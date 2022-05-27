我被居隔了沒錢領？這「3狀況」仍可領全薪！6成民眾憂影響工作進度：可勞資協商最佳模式

【文 蘇君薇】

台灣本土疫情嚴重，快篩、防疫險、口罩等防疫商品，成為民眾抗疫必備。不過，調查顯示，比起染疫，有6成以上民眾更擔心被匡列影響工作；若非因公申請防疫隔離假，僅有8%企業會提供全薪，無薪則占逾6成。

根據yes123求職網調查，高達6成8（68%）的上班族透露，近期工作進度受到疫情影響而落後；有64.2%上班族則會擔心被「匡列隔離」影響工作。

若因疫情關係遭匡列隔離時，有78.4%勞工選擇直接請防疫隔離假、21.6%選擇用自己的特休或年假請假；因疫情關係有照顧家人的需求，72.2%勞工選擇直接請防疫照顧假、27.8%選擇用自己的特休或年假。

如果是疫苗接種後想請假休息，63.8%勞工選擇直接請疫苗接種假，23.8%選擇「用自己的特休或年假，另有12.4%則選擇請病假。

面對員工可能遭到隔離，或有照顧家人的需求，只要非因公申請防疫隔離假，有67.7%企業不會給予薪資，24.3%為部分給薪，願意提供全薪的企業僅有8%；針對防疫照顧假，企業薪酬計算方式，53.2%為無薪、32.4%部分給薪，僅14.4%給全薪。

疫苗接種假的部分，有56.8%企業不會給薪，28.7%會給全薪，另有14.7%則是給予部分薪資。

也因企業在防疫相關假別或打疫苗請假方面，通常都不支薪，調查發現，有53.7%的勞工表示，近期有計畫購買防疫險，有計畫買疫苗險的比例，也佔了29.9%。

儘管現在各企業都會主動做好防疫措施，協助提供快篩、口罩給員工使用等，但仍有37%員工認為公司防疫不及格；45%的員工擔心公司業績下滑，被迫放無薪假，38.2%員工則擔憂公司營運變差，導致自己被裁員。

對於企業而言，調查指出，有高達80.6%的企業透露，會擔心員工被匡列隔離，出現「缺工、人力吃緊的狀況」。

若員工遭匡列隔離導致人力吃緊，69.4%的企業選擇以現有到班的員工來分擔工作量，30.6%企業會再應徵其他人員來填補人力缺口；從長期經營角度來看，因應疫情衝擊，40.2%的企業則表示，今年有「數位轉型」的計畫。

事實上，勞動部先前公告，凡是執行職務受到隔離檢疫，請防疫隔離假可給予全薪，若勞工自主居家健康管理，僅有請特休時仍可有全薪，若是公司要求勞工自主居家健康管理，員工就沒有請假問題，也可領全薪。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，若有員工染疫，其實非常難認定到底是上班時間或下班後才被感染，因此建議可採「勞資協商」，例如員工處於居家隔離期間，先與雇主討論能否在家上班，然後繼續提供勞務，當然就能照常領薪水。

同時，楊宗斌提醒企業，防疫成本不能省，須提前準備好相關物資，假如企業沒有採取分流、分區、遠距上班，也可採取上班前快篩的機制，以及辦公座位距離拉開，透過多管齊下方式，增加職場抗疫強度。

本文授權自今周刊，原文見此。

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