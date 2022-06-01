聯準會力抗40年最惡通膨 經濟軟著陸機率微乎其微？全球央行導師：我支持「暴力升息」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「我對鮑爾說，你或許應該考慮升息到3％……。」約翰．泰勒（John Taylor）回憶5月6日的那場論壇，「不只是我，那天，許多聯準會官員都建議鮑爾必須加速升息。」

正在與40年來最惡通膨奮戰的美國聯準會主席鮑爾，為了澆熄通膨之火，他在論壇舉行的兩天前，剛剛宣布了美國近20年來最猛的一次升息，但即便一次調升了2碼，聯準會政策利率也僅在0.75％~1％的水準。

向鮑爾提出建言的約翰．泰勒，除了有現任美國史丹佛大學教授兼胡佛研究所高級研究員的頭銜外，更是成名多時的國際重量級貨幣經濟學家。不過，泰勒最為經濟學界與金融市場所知悉的，是他在1992年提出、可用以評估美國聯邦政策利率最適走向的「泰勒法則」。

何謂「泰勒法則」？簡單來說，它是一條數學公式，根據通膨率、國內生產毛額（GDP）等變數進行計算，算出來的結果，是「能夠控制通膨且讓經濟穩定增長」的最適當利率水準。

而當前面對的史詩級難題，是美國與全球經濟正面臨無情夾殺，一邊，是竄升到40年高點的通膨壓力，如果聯準會要用激進升息、縮減資產負債表等壓住通膨，另一邊等著美國自投羅網的，極可能是貨幣過度緊縮引發的經濟重摔「硬著陸」。

美國經濟這架引擎著火的飛機，究竟能否靠著鮑爾的操控軟著陸？鮑爾自己，雖幾度表態有信心，但也曾說溜嘴似地表示，「（軟著陸）需要一些運氣」。

泰勒認為，當下通膨還不到「積重難返」的程度，「我支持聯準會採取『暴力升息』手段，如果夠猛，『暴力』的時間就不會太久。」當然，暴力升息難免讓金融市場恐慌情緒升高，所以，過程中的溝通很重要，「聯準會的利率，必須要有明確的依循規則，才能讓市場能夠應變。」

《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃夫則悲觀認為，「軟著陸，不無可能；但機率『微乎其微』。」

另一方面，在聯準會啟動升息，導致美國經濟走緩，以及俄烏戰爭、中國封城打亂供應鏈等因素干擾下，也讓台灣經濟，面臨多事之秋。5月中，主計總處大幅下修全年經濟成長率，從3個月前的4.42％預測值，一舉調降至3.91％，預告今年經濟增幅難以「保4」。

「3個重要指標都轉弱，未來景氣動能確實趨緩啊！」談及台灣下半年經濟展望，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源，清楚表明「不甚樂觀」的基本態度。而他口中所謂的「3個重要指標」，分別是國發會定期公布景氣概況中的「景氣領先指標」分數、消費者信心指數（CCI），以及採購經理人指數（PMI）。

他分析，景氣概況中的「領先指標」已連續半年走跌，分項指標中，也只有「樓地板開工面積」上升，其餘反映製造業信心、投資動能等項目皆為下跌，「主計總處的全年3.91％成長率推估數字，仍然太過樂觀！」

至於鮑爾的「軟著陸」大計能否成功？仰賴聯準會對「控制通膨力道」的精準拿捏，至於力道的掌握，又脫離不了有效的「市場溝通」。

而最終，通往軟著陸的「成就解鎖鏈」，無可避免將連結到文章開頭，泰勒對聯準會的那一句「耳提面命」：採取什麼樣的規則都好，但請務必要讓聯準會的政策「有規可循」。

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