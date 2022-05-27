台灣房價飆漲如「失速列車」！讓年輕人不婚、不生的國安問題 背後原因和「這件事」脫不了關係

【文 林信男】

台灣房價高不可攀，令許多希望成為「有殼一族」的年輕人，只能望屋興嘆。

由草根影響力文教基金會發布的最新民調可得知，高達9成受訪民眾認為，當前台灣房價過高；而造成高房價的原因，67%民眾覺得是炒作所致。另有83%受訪者相信，高房價會使年輕人不想結婚，且54%民眾預期，在房價持續上漲的情況下，房市將走向泡沫化。

「大家預期房價會繼續漲，而且會漲過頭，最後爆掉，哇！那就很慘。我們看到一台失速列車不斷往前跑，大家沒有辦法，最後擋在前面的是什麼，是央行。」對於上述調查結果，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛，以「失速列車」，形容台灣房價飆漲的情形。

台灣房價漲幅長期趨勢，從內政部發布的「全國住宅價格指數」變化，就可窺知一二。2021年第4季，該指數來到117.50（季增2.32%、年增8.62%），創2012年指數發布以來新高。

▲全國住宅價格季指數趨勢圖。（圖片來源：翻攝自內政部官網）

高房價影響未來經濟發展 衝擊人力資本質與量

「房價已經變成國安問題，非常嚴重！」中央大學經濟系教授邱俊榮解釋，一般商品價格上漲，沒有太多外部性問題，如果麵包變貴了，消費者可能會選擇少買、少吃一點，但高房價所影響的，是年輕人結婚、生子的意願，「如果少子化問題延續下去，影響的就不只是買不買房，而是未來經濟發展。」

除了少子化之外，高房價引發的另一項外部性問題，就是家庭預算的排擠效應。邱俊榮引述相關研究指出，台灣民眾為了買房努力儲蓄，在各項支出中，被排擠最多的，是「文教支出」，但這卻是培育下一代人才，最重要的支出。

「這樣的影響，對我們國家的人力資本，無論是『量』，也就是少子化，以及『質』，人力資本的品質，都已經產生衝擊。」邱俊榮說。

「炒作就是有資金！」邱俊榮表示，觀察2016至2020年貨幣總計數變化，以M1B來計算，每年成長幅度，都不超過8%，「用白話文來說，就是整個經濟體系貨幣的數量，成長不超過8%，這已經有點多了，因為我們的經濟成長，都沒那麼高。」

貨幣供給暴增 錢往房地產流

那麼，房價漲勢兇猛的2021年呢？「去年M1B貨幣數量，成長近17%（年增率16.29%），兩個數字之間（指房價和M1B），是有邏輯關係的，房價高漲，和過多、超發的貨幣數量，絕對脫離不了關係。」邱俊榮說。

▲綠色線為M1B年增率長期走勢。（圖片來源：中央銀行）

邱俊榮分析，有別於一般商品價格，房價對市場上的貨幣供給量非常敏感，錢太多，物價會漲，但不是所有商品，都會以同等比例上漲，「如果是貿易財，可以進口，價格相對不容易漲；那麼，錢一定是流到無法進口的東西去，就是房地產。」

不只貨幣超發，黃舒衛認為，早在這波資金潮來臨前，美中貿易戰帶動的供應鏈重組，就已讓資金從雙北，往新竹、台中、台南、高雄等地跑，「這些市場幾十年沒好好發展，基期非常低，等於是久旱逢甘霖，資金、建商的錢投進去、地方政府標土地，形成一個『成長聯盟』型態，讓市場大噴發。」

政府打房無效？滿足2個條件才有機會平抑房價

至於政府打房，到底有沒有用？就本次調查結果來看，有52%的民眾，並不滿意政府控制房價上漲的表現。

邱俊榮稱，無論祭出囤房稅或選擇性信用管制，高房價問題的根源，「某種程度上來說，還是在貨幣超發這件事情上。」

為了平抑房價，邱俊榮建議，央行應透過包括升息在內的措施，消弭民間對物價上漲的預期，並控制貨幣數量，而有效程度，就看升息幅度，上次升1碼，有很強的宣示效果，但還不夠多，只有在滿足「資金成本上升」、「消弭民眾對物價上漲預期」2個條件的情況下，才可能抑制房價上漲。

對於外界「升息反而造成房貸負擔提高」的說法，邱俊榮反問，不升息，放任房價繼續漲，會更好嗎？「如果升息的代價，可以做到這件事（平抑房價），那升息相對就比較好，如果不升，我們眼睜睜地看著房價飆漲，恐怕不是個更好的選擇。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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