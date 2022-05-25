TOYOTA bZ4X 3小時賣逾1500台！為何在日本豐田眼中台灣市場不大 卻是電動車必爭之地？

【文 / 黃阡阡】

TOYOTA首款純電車bZ4X正式登台，首批開賣不到半小時，吸引「豐田粉」搶購一空，和泰不僅有機會後發先至搶得市場份額，也展現出打造「純電生態圈」的盤算。

5月18日早上9點，上千位民眾緊握手機開啟App，他們搶的不是演唱會的門票，而是一輛要價近160萬元的純電休旅車，這個場景正是豐田（TOYOTA）首款純電車bZ4X的開賣實況。

面對全台首批僅3百輛的配額，準車主們各個比手速也比網速，短短半小時銷售一空，不到3小時更累積超過1500張訂單。

新創舉

用App訂車拉攏年輕世代

「我是下午才上線訂購，還是一度當機，這表示訂車的人潮應該超乎他們預期。」一名已訂購的車主向本刊透露，雖然沒有看過實車，但近期全球的「缺車荒」，讓他決定早早排隊上線搶購，加上bZ4X提供電池模組8年16萬公里保固、豐田的品牌信任度，以及油電車多年的成熟技術，即使「未看先買」，都還是有一定的保障。

確實一輛動輒百萬元的汽車，透過App銷售，是台灣車界史上頭一遭。為了迎接豐田首款的純電車bZ4X，總代理商和泰團隊早在一年前就開始思考，如何讓消費者有不同以往的購車體驗，最終決定用App訂車的方式進行。一來，突破過往銷售模式，可以彰顯全新純電車開賣的意義；另一方面，透過App開賣，搶購時資訊也能更透明。

「首批3百輛的數量，我們預期應該反應會不錯，也做過壓力測試了！」和泰汽車總經理蘇純興在開賣前一天指出，這次bZ4X在台灣透過App進行販售，其實是豐田原廠鼓勵和泰率先試行，透過線上與線下結合的全新銷售模式，加速提升豐田電動車在年輕世代的能見度。

只是沒想到，台灣消費者的踴躍，依舊塞爆「TOYOTA智慧購」App，而台灣市場對純電車的接受度高，也是豐田母廠願意點頭，讓台灣與日本幾乎「零時差」同步發表的關鍵原因。

在開賣前一日的發表會現場，bZ4X開發工程師井戶大介透過影片表示，台灣市場對純電車款的需求日益增加，且台灣民眾非常喜愛SUV（運動休旅）車型，「我們便開始著手準備，也因此台灣可以在第一時間導入市場。」

事實上，台灣從2019年開始，純電車銷量快速增加，去年全台銷量逼近7千輛、市占率達1.6％，預估今年將跳增至1.3萬輛，2025年將上看2.2萬輛、市占率將達到4.8％。

而政策也推升了電動車的需求。政府日前推出淨零碳排路徑圖，在2040年要達到全面銷售電動汽機車的目標，對比去年不到一萬輛的銷量，市場顯然有相當可觀的成長空間。因此，除了特斯拉、保時捷以外，今年現代（Hyundai）、起亞（KIA）也相繼推出純電車款，這一回車業龍頭和泰也加入競逐，電動車市場無疑是接下來兵家必爭之地。

「等到（電動車）市占超過5％，就會進入爆發期。」蘇純興預估，今年台灣電動車銷量有望站穩1萬輛，按照政府日前推出的政策，2030年電動車占比要達3成，2035年要翻倍到6成，2040年希望全面進入電動車時代，「這是非常有挑戰性的目標，但和泰會全力配合政策。」

除了台灣政策面因素，日本豐田社長豐田章男去年也明確指出，豐田在2030年前將投入約350億美元在純電車的開發上，預期會有30款純電車型問世，屆時TOYOTA及Lexus在全球純電車銷售量，要達350萬輛的目標。

