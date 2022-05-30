「房市在高檔 股市在回檔」有頭期款先買房子還是先買股？財經專家這樣說

【文．張家麒】

存了一筆錢，該先買股票繼續滾大資產還是給他房子頭期款「催落去」？

阿格力認為如果你沒有住的地方又或是首購族的話，還是先買房子啦。為什麼？來看看阿格力的觀點吧。

阿格力在YouTube頻道​《阿格力博識》提出他的看法：

先買股票投資還是先買房？當然是買房！

存了一筆錢

先買房還是投資股市？

因為現階段房市在高檔，而股市在回檔，那要怎麼選擇呢？這就是一門學問了。

假設你是沒有房子的人，手上又有一筆頭期款的錢，還是建議大家先買房，因為至少還有得住！

投資股市的風險不會比較小，雖然現在房價相對在高檔，可是若跟股市的風險圖比較，若都不選股的前提下，就是買指數型的ETF，這是金融市場國際間的一個共識。

就拿0050來比較，從今年年初截至5月26日，已經跌了16％左右；若時間拉長至過去一年，也照樣還是下跌了7%左右。

房價還沒有跌，股市已經先跌了，所以股市不是沒有風險，大家不要都只想要報酬率而已。

房市現在這麼高，萬一買了就跌怎麼辦？

可是現在房子那麼貴！那要面臨到升息的問題，會不會買下手之後，房價就跌了？

確實房價現在不便宜！不過通常會有問上述問題的人，都是首次購屋，大部分第一間自住都不會買到很大坪數的房子，都是以兩房、郊區一點，總價比較低。

「這種還有可能在買下一間的情況下，因為人生的機會還很長，還會在換屋的情況下，其實不用害怕房價下跌！」

假設購入一間小房子，跌了100萬，可是理想中的大房子，可能跌掉200、300萬，所以未來假設房價真的下跌，換屋的壓力其實是比較小的。

相反的！假設買了房價一直上漲，內心雖然會很開心，但賣掉小的房子賺的錢要換大房子的時候，就更買不起了！

自住客面對房價下跌也不用難過

大坪數跌更多，反而有換屋的機會

所以房價下跌這個事情，若你是首次購屋，且未來還有打算要換屋者，其實是不太需要擔心的！

房市大修正的機會真的不大

其實房子易漲難跌，那假設現在的房價真的是非常非常高，也不太會漲了，那要出現「大修正」的機會也不容易！

為什麼呢？因為房子除了跟人口有關係之外，其實跟經濟的連動更大，看到下圖，房價與美國FED的資產負債表，看起來趨勢都是長期向上，也就是說完全正相關。

為什麼會這樣？因為2008年的金融海嘯，政府就是用QE（量化寬鬆）的方式解決，2020年的時候也是如此；市場上錢越來越薄的情況下，萬物皆漲，房地產也就很難不漲，因為房地產的原料，也都是鋼鐵和水泥會跟著通膨一起往上的。

所以房子長期來說，要大跌還真的不會容易。

房子怎麼挑？阿格力三點心得分享

一、地點

二、人口

三、就業

一定要買在交通便利的地方，買不到捷運宅沒關係，可以買在蛋殼區或蛋白區的國道宅、交流道宅、快速道路宅；要去上班採買都方便，就會有人口的移入，有了人口的移入就會帶動就業，且有就業的就會帶動購屋的需求。

本文授權自今周刊，原文見此。

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