拜登剛訪南韓 英特爾和三星CEO立刻密謀合作 台積電龍頭地位將不保？

【文．林宏文】

三星31日發布聲明表示，三星電子副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格近日在南韓會面，討論在數個領域展開合作。市場預期，隨著半導體晶片微縮難度越來越高，為了在晶圓代工領域和台積電比拚，雙方合作可能性將因此升高。

基辛格是在參與瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇年會 (WEF) 後，飛往韓國與李在鎔會面，出席會議的還包括三星晶片業務共同執行長、行動部門負責人、記憶體、處理器與晶圓代工等業務高層。

外媒指出，雙方討論在數個領域展開合作，包括下一代記憶體晶片、系統晶片、晶圓代工及PC與行動裝置等。三星去年在半導體的營收有823億美元，居世界第一，超越第二名英特爾的790億美元，至於台積電營收是574億美元，排在第三位。

從營收排行來看，第一名的三星和第二名的英特爾談合作，這是非同小可的大事，行業中任何一家公司絕對都不敢輕忽，尤其是幾天前美國總統拜登才剛訪問參觀三星，南韓新總統尹錫悅及三星電子副會長李在鎔都親自接待，如今代表美國半導體強權的英特爾執行長又立即登門拜訪，這個美韓半導體密切合作的消息，恐怕會讓很多競爭者不安，尤其是台積電及台灣半導體產業界。

不過，看到這個新聞，我當下心裡浮現的第一個感覺，就是「敵人的敵人就是朋友」。

雖然在全球半導體營收排行上，順序是三星、英特爾及台積電，但在晶圓代工的競爭強度排行，順序則變成台積電、三星及英特爾。這個排名順序，可能是觀察兩家最強公司執行長如何談合作的重點角度。

在晶圓代工產業，英特爾目前明顯落後台積電、三星，而三星又緊追著台積電，把超越台積電當成第一目標，因此，既然同為敵人，那基辛格找李在鎔談合作，應該就很合理。而且不只「敵人的敵人就是朋友」，更有「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的味道。

只靠台積電生產有風險 英特爾需要第二供應源

也因為現在英特爾在晶圓代工三強中處於最弱的位置，所以英特爾應該會最著急，什麼事情都可以談，很多合作案都該試試看，因為最弱的應該要最積極，不然會追不上。

剛好英特爾目前這位CEO，又是標準的過動兒，從今年2月接CEO後，就看他搭著英特爾專機全世界跑透透，其中台灣已經飛來兩次，找過台積電高層談過兩次，也和很多台灣的PC大客戶高層見面。

在外媒新聞稿中指出，雙方討論的合作方向，包括下一代記憶體晶片、系統晶片、晶圓代工及PC與行動裝置等。

在外媒點名的幾項合作案中，我的合理猜測是，基辛格最優先想談的合作，應該就是晶圓代工部分，但不是雙方做什麼技術或產能合作，而是英特爾向三星要更多晶圓代工產能，並且建立在台積電以外的第二供應源（second source）。

對英特爾來說，由於本身的高階製程還未建立起來，技術功力已荒廢一陣子，因此即使空有市場及眼光，但自己的製程與技術人員要追上並生產出來，應該還要數年功夫。但眼看伺服器市場需求還是很強，英特爾深陷缺貨之苦，若能確保外部高階產能的供貨，才能滿足本身成長的需求。

因此，先前基辛格來台灣兩次，一樣是希望台積電提供更多的產能，如今去找三星談，應該也是一樣的目的。三星及台積電都是重要的半導體供應商，外購原則一定要避免單一來源（single source），英特爾當然要把三星這個第二供應源顧好才是。

因此，英特爾是三星的客戶，英特爾不能只靠台積電幫它生產，要有第二供應源，在自己產能與技術還沒建立起來之前，搶到足夠的晶圓代工產能，才能和超微及輝達等對手競爭。

一樣從公司的營收來分析，英特爾去年營收790億美元，銷貨成本352億美元，其中CPU應該佔大多數，至於台積電去年營收574億美元，銷貨成本264億美元，都比英特爾少很多。