對此，蘇純興承諾絕對會積極向母廠爭取，導入更多車型進入台灣市場，提供消費者不同的選擇。

新戰略

成立和潤子公司進軍綠電

蘇純興也透露，在bZ4X登台發表的後一周，將受邀前往日本與豐田章男會面，除了就全球與台灣車市及產業現況交換意見，「當然也會向原廠多要一點貨源。」雙方面談的內容不得而知，但在電動車戰略上，據了解，和泰絕對不只有瞄準銷量搶市占，更要打造出純電的移動生態圈。

首先，從充電布局來看，在bZ4X上市前，和泰早已備足充電設備，委由士林電機建置了逾80個充電站，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快、慢充充電站，讓消費者平均每8.6公里就能找到充電站，解決里程焦慮的問題。

和泰發言人劉松山表示，未來充電樁的數量還會繼續布建，以和泰全台120個銷售據點來看，當然有擴建的成長空間，而目前台灣在儲能與充電樁的市場可說是百家爭鳴，但和泰集團也評估充電樁相關業務，有機會參與投資。

事實上，和泰集團旗下的和潤電能在今年5月中正式啟動，這家資本額10億元的子公司成立，意味著和泰宣告進軍綠電市場，首要瞄準的，雖然是太陽能發電，但未來也將擴展到儲能系統與充電樁，此舉被視為和泰發展電動車的強力後盾，也是電動車世代全面來臨前，車業龍頭跳下來在儲能市場積極卡位。

新生態圈

將純電車導入iRent、yoxi

其次，要打造純電移動生態圈，不得不提和泰近年發展的MaaS（移動即服務，Mobility as a Service），這個以「共享經濟」為概念的計畫，包括和雲行動服務iRent、和泰移動的計程車品牌yoxi等。而bZ4X除了在台銷售外，下一步也有可能在租賃市場，見到這輛純電車的身影。

從這次bZ4X在日本發表，以全租賃的方式亮相，其實不難預期，台灣租賃市場也能見到bZ4X。劉松山證實，台灣首批只有3百輛的數量，主要會優先交車給已訂購的消費者，但不排除會有少量bZ4X導入租賃市場。

「想像一下，未來開著bZ4X到和雲停車順便充電，在還未完成充電、但急用車的狀況下，能不能租借一輛iRent先使用，到時候再回來牽車？」市場人士分析，bZ4X的上市只是一個開端，下一步和泰當然會在租賃、yoxi等移動服務導入純電車，加上充電樁等儲能的後盾建置完成後，純電生態將漸漸成形。

市場人士分析，iRent會員數快速成長目前突破百萬，yoxi成立不到兩年，也隨即成為國內計程車派遣服務的第四勢力。移動服務快速發展，加上台灣民眾對電動車的接受度相當高，對於豐田母廠而言，台灣市場規模雖然不及其他大國，但有製造、銷售、保險、售服等完整體系，對於電動車銷售的狀況，乃至於其他服務應用，都是可高度參考的市場之一，未來豐田陸續發表的純電車款，台灣勢必相當積極、不會缺席。

蘇純興曾經打趣地說，「和泰這頭大象，不只會跳街舞，還要會飛。」和泰從過去的汽車銷售業務，開始轉型為「專業移動服務公司」，接著面對電動車時代的來臨，更企圖搶下市場份額，打造純電車生態圈。

bZ4X的問世，市場都預期和泰有機會能夠後發先至，成為純電市場的新一代國民車，更令人期待的是，和泰如何在台灣一步步打造出全新的電動車王國。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1327期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

延伸閱讀》

阿共打來怎麼辦？ 日本車廠及半導體業 開始默默研究中共犯台如何應變 日商CEO最關心「這些事」

確診者在垃圾堆中「孤獨死」…暖男消防員目睹不忍 「在完全孤獨中離開」，悲傷亂象何時結束？

藥師新冠肺炎確診經驗談》2個理由告訴你：為什麼我要阻止我的親友吃清冠一號？