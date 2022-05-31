普亭「挾石油、糧食以令歐美」盧布能再創新高？老謝：俄面臨「這危機」要脅籌碼有限

【文．謝金河】

俄羅斯盧布透露的新方向

俄羅斯入侵烏克蘭，已超過三個月，這場戰爭成為長期持久的消耗戰，看誰的氣長。這當中有一項非常重要的指標，那就是俄羅斯的盧布。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美開始對俄羅斯採取全方位的經濟制裁，俄羅斯股市一度暫停交易，盧布一度重跌，盤中最低跌到177.26兌一美元，後來俄羅斯央行總裁找到救生圈，要求要向俄羅斯買原油及天然氣的國家必須使用盧布，現在又進一步擴展到糧食。

這形成俄羅斯的活口，也就是説，要向俄羅斯購買石油、天然氣及糧食的國家，必須先把外幣兌換成盧布，如此一來，盧布幾乎沒有賣盤，只有買盤，形成盧布一路漲升的景象。

俄烏開戰以來，美元強勢大漲，而盧布更強，盧布最高一度來到55.357兌一美元，這是7年新高，也大約來到2016年我到莫斯科，聖彼得堡參訪時的價位。盧布的強勢，和德國、印度、中國加碼向俄羅斯購票油氣有很大的關係。

最近路透社拍到俄羅斯通油船直接在公海上直接缷油的鏡頭。戰爭持續下去，中俄的結盟可能愈來愈密切，世界的選邊壓力也會加大。

中國公布的4月進口數值，單是對俄羅斯進口88.9億美元，比去年同期增加56.6%，中國已成俄羅斯最大買家。最近普亭警告歐美陣營必須解除對俄羅斯的經濟制裁，否則將更進一步封閉糧食的出口。最近九十高齡的索羅斯則說俄羅斯天然氣庫存快爆了⋯

俄羅斯以石油、天然氣及糧食為武器，威力會在盧布上面顯示，一旦盧布再重貶，可能預告俄羅斯的危機！

本文授權自今周刊，原文見此。

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