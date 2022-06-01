八字連三分之一撇都沒有！家樂福併購案為何遲未定案？潛在買家「某董」吐內幕

【文．劉俞青】

「八字沒一撇，我看連三分之一撇都還沒有！」家樂福的六成股權標售案，可能買家之一的董事說，這樁購併案還很有得喬，距離定案還遙遙無期，連三分之一撇都沒有。

市場傳言沸沸揚揚，家樂福法國總公司決定要出售台灣家樂福的六成股權，因為目前同是台灣家樂福大股東、擁有四成股權的統一集團，擁有優先承購權，市場一度傳出，統一集團的出價力不足，導致這個併購案難產。

但真實狀況可能剛好相反，這個併購案之所以拖延至今，恐怕問題還是出在賣方的成分居多。「例如說半年前的條件是A，三個月前又改成B，現在又改成C」，這位潛在買方的董事直言。

但這位董事說，無論出售的條件如何改變，賣方最終目的只有一個，那就是希望「賣最高價」。目前法國委託的投行摩根士丹利還在居中協調，但在賣方姿態不低、還想不斷調高條件的情形下，距離最後定案可能還「很有得喬」。

但時間拖得越久，各種衍生的市場動作就越多，最新消息是，連寶豐隆興業創辦人、前國泰金控副董事長蔡鎮宇都加入戰局，但他不是加入投標法國釋出的六成股權的行列，而是反手可能意在買下統一手上的四成股權。

市場人士分析，蔡鎮宇的資金部位龐大，在市場上積極尋找可能報酬率高的投資標的，多年來一直是各家投資銀行主管積極拜訪的對象之一，但此外還有一個更重要的特色，那就是他的資金「並不想積極取得主導權」。

市場人士說，蔡鎮宇一直積極並專長於地產相關事業，除此之外，不太可能也不願接手其他產業的經營，這可能正是他這次沒有參與投標的主要原因，但他是否可能因為他買下統一手上的股權，意外為這整樁台灣近年來零售業最大的併購案解鎖，還要看後續的發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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