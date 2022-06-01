18歲就想當英特爾執行長 工作30年夢碎、悲傷離去 季辛格找到關鍵再度圓夢

【文 / 黃浩珉】

歷經疫情洗禮，今年的大學畢業生好不容易走過線上的求學之路，世界漸漸走出疫情陰霾，傳統的實體畢業典禮也回到大學校園。

且看三位企業領袖，走進美國校園，分享他們走過人生挑戰後，所獲得最刻骨銘心的經驗。

英特爾執行長季辛格 實踐這四種態度 讓你在職場無往不利

編按：英特爾執行長帕特．季辛格（Pat Gelsinger）18歲時，在英特爾開啟他的職業生涯，他引領微處理器、Wi-Fi、USB等技術的創新，是英特爾第一位技術長。幾10年來，他始終抱持想當英特爾執行長的夢想，雖然這個夢想也曾狠狠破碎，但他最終還是圓夢了。今年5月，他對著美國俄亥俄州立大學的畢業生們，分享他成功背後的職涯圓夢地圖。

畢業是慶祝、反思過去的犧牲與成就，以及未來可能性的時刻。

科技使我著迷，我第一次接觸到電腦就迷上了。完成兩年副學士學位後，我就去英特爾面試，當時面試官說：「他很聰明、很自負，很有進取心，他一定能勝任。」

我夢想的工作是要成為英特爾執行長，然而，在2009年，為公司工作30年後，我卻被刷掉了。我當時非常傷心，我的理想被粉碎了。之後，我在英特爾以外的地方待了11年，在大約1年半前，我被邀請回來擔任英特爾執行長。我的夢想工作，我回來了！

有一些建議，對我的職業生涯很有幫助，我稱之為「職業地圖」（MAP）。

MAP的M，是指導師（mentors），找到他們，並聽取他們的意見。

我在職業生涯早期，正在研究一個關鍵產品，意識到有些持續性的問題，若不解決，晶片就無法成功。我與英特爾創辦人進行一次重要業務審查，他們是業界名副其實的神、矽谷的開創性人物，我請求他們緊急解決這些問題。

會後1周左右，我接到了安迪．葛洛夫（Andy Grove）的電話，他即將成為公司的執行長，他是半導體天才、管理大師與《時代》雜誌的年度風雲人物。

「我對你的簡報印象深刻。」安迪問我，「你讀什麼書？你研究什麼？你在做什麼？你的職業目標是什麼？」我很震驚，嘀咕了一些蹩腳的答案，他很快就回擊了。他說，「這些答案很糟糕，一周後到我的辦公室，說說更好的答案。」

從此，我們開始長達35年的師徒關係，直到安迪去世。與他的師徒關係，就像看牙醫卻沒有麻醉一樣，但他們是你生活中需要的那種人，如果你要變得更好，他們會讓你變得更好。我們是粗糙的鑽石，需要像安迪這樣的人，去敲掉那些粗糙的邊緣。

MAP的A，是大膽的目標（audacious goals），寫下使命宣言，並實踐它。

在20世紀中，我有一段漫無目的時期。獲得第一個專利，寫了第一本書，結婚了，第二個孩子也快出生了。但我不確定，在剩下的職業生涯中，我想做些什麼，萌生了寫一份使命宣言的想法，大膽聲明我想在接下來的人生中做些什麼。之後，我每天都在想像做執行長，想了25年。

掌握職場贏面 須永保熱情、持續精進

MAP的P，代表激情（passion）。找到你擅長、你喜歡做的事，並與你喜歡的人一起做。

在我職業生涯的40年中，我總是像當年18歲、第一次走進英特爾時那般興奮。我希望能夠分享這種創新的激情，永遠不要失去興奮的動力，在生活中堅持不懈地追求正確的東西，不是大部分正確，而是完全與絕對的正確。你的價值觀決定了你，它們塑造了你是誰，以及所有人如何看待你。

你會有不開心的日子，生活不是在公園散步，你會失敗、會被解雇，也會在交易中虧損、會被拒絕升遷，但積極擁抱這些時刻，讓它們變得更好，因為這些失敗，是你學習與成長的機會。

