台積電、特斯拉生產線都攻下！高工學歷黑手老闆如何搶下全球市占翻身台灣隱形冠軍？

【文 / 黃阡阡】

世界級傳動元件大廠台灣精銳，今年5月轉上市。這家隱身中科的隱形冠軍，幾乎年年賺上一個股本，卻鮮少人知道，它當年轉型挺過兩場存亡挑戰，靠著MIT自有品牌，成功打進世界盃。

一個高工畢業的台灣黑手老闆，竟敲開德、日幾乎壟斷的精密機械關鍵零組件市場，搶下全球一成市占，並攻入台積電、特斯拉等國內外指標企業的生產線！

「當初，我們只是一家來自台灣、大家都不知道的公司，但靠著自有品牌跟歐美先進國家搶份額，行銷到全世界。」台灣精銳董事長張重興，指著辦公室外的展示牆，陳列著大小、規格不一的行星式減速機，語帶自信地說，「機械手臂裡的關鍵零組件，就是台灣精銳現在做的減速機，從自動化設備、半導體、醫療設備到國防工業，什麼產業都會用到它。」

很難想像，過去減速機都掌握在德國龍頭威騰斯坦（Wittenstein）、日本新寶（Shimpo）等國際大廠手中，如今台灣精銳不僅靠著自有品牌打天下，每年在中部科學園區製造的減速機，出貨到全球市場超過四十五萬顆，搶下全球市占約一成的份額，更靠著整體毛利率站穩3成以上，近年每年都賺上一個資本額。

不只如此，這家台灣精密機械新面孔的股價也相對抗跌，5月初轉上市至今，每股都站穩兩百元以上。

「台灣有很多像我這樣的人（隱形冠軍），最後看到成功的都是鳳毛麟角，我也不是一帆風順，只是因為沒有倒，所以繼續拚。」一手創辦台灣精銳的張重興，卻是出了名的低調，幾乎不出席公開活動、也少有照片曝光的他，近期在公司轉上市後，接受《今周刊》獨家專訪。

轉型挑戰》

花6億研發 與德日商較長短

畢業於宜蘭農工職校機工科的張重興，踏入這一行是歪打正著。

35年前，他25歲時就拿著客戶7、80萬元的訂金，在新北市三重、蘆洲一帶白手起家，成為國內最早一批投入機械手臂領域的創業家。如同台灣其他中小企業，隨著訂單成長，擴廠搬遷，「大概連續7、8年，我幾乎一年搬一座廠，直到營業額約達一到兩億元的時候，決定在中部科學園區落腳。」

搬到台中看似風光，台灣精銳的機械手臂也握有穩定成長的訂單，但卻飽受關鍵零組件交期不定之苦。

「交期長就算了，問題是不確定！」回想起草創的頭幾年，張重興坦言，當年減速機就是賣方市場，全世界沒幾家廠商能做。因此，當時台廠只能向德商訂貨，但礙於台廠規模小，難與國際大企業搶單，以致德商交期不定，從4個月到半年都有。「時間到了，對方沒有如期交貨，也不會事先告訴我，我們只能等。」

這讓30多歲的少年董張重興，早早在心中埋下一個轉型大計，決心要翻轉這個由德、日把持的減速機市場。

但要跨入減速機市場的難度很高。首先，減速機是高技術門檻的精密產業，除了團隊要具備研發能量，且減速機生產設備每台動輒5、6百萬元，少數的齒輪設備還得從德國、瑞士引進，資本支出高。

張重興掂量自己的口袋深度，直到2007年左右，當時營收規模約達6億元時，台灣精銳才開始大膽投資兩億元，計畫用3年的時間研發減速機。

沒想到，這個轉型的決定，也為他帶來兩次的存亡挑戰。原來，張重興依舊低估了減速機產業的門檻，無論在技術、設備上都無法克服，「最後我投了6億元搞了5年，連個影子都沒有，我每年虧損，該賣的都賣了，變現之後就繼續投資，不然怎麼辦？」

