，甚至連離島都有拓點的規劃。

柏文提供

面對兩年多以來的疫情衝擊，董事長陳尚義認為，雖然在過程中一度對營運產生衝擊，但柏文剛好也利用這樣的機會，布建一些「基礎建設」。

業界首創線上服務平台 成「三劑令」下的最佳利器

陳尚義舉例，在去年疫情最為嚴峻之時，健身工廠耗費鉅資結合溫度感測的人臉辨識系統，減少人與人之間的接觸，同時也成立業界首創的線上服務平台，讓會員無論請假、暫停會籍等異動都可以在線上辦理，讓會員不用舟車勞頓，特地前來健身房辦理。

這項服務剛好在今年政府頒布三劑疫苗才可以進入健身房時派上用場，當時有大量會員需要辦理異動，無論電話、網路每天都有幾千次的進線量，因此線上服務平台大幅增加民眾辦理異動的便利性。

陳尚義也提到，柏文從創立健身工廠開始，不斷致力於創造良好的健身產業風氣，成為會員心中最信賴的健身房品牌，因此教練課及會員會籍的會費金額一半，都分別在2009年及2019年交付預收款信託，而政府在今（2022）年元旦也將預收款信託納入健身房的定型化契約中，未來期盼能加強所有會員在權益上的保障。

對於後市展望，陳尚文說，目前民眾上健身房的滲透率約3%左名，因此對於健身產業仍具有一定的信心，雖然還需要一些時間恢復原來水準，不過，在疫情後，民眾對於免疫力提升有更高的追求，因此仍會有健身需求。

另外，近期也在布建電商平台，期望能於年底前上線，其販售商品多跟運動、健康食品有關，也為此成立商品部，期望未來能為營收增添動能，也從此揮別疫情陰霾，持續對民眾推廣運動的好處。

本文授權自今周刊，原文見此。

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