最後，也是最重要的一點，是用心成長與學習，要對自己有信心，把自己的全部帶入工作中。你在某一個領域的經驗，可能對其他領域最有助益。當人們把自身不同的經歷與背景文化帶入工作場域，任何企業都更有可能取得成功。多樣性豐富了高績效團隊，最終促進了創新。對他人開放，做完全的自己。

總而言之，我們可以透過科技改善地球上每個人的生活，我們有機會建立我們想要的世界。我們不能停滯不前，必須更快地走向未來。這取決於今天畢業的你們，定義這個擺在我們面前的時代。

願你們每個人都致力於自己的生命地圖與找到人生導師，使你們更好地實踐大膽目標，直到它們都被實現為止。

通用汽車執行長芭拉 餐桌上學到的五堂課 影響未來格局

編按：瑪麗．芭拉（Mary Barra）從十八歲至今，一生都在美國通用汽車任職，她從工讀生做起，一路當上執行長、董事長，成為史上第一位領導全球汽車公司的女性。她的成就，讓她在2021年被《時代》雜誌評為全球百大影響力人物之一。今年，她以畢業生母親的身分，在美國杜克大學的畢業典禮上，分享她從餐桌上學到的五堂課。

我的故事從我的家庭開始，因為家庭對我意義重大，每當我想到成長的過程時，許多回憶都來自我們家的餐桌。

每天放學、下班後，我們會坐在餐桌聊一整天發生的事，通常親戚與鄰居也會來拜訪，我們的餐桌總有多的空間。雖然當時我沒意識到，但這些對話是我生命中最有意義的事。那麼，我在餐桌上學到什麼？我想分享5個經驗。

首先，盡力而為。

我以前是個書呆子，成績對我來說很重要，每次考試結束後，都會擔心自己考不好，但媽媽總是問我：「你有沒有盡力而為？」我會說有，她就會說：「那麼，這就是最重要的。」當我年輕時，這個勸說有時會惹惱我。當我長大後，就愈發現自己在經歷艱難的考驗或一天之後，我會打電話回家聽這些話。

學習同理傾聽與包容 才能解決問題

再來，找到你的目的。

我全部的職業生涯都在通用汽車。從18歲時開始當工讀生，我先工作3個月，再去學校3個月，這樣做了5年。當時我在很多地方輪調，遇到很多人，他們都很慷慨地花時間教我工作所需的知識，我也從他們的角度看到了公司與世界。他們經常分享自身的夢想與掙扎，這讓我學會了同理心，能設身處地為他們著想。

隨著我在通用汽車的成長，我開始將同理心與我的目標聯繫起來，我意識到我有一個角色，是能幫助別人成為最好的自己。

總是問自己「為什麼」，答案就會是你的「目的」，這是個簡單的問題，而對自己誠實，將幫助你駕馭各種大大小小的決定。

第三，傾聽是為了理解。

任職通用汽車期間，我曾領導全球人力資源。坦白說，我當時並沒有太多這方面的經驗，但覺得我能有所作為。

我們有允許員工購買4天額外假期的制度。當時在我看來，這個規畫已失去作用；我取消這個制度，團隊告訴我這是一個壞主意，但我仍堅信自己是對的。隔天，我只能說，我差點就被自己淘汰掉了。因為這是一個錯誤的舉措，我沒有傾聽與理解他人。當大家需要靈活處理工作與個人生活時，特別是在重要的個人時刻，大家會利用這些額外的休假。

你不可能百分百地把事情做對，沒有人能做到這樣。所以不要太驕傲，以為自己知道所有的答案。

第四，永遠保持誠實。我發現，承認錯誤是一種力量，畢竟你周遭大多數人已經知道你犯了錯，一旦你犯錯了，你就可以去彌補。誠實也意味著找到自己的聲音，並有自己的觀點，不要坐在會議室中等別人提出你的想法與觀點。

你的誠信是一切，它需要多年時間來建立，卻能在一瞬間崩潰。一旦誠信消失，幾乎不可能恢復。

最後，可能是最重要的一課：包容更多人。就像我說的，餐桌上不僅有我的父母與哥哥，更多時候，親戚或朋友會在放學或工作後過來。我們會拉起額外的椅子，媽媽會把她準備好的晚餐放桌上，如果還不夠，她會做鮪魚三明治。

