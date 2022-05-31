印太經濟架構台灣沒加入會怎樣？重點不在加入 能否「私訊美日」才是關鍵

【文．黃健誠】

美國總統拜登日前剛結束上任以來的首次亞洲訪問行程，此次行程除了代表美國將尋求多國結盟來抗衡中國以外，另一個焦點為啟動「印太經濟架構」，以此抗衡中國「一帶一路」的外交戰略。

不過，台灣並未在首輪納入印太經濟架構中也引起討論，《今周刊》專欄作家蔡致中在財信傳媒董事長謝金河主持的《老謝看世界》節目中表示，相關的協議或架構已有很多個，猶如一個個LINE群組，但重點還是台灣有沒有辦法跟美國或日本「私訊」，因此也不必對此感到過於憂心。

拜登此次高調的亞洲行，拜訪日韓等國家，甚至還明確表示，若中共侵台，美國將出兵保衛台灣，一連串的言行，都代表著美國將重心放在亞洲國家，希望能藉由與印太區的民主國家合作，以此抗衡中國。蔡致中對此表示，美國與日本這次抓準今年11月中國舉行「二十大」（中國共產黨第二十次全國代表大會）前，政治最脆弱之時，趁機與日本重新布局亞洲戰略。

蔡致中說，日前美國、日本、澳洲和印度的領袖齊聚東京，參與「四方安全對話」（Quad）峰會，Quad原是小型的安全會談，卻成為國家領袖間的高峰會議，且在5月24日的會談期間，澳洲新任總理艾班尼斯上任第一天就直接飛往日本參與，雖然印度認為軍事合作不在檯面上而是在檯面下，但這也讓拜登的亞洲行重點放在印太經濟架構上。

印太經濟架構並非以往傳統的FTA（自由貿易協定），蔡致中說，其中加了供應鏈、反貪腐、減碳、基礎建設等內容，雖然台灣盼望能加入卻未列入首輪加入國家，但若換個角度思考，台灣近年已有參加或申請加入不少相關協議與組織，如APEC、RCEP、CPTPP、東協等。

而印太經濟架構與這些協議或組織，蔡致中形容，就像是通訊軟體LINE上面的群組，要哪個人參加或不參加就加入或退出，如果某人又想成立自已的群組，又創一個名字不一樣的群組，而這都是大國經濟台上的一個工具，台灣當然要想辦法參與其中，但是加不加入「群組」，並非這麼重要，重要的是「私訊」美國、日本的時候，他們都會回應。

蔡致中也提到，日本在過去半年時間內，國際外交力量大幅崛起，首相岸田文雄過去一個月就見了20個國家，更在5月初去英國簽軍事協議，兩者就軍事上合作更進一步，這也確立日本在亞太安全上，所扮演的帶頭角色。

而拜登在亞洲行中，也前去拜訪韓國，總統尹錫悅上任後，對台灣可說是有「一利一害」，利的是韓國從親中變親美，未來美國、日本及韓國在台海安全上更有保障，不過，害的是尹錫悅政權是由三星支持出來的，且拜登一下飛機也前去三星參觀，預期三星接下來可能會拿下不少美國補貼，雖然技術還比不上台積電，但仍需要留意其發展。

至於中國內部的情勢，蔡致中說，日前實施封控管制，對經濟產生很大程度的影響，甚至習近平歷史定位已經定了，將來會被人叫做「習躺平」，這也讓中國國務院總理李克強頻頻出招，還在國務院舉行的常務會議上出了33項刺激經濟的政策，因為李克強知道中國的經濟一旦滑出合理軌道，要救是非常困難的，最好的情況也是在底部找到穩定，在二十大之前，經濟不要出現重大危機。

不過，蔡致中也提到，若撇除政治因素不談，中國現在的政策已確定走上日本模式，利率持續下調、壞帳一直增加、消費力也拉不上來，經濟越來越弱只剩出口一枝獨秀，這就是典型的日本化模式。

日本在1960年左右出生的人，都成為泡沫經濟下的受害者，未來中國在1990年後出生的人，恐怕也會重演日本經歷過的事情，這群90後的人原本相信跟著共產黨走，未來會更好，且他們都是當成小皇帝養大的，未來反而可能成為中國經濟往後拖的重大力量。

不過對於在中國的台商而言，現在到未來一兩年的時間，是這些台商的判斷的時刻，中國經濟下沉對台商而言不一定是壞事，逃跑也不是唯一策略，因為當經濟下滑時，工人跟薪資漲幅反而能趨向安定，各地方政府也需要能安定聘僱的企業，反而可能讓台商有比較好的經濟環境。

本文授權自今周刊，原文見此。

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