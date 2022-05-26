武漢實驗室被爆「做過猴痘實驗」 若疫情爆發台灣45歲以下的人要注意了

【文．林依榕整理】

新冠肺炎疫情仍在肆虐全球，近期卻又爆出猴痘（Monkeypox）傳染病例，且已有10多個國家陸續淪陷。雖然有研究指出，天花、牛痘疫苗對猴痘有免疫力，但中、美雙方如今互相指控，中國網路瘋傳猴痘是美國刻意散布傳播，而美國媒體則報導，中國武漢實驗室曾經進行過猴痘研究，引發外界諸多聯想。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）報告指出，一旦猴痘疫情失控，甚至發展成人傳動物的話，恐會造成永遠無法挽回的浩劫。台灣方面，目前有許多45歲以下的國人都沒有打過天花疫苗，因此全球猴痘疫情擴散，讓不少人擔心，會不會演化成類似天花的病毒。

猴痘是怎麼散播出來的？中國：邪惡美國的陰謀

據了解，猴痘（Monkeypox）病毒本來在非洲中部、西部一帶盛行，致死率在0～10%之間，近期卻擴散到歐美，連澳洲都出現感染病例。

中國微博一名擁有31.5萬粉絲的用戶，以「惡魔有多少不可告人的秘密？」為題，直指猴痘之所以擴散是美國的陰謀論。他表示，1980年世界衛生組織已經宣布，天花已被人類徹底消滅，但是2019年9月25日，美國食品和藥物管理局卻批准Bavarian Nordic公司的天花疫苗上市，「甚至告知了以色列和北約盟友，而且已經準備了天花和猴痘疫苗，並在美軍中大規模接種」，認為猴痘是美國刻意操作下散播出來的。

該用戶懷疑，對於一種已經根除的病毒，為何美國還要這麼熱心研發疫苗、藥物？「難道美國準備釋放實驗室裡的天花病毒，無休止地主宰人類的命運而任它宰割嗎？」

新冠是你現在又是你？美媒爆：數月前，武漢實驗室曾做猴痘實驗

新冠肺炎爆發時，美國曾指出病毒的源頭來自中國武漢實驗室；如今，根據美媒《國家脈搏》（The National Pulse）22日報導，一篇刊載在武漢實驗室科學季刊《中國病毒學》（Virologica Sinica）的論文中，9名研究人員撰寫並記錄了組裝猴痘病毒基因組的過程，且組裝的方法還被特別標記「可能產生傳染性病原體」，並透過PCR測試識別該病毒，該研究於2022年2月首次發表。

值得注意的是，該論文中坦承，這項研究是在武漢病毒實驗室對蝙蝠冠狀病毒株進行類似研究之後進行的，同時其設施也缺乏適當的實驗室安全協議。

不只「性傳播」 WHO：病毒也會在衣物、毯子停留很久

世界衛生組織（WHO）23日表示，雖然猴痘會透過性行為傳播，但它並不是性傳染病。據美國CDC說法指出，猴痘病毒的傳播需要靠密切接觸，除了已經感染猴痘的患者或動物，有傷口的皮膚、呼吸道、眼睛、鼻子和嘴巴也會是傳染途徑，雖然也有飛沫傳染的說法，但需要比較長時間面對面接觸才可能被感染。

一名學者Scott Gottlieb受訪時表示，猴痘這種病可持續2～4個月、潛伏期長達21天，而且可以存活、附著於衣物、毯子很久，如果這時候有人碰到了這些帶有病毒的東西，很有可能就會中標。

猴痘若失控到「這階段」 將成為永遠難挽回的浩劫

綜合《波士頓環球報》及《每日郵報》報導，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）發表風險評估報告表示，目前學界對於該病毒宿主認知不多，但已經知道的是，病毒來源可能以嚙齒動物（如老鼠、松鼠、倉鼠等）有較高機率成為合適宿主。

ECDC強調，如果猴痘疫情在人與人間不斷傳染下去，萬一發展出人傳動物案例，寵物間的傳播，「會讓猴痘勢必會在歐洲掀起大流行。」

天花疫苗可治猴痘 但台灣45歲以下幾乎沒有免疫力

目前各國仍正在著手進行猴痘疫情的研究，前民進黨立委郭正亮23日曾在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，該病毒原本從動物傳人變成人傳人，顯然病毒是有在進化的才會讓人如此憂心。

雖然美國CDC數據顯示，天花疫苗對於猴痘病毒的有效性高達85%，但衛福部疾管署副署長莊人祥曾表示，1945年台灣開始推動天花疫苗接種，1979年後停止接種天花疫苗，推估45歲以上民眾有接種過。

郭正亮指出，這代表台灣很多45歲以下的民眾都沒有打過天花疫苗，所以讓不少人擔心猴痘會不會進化成類似天花的病毒。

猴痘會不會掀起全球大流行？綜合外媒報導，截至22日全球已有15國通報出現猴痘病例，包括比利時、英國、荷蘭、葡萄牙、瑞典、義大利、西班牙、法國、德國、美國、加拿大、澳洲、以色列、瑞士、奧地利等，而歐洲病例目前已破百。

本文授權自今周刊，原文見此。

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