以健康的採購法則來看，一個大客戶，最好只佔一家供應商最多兩成的產能（capacity），即使台積電提供大量的晶圓代工產能給英特爾，對英特爾來說應該還是很不夠的。

這也是為何英特爾一定要在台積電之外，另外再找三星做為second source，而且英特爾最大的對手如輝達或是超微，都是靠外部晶圓代工提供的產能，假如英特爾在採購成本上不輸給對手，未來也可以在技術及行銷上做更激烈的競爭。

當然，一定會有人猜測，英特爾除了跟三星要晶圓代工產能之外，有沒有可能在晶圓代工領域，與三星結盟，一起打台積電？我想這個可能性應該就很小了，因為終究兩家公司在晶圓代工領域是競爭者，未來要搶的都是同一批客戶，不太可能有什麼合作空間，這一點台積電應該可以很放心才是。

至於外媒指出的其他可能合作案，我相信當然都有可能談，兩大半導體CEO見面，當然要把所有可能談的題目都攤出來。不過，這些列出來的項目，真正能夠談成的合作項目，可能就會複雜一點，原則上能夠談成的，應該是要對雙方都有利的事情，而且最好是有分工合作的關係，最忌諱的是如果雙方是競爭關係，肯定一談就破局。

下一代記憶體、系統晶片、PC及行動裝置 雙方都可能合作

用這個「合作互惠」的原則來看，我認為除了晶圓代工外，第二個可能的合作案應該是在下一代記憶體。

大家都知道，三星是全球記憶體龍頭大廠，主導很多行業發展的技術與標準，至於英特爾本來也有NAND事業，但最近幾年賣掉退出了，英特爾各種邏輯產品都要與記憶體整合，兩家公司的合作當然無法避免。

因此，我覺得在下一代記憶體部分，雙方最有可能的合作是，三星的記憶體和英特爾的CPU及邏輯IC，未來會做某種程度的整合與發展，例如在「記憶體內運算」（in-memory computing）部分，雙方的合作很有可能展開，就像美光與台積電在進行合作一樣，三星跟英特爾很可能依樣畫葫蘆，組成類似的合作聯盟。

至於第三個可能的合作案，我覺得是系統晶片、PC及行動裝置等，因為三星在記憶體、晶圓代工是供應商，但本身也是擁有眾多3C電子產品的品牌公司，是使用英特爾晶片的潛在大客戶。因此，在這些產品部分，英特爾是賣方，三星是買方，英特爾一定會很積極，想辦法拿出最好的技術與產品，來吸引三星這位大買家。

另外，一位朋友跟我說，他猜測英特爾和三星在技術方面也可能合作，因為目前半導體業正以英特爾為首形成一個UCIe聯盟，其中三星、台積電也都是聯盟的要角，這聯盟要制訂一套新的標準讓小晶片（chiplet）進行整合，或許説不定兩位CEO的見面，和這個聯盟也有關係。

不過，就CEO的層次來說，這些技術合作可能都是其次的問題，應該是由其他主管去談，基辛格與李在鎔首次見面，我相信是一次禮貌性的拜訪，先探探三星的虛實，但一定要先談確保晶圓代工產能這件大事，因為這是英特爾未來三至五年最重要維繫成長的命脈，至於其他事情能否談成，可能都只是我的猜測，結果如何，就有待未來進一步觀察了。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台積電福利待遇佳，竟被刷負評2.9星、比英特爾三星還低！國外工程師糾結「這2點」沒法忍

薪資是員工的1700倍以上…英特爾執行長基辛格52億元薪酬案遭股東否決股利如何報稅還可以「少繳稅」 兩張表就懂

2奈米提前量產又搶下最先進機台，英特爾能威脅到台積電？兩個關鍵只會讓對手依賴越來越深...

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】