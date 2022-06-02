跨出併購第一步最難！台灣企業併購該朝哪走？聽聽霸菱、國巨和矽谷的經驗談

【文 呂玨陞】

台灣併購與私募股權協會（1）日舉辦線上論壇，偕同普華國際財務顧問公布2022年併購白皮書。

會上，台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏邀請工商界、金融界大咖，包括台灣大哥大總經理林之晨、貿聯董事長梁華哲、MIH電動車平台聯盟執行長鄭顯聰、國巨執行長暨總經理王淡如、霸菱亞洲投資基金董事總經理李承宗、國泰世華商業銀行副總經理溫珍瀚共同分享台灣企業併購的歷程與建言。

霸菱亞洲投資基金董事總經理李承宗指出，管理的總金額從15年前霸菱只有3、4億美元的規模，到如今已經有超過三百億美元，成為亞洲最大的私募股權基金持續，還是跟台灣企業有所連結。從早期的帝寶、亞德克，興中控股（今年退出），到今年隱形眼鏡大廠金可-KY的私有化。

李承宗表示，台灣企業購過私募基金，可以將企業所有的閒置資金，用更好的效率或方式去利用。

他也繼續補充，對企業來說，跨出併購的第一步才是最困難的。藉由私募基金，可以提供給企業更多的連結與併購機會，更方便跨出不同市場（如歐洲）的第一步，「人多好辦事」他強調。

▲普華國際財顧公司董事長劉博文。（圖：PwC提供）

曾經參與國巨併飛利浦，在外面繞了一圈又回來國巨，參與併購基美的王淡如特別提到，因為新冠肺炎的原因，併購過程全部都用視訊會議，二個月內開了100場視訊會議，相當地難忘。

王淡如也分析了與歐美管理階層打交道的經驗，他指出「他們側重邏輯與規劃」，與台灣人追求速度與效率稍微不同。

「目標是將公司從本土化變成全球化」王淡如補充，在經過這樣「混血」的整合過後，這兩年來確實有看到工作夥伴在組織力和應變能力的提升。

對於全球化，台灣大哥大總經理林之晨也強調，繁體中文全球大概只有4、5千萬人作為母語，使用的深度廣度都會受到影響，如果只有長期吸收繁體中文，會造成對國際情勢的營養不良，國際化也會不足。

林之晨以美國矽谷舉例，矽谷吸收各國學生，用全球最優秀的人才，打國際市場，採用台灣人打台灣市場、日本人打日本市場。可以說是吸收全球養分生長茁壯。相對地，台灣對國際人才沒有那麼大的吸引力，或許可以參考新加坡成功吸引東南亞人才。他認為，少子化之下要改變移民政策，吸引東南亞人才才不會在未來的日子面臨人才荒。

同時，林之晨也呼籲企業應該及早規劃Corporate development（企業發展），提高併購相關的準備與經驗。

最後，陳其宏表示，未來併購可能只會越來越貴，還是要及早規劃及進行，付出的成本也相對較低。

本文授權自今周刊，原文見此。

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