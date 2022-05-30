畢業6年靠「這2招」存到200萬 護理師曝「新人時每月存3.6萬」煎熬史

聯合新聞網／ 今周刊
日前有一名護理師分享自己的理財經歷，在畢業迄今6年成功存下200萬，他是怎麼辦到的？這名護理師有感而發地說，存錢的動力真正來自成就感。圖片來源／ingimage
日前有一名護理師分享自己的理財經歷，在畢業迄今6年成功存下200萬，他是怎麼辦到的？這名護理師有感而發地說，存錢的動力真正來自成就感。圖片來源／ingimage

【文．翁申霖 整理】

現在「萬物皆漲，唯有薪水不漲」年代，要順利存到錢可說是相當不容易，為了增加被動收入，不少人會靠著投資、保單儲蓄來達成。日前有一名護理師分享自己的理財經歷，在畢業迄今6年成功存下200萬，他是怎麼辦到的？這名護理師有感而發地說，存錢的動力真正來自成就感。

一名護理師在「Dcard」上分享，自己如何在畢業6年後存到2百萬元，他表示，自22歲畢業後，就被家人強迫買保單儲蓄，每年需存1萬美元，折合新台幣大概33萬元左右，不過，當時原PO於8月才開始工作，「等同接下來的9個月中，每個月要存3.6萬元」，非常地辛苦；不過，好在熬到第二年，要繳的錢令他輕鬆一點，一個月存2.5萬元左右繳保單，再加些夜班賺額外津貼，為自己多賺取收入。

這名護理師坦言，剛畢業的薪水不多，除了得面臨新人的壓力跟折磨，還有存錢的壓力，只好咬著牙過生活，「同期新人休假在大吃大喝，我只能用眼睛吃，然後追劇或運動。」

原以為已經擠出夠多錢儲蓄了，但針對保險的利息，該護理師仍覺得遠遠不夠，因此他再度實施了第二個理財計畫，挪出一些錢存零股。

「2018年，我畢業的第二年，繳納保險那一刻計算了一下，保險累積約90多萬，存股現值22萬，哇！原來我存一百萬了」，看到金額後便更有動力存錢，「逢低加碼存股，領股息也再投入，陸陸續續到現在，股票現值也110萬元了，今年估算可以領5.6萬的現金股利」，原PO表示，加上保險金，目前人生已存到2百多萬元。

「保險雖然資金卡住不夠彈性，但也因此強制儲蓄，存股票雖然沒有短線賺得快，但就是穩定又可以抗通膨，有存錢就好」，護理師表示，保險剛好在今（2022）年到期，因此跟家人講好要辦理解約，把錢投入股市，盼未來能有一天可以靠股息生活，能走到這一天，他感動地說，存錢的動力真的來自成就感！

該護理師分享的經驗一曝光，立即引發廣大迴響，不少人讚歎道「真的很棒！但生活也要顧到，可以培養一些休閒興趣或者去旅遊，這樣才會有繼續存股的動力」、「希望我也能跟妳好好學習」、「有規劃很棒，我每個月強迫儲蓄70%，剩下的才規劃消費，平均定期定額投資，試算了一下，今年也默默的有38萬左右的股利，前幾年沒什麼感覺，堅持幾年蠻有感的」、「太厲害了，持之以恆！」

本文授權自今周刊，原文見此

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