連巴菲特都說通膨騙了所有人 專家建議這樣做「一筆錢享有雙布局」

【文．吳佳穎】

面對通膨升溫、市場震盪的環境，投信建議運用「母子基金」投資法，母基金以債券或平衡型基金取代定存，同時定期定額買入股票型子基金，參與市場行情。

4月，美國消費者物價指數（CPI）年增8.3％，創近40年來同期高點，使得通貨膨脹問題，持續成為市場眾所矚目的焦點；日前股神巴菲特在波克夏股東會上指出：「通膨騙了所有人！」即使把錢藏在床墊下，也難逃通膨的侵蝕。

同時，台灣央行預估台灣今年全年物價漲幅2.37％，但目前國銀新台幣定存利率普遍落在1％左右，持有現金將無可避免地面臨實質購買力下滑的問題。

但在通膨疑慮下，今年以來，美股標普五百、那斯達克指數分別有近兩、三成跌幅，然而目前美股恐慌指數仍在3成左右徘徊，難以判斷現階段進場，究竟是接刀還是抄底？過去，投信業者常建議小資族，透過定期定額、分批布局等方式參與市場，避免單筆投入可能面臨的追高殺低風險。

除了定期定額外，國內多家投信、銀行業者也推出「母子基金投資法」，讓有大額資金投資需求的投資人，透過單筆買進穩健型標的，像是債券或股債平衡型商品作為「母基金」，透過承擔適度的風險，換取較高於定存的報酬空間；然後再選定較積極的股票型標的作為「子基金」，按月定期定額自母基金扣款，而且多數平台也提供「停利機制」，當子基金投資績效，達到投資人自訂門檻時「自動贖回」，將本金及獲利滾回母基金。

母基金債券標的收益穩定

群益投信數位金融部專業協理高慶賢指出，母子基金投資法的本身，即隱含「股債配置」的概念；由於多數資金用於債券標的，波動度較低，適合風險屬性較為保守，且有大額投資需求的族群，如退休族等；一般小資族每年也可以將年終進帳，透過母子基金投資法，累積資產。

不過，母子基金多以「債券型商品」為母基金，綜觀近期債市表現，五月初的美國10年期公債殖利率升破3％，債券市場賣壓沉重，但隨著近日美股走跌，市場避險資金回補債市，美國10年期公債殖利率已回落至2.8％。

安聯投信產品投資諮詢部產品經理林佑憲指出，根據彭博統計，市場預估至年底，美10年期公債殖利率約落在3.1％，明年第一季則為3.13％，與目前殖利率水準相去不遠，「除非未來美國聯準會（Fed）緊縮速度快於市場預期，不然推估目前債券市場已有下檔支撐。」

母基金標的選擇上，林佑憲建議，投資人回歸自身風險屬性，風險屬性偏高者可挑選「非投資等級債（舊稱高收益債）」或「股票占比偏高的平衡型基金」。

目前國內非投資等級債券型基金的配息，多落在5％至8％之間；風險更低的「投資等級債」，平均也有2％至4％左右的配息，適合風險屬性更為保守的投資人。

不過，林佑憲也強調，今年在聯準會升息、縮表政策下，債券市場仍將受打壓，配息將成為主要獲利來源，「今年債券市場難走多頭行情，必須拉長投資時間，才能看到顯著的投資成效。」而高慶賢也指出，母子基金投資法需要經歷景氣循環，較能看到投資成效，建議「最短以3年為投資期限」。

富蘭克林投顧則指出，考慮到今年通膨居高不下，加上俄烏戰爭推高油價，建議可選擇與「商品」相關的標的，如「波灣債市」等，一方面波灣地區債券屬投資等級債，債信品質較高，且今年以來油價漲至每桶1百美元以上，但波灣地區產油成本約落在每桶40至50美元，「油價上漲有助於支撐該地區財政收入，債息也相對具吸引力。」

子基金股票標的基本面有撐

至於「子基金」的選擇上，投信業者多建議以股票型或股票居多的平衡型標的；除了參考風險報酬等級，富蘭克林投顧分析，「投資區域、產業愈集中，則基金波動度愈高」，建議風險屬性偏高的投資人，可以選擇波動度較高，如單一區域（新興市場）或特定產業的原物料、能源等標的；風險屬性偏低的投資人，則可考慮成熟市場、全球股票型基金，或甚至組合型商品。

至於近期跌深的台股或美股基金，林佑憲指出，雖然今年以來成長型股票修正幅度較大，但以基本面來看，目前多數企業獲利仍為正成長；他認為，現階段市場過度反應，但在非理性的情緒過後，股市仍將朝基本面靠攏，且定期定額具有「平滑成本」效果，以長期投資角度，現階段仍可適時介入參與市場。

根據安聯試算結果，以2015年中國匯率改革、A股股災為時間起始點，投資人逐月定期定額扣款，參與台股行情，第一年總投報率約1.9％、第二年為14％、第三年則為22.7％。

不過，投信業者也提醒，基金申贖過程常有手續費、（銀行）保管費等額外成本，加上母子基金需要頻繁申贖、轉申購，因此建議投資人選擇此類投資方法時，除了比較各平台上架基金種類外，也要多方比較各家手續費優惠內容。

本文授權自今周刊，原文見此。

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