許多年後，在母親的葬禮上，我的表妹謝麗爾，她是一名女執事，做了悼詞。她一開始就問：「有多少人在伊娃阿姨家吃過鮪魚三明治？」所有人都舉手了。

總會有多一個人的空間，每個人都該被包括在內。這是我與丈夫試圖為我們的孩子所做的，也是我在工作中所做的事。

目前世界上，有很多值得擔心的事，但也有許多理由讓人產生希望。我認為，我們在包容方面所進行的集體對話與取得的進展，正是一個巨大的希望。而你們，下一代的領導人，正在推動這項進展。你們正在挑戰既定的認知，推動所有人變得更好，我希望你們永遠、永遠不要停止。

美國任天堂總裁鮑瑟 如果人生是場遊戲 你要學會打怪升級

編按：2015年，道格．鮑瑟（Doug Bowser）加入任天堂擔任行銷副總，於2019年被任命為美國任天堂總裁。在他任內，任天堂Switch銷售屢創佳績。今年，他以美國猶他大學校友身分，將職涯與電子遊戲結合，分享他大學畢業後學到的三堂課。

我今天想預測你們的未來。無論你喜歡哪種類型的遊戲，我的預測是：你們的人生最終會像《大金剛》這樣的遊戲，你需要做出所有正確的動作來攀登梯子，同時避開沿途的障礙。

一路走來，我可以向你保證，會有一些木桶不斷丟向你，但你會學會如何清除它們，並且發展出新的能力，知道什麼時候該跳、什麼時候該躲。你成功完成一個挑戰後，會有下一個挑戰等著你，這也意味著你的等級提升了。

讓我們從等級一開始，為計畫外的事情做計畫。

我的第一份工作在寶僑（P&G），起初10年，我的職業生涯對我而言非常明確，我甚至有一個筆記本，上面描述了我每周可以期待的事情。

某天一通電話打來，問我是否有意願在國際間工作，但這並非我的計畫。我與妻子商量後決定，對於一個年輕家庭而言，那個時間點值得來一場冒險。

適應工作多樣性 困境中化挑戰為機遇

因此，經歷過10年在美國4座不同城市的職位後，我們開始下一個不同的10年。我們去了香港與墨西哥，再到委內瑞拉，不停探索所有的風景、經驗與文化，這對我們來說是一次驚心動魄的冒險，大開眼界，也充滿了挑戰。

讓我們進入下一個等級，將挑戰化為機遇。

在職業生涯的早期，我很害怕失敗，我必須每次都做對。但我很快就明白，失敗實際上意味著學習。我意識到，輸與贏都同樣會發生，而這兩種情況都是可以學習的。

我認為，將挑戰化為機遇的最好例子之一，是新冠肺炎的出現，這迫使我們以不同方式思考與行動，在這個過程中，你建立了很好的技能。我們從未經歷過這樣的事情，沒有手冊，也沒有課程可以參考。我們被迫學會適應不適，但這樣的不適能使我們變得更好，而且在前進的過程中，我們又都升級了。

我想談的最後一個等級，是多樣性的意義。

由於我的職涯道路，我對其他的社會文化並不陌生，有些社會文化處於相當大的變化狀態。我看到了文化、宗教與社會之間的微小差異，不同種族的人與文化有不同的溝通方式。

我有很多東西要學，例如，在職涯早期，我認為最高層的人一定知道所有的事情，並且天生就知道如何處理每個問題。但當我在擔任更多資深職位時，我開始懷疑這一點。我經常對著鏡子說，「我在這裡做什麼？」我沒有所有的答案。但後來我發現，誰可以幫助我找到這些答案，那就是我身邊的人。

傾聽其他人的聲音與觀點，讓我變得更好。我們開始做出更好、更明智的決策，讓組織的歸屬感更強，我們的文化變得更強大，當所有這些事情發生時，我們的等級又都提升了。

最後，這是對我來說最重要的一點：記住你生命的本質。我說，人生就像一場電子遊戲，遊戲是有趣的，你的生活也應該是有趣的。我祝福你們在創造自己生活時一切順利，遊戲開始！

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