張重興從拆解外商產品開始研究，但目前齒輪加工的公差在3微米以下，當時在精準定位上始終無法達標。他找來專業技術人才與最好的加工設備，大舉資本支出後，最後一年靠著團隊克服，終於在生產過程中縮小誤差範圍，「土法煉鋼」做出品質與穩定性幾乎不輸德、日大廠的產品。

銷售挑戰》

不低價競爭 先解決交期痛點

「我就是死豬不怕滾水燙，賭上一切也要把減速機做起來。」張重興無法估算當時的負債，只說工廠、房子能抵押的，全部都被他拿去抵押。「抱著我終究是白手起家的心態，從零開始的，大不了回到零。果然在投資後的第6年，減速機的產品做出來了！」

但台灣精銳才剛挺過產品開發的存亡之戰，緊接著面對的是——當時MIT減速機，可說是乏人問津。

「當產品賣不出去時，我才在想台灣精銳的定位是什麼？」他不是沒想過用低價競爭，但減速機即使是關鍵零組件，占機械手臂的成本相當低，因此價差在整體設備來說，根本無需考量。客戶寧願選擇有品牌保障的德、日大廠，也不願意冒險與台灣廠商合作。「所以價錢不是客戶的重點，於是回到當初我為什麼要投入減速機？就是因為德、日商交期長又不穩定，打蛇打七寸就該打在這裡，我們要做到3天內出貨的目標。」

要解決交期的問題，張重興想到一個投資風險相當大的作法，就是大量備庫存，做到比同業更快出貨。於是，他鎖定了三款常見的減速機，在沒有訂單的情況下大量生產，為了後續能夠批量出貨，前後累積5、6億元的庫存。

張重興不諱言，備庫存具有相當的風險，當然也怕賣不出去，但當時銷售碰壁的他，實在別無他法，沒想到這個大膽決策，成為他站穩國際市場的關鍵。

所幸，備庫存的策略很快奏效。張重興坦言，誰都不想成為白老鼠，剛開始台廠也不願意貿然換合作夥伴，但交期就是大家長年以來的痛點，只要交期時間到了，但德、日商的貨還沒來，台灣精銳就有打入市場的機會。

搶攻海外市場》

穩步墊高競爭力 拚市占3成

同樣靠著交期優勢與代理商配合，10多年來，台灣精銳逐步攻進海外市場，目前成功打進歐、美與中國市場，也在韓國拿下市占第一、日本市占第二的佳績。

「當時德國人就是小看我們了，我們做到3天內交貨的目標，導致他們交貨也縮短到兩至三周，目前我們還能做到24小時出貨。」張重興笑著說。

法人分析，根據國際研究報告，2020年全球精密行星式減速機的市場規模為7.5億美元（約台幣217億元），以此計算台灣精銳的全球市占率約1成，且交期遠低於德商同業，預估近幾年台灣精銳的全球市占率還能逐年提高。

「如果現在市占是1成，我相信能夠做到3成。我們沒有條件輸人家，我們只是美女長在山溝裡而已。」現年60歲的張重興，還保持當年的衝勁，策略上不以低價搶市，目前計畫7月與明年1月各調漲價格3％至4％，今年下半年毛利率有機會挑戰50％。

台灣智慧自動化與機器人協會祕書長陳文貞觀察，減速機在機械手臂中是重要的零組件，但長年下來都不是台灣的強項，包括研發、材料取得都不容易。台灣精銳確實是較早期就投入減速機開發的廠商，但近年也有不少台商開始投入減速機的開發，逐步雖有研發成果，但同樣會面臨市場接受度的挑戰。

事實上，目前國際上後起之秀急起直追，同樣做減速機的陸廠超過兩百家，台灣也有十多家廠商陸續投入。儘管已有先行優勢，張重興依舊戰戰兢兢，他還積極醞釀研發同屬機械手臂的關鍵零組件，朝水平式多角化的方向再墊高競爭力，預估最快明年底能夠看到初步成果。

「我們現在創造的成長是順勢而為，不是20幾歲創業的時候，是強求。」靠著敢大膽決策的眼光，成功掌握趨勢與技術，才讓這個只有高工學歷的黑手老闆，一步步率台灣精銳，在全球精密機械領域持續攻下更大版圖！

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