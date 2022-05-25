靠身障津貼養大、59歲澳洲新總理傳奇身世：一個清潔婦之子如何從廉價公宅入主總理府？

【文 / 鄭閔聲】

大學時期，他是狂野的左翼分子，多年歷練後，逐漸轉為務實的溫和左派，唯有希望下一代擁有更公平競爭機會的初衷，從未改變。艾班尼斯當選總理，是「澳洲夢」的具體實現，但美夢成真後，嚴峻的挑戰才要開始。

每一個父母都想讓下一代擁有的比他們更多，我媽媽就夢想著讓我過更好的生活。我希望我的人生旅程，可以激勵澳洲人追求遠大的夢想。」5月21日，澳洲國會議員選舉結果底定，帶領澳洲工黨重返執政的黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese），在雪梨市郊的退伍軍人俱樂部發表勝選演說；兩天後他正式宣誓就職，成為第31任澳洲總理。

無懼〉單親清寒家庭成長，卻勇於逐夢

五十九歲的艾班尼斯，總是將個人政治成就，詮釋為人人只要努力，都有機會成功的「澳洲夢」；而這個美夢成真故事裡的最重要角色，是獨自撫養他長大、一路驅動他前進的母親。

出身單親家庭的艾班尼斯，從小一直以為父親早因車禍意外喪生，實情是母親瑪莉安與已婚的郵輪服務員在旅途中短暫相戀懷孕，但兩人上岸後就分道揚鑣，為了不讓小艾班尼斯因私生子身分承受異樣眼光，瑪莉安刻意隱瞞真相，並讓兒子使用生父姓氏。

沒有高中文憑的瑪莉安，原本靠清潔工作養活自己與艾班尼斯，但她飽受類風濕性關節炎所苦，發病時雙手會痛到連罐頭都打不開，不僅無法勝任清潔勞力活，還得不時進出醫院治療。所以艾班尼斯的童年，是與母親住在雪梨西郊的廉價公共住宅裡，靠瑪莉安的身障津貼度日。

艱困的生活，沒有侵蝕母子兩人對未來的美好想像，瑪莉安始終堅信兒子能擁有比自己更好的生活，艾班尼斯則意識到教育的重要性，高中畢業後，先到澳洲聯邦銀行工作兩年，再考進雪梨大學，一路半工半讀取得經濟學學士。

雪梨大學也是艾班尼斯的政治啟蒙地，出身藍領家庭的他，很自然地受追求「公平正義」的左派思想吸引，而加入工黨青年團；他參與的組織，在工黨內部被歸類為意識形態較激進的「硬左派」（Hard Left）。大學畢業後，他繼續以幕僚身分從事政治工作。

1996年，雪梨近郊的格賴恩德勒（Grayndler）選區資深聯邦眾議員宣布退休，而該選區離艾班尼斯成長的公共住宅僅20分鐘車程，且長期支持工黨，33歲的他沒有錯失這千載難逢的機會，接連贏下黨內初選與大選，躋身澳洲國會。

「如果我能以一位為選民、為勞動階級、為工運、為國家進入下個世紀所需的進步挺身而出的人被記住，我將感到滿意。」他在首次國會演說留下這段話。

革新〉捍衛少數族群權益，提案助修法

寒微的出身，讓艾班尼斯重視少數族群權益。在第一屆眾議員任內，他就提出一項讓同性伴侶與異性夫妻享有同等退休金福利的法案，雖然在反對同性婚姻仍是澳洲政壇主流意見的20世紀末，這項提案很快遭到封殺，但此後每屆國會改選，艾班尼斯都帶著法案捲土重來，直到2007年第4次提案，澳洲國會才終於通過包括保障退休金權益在內的80多項反歧視同性伴侶修法。

隨年資累積，艾班尼斯晉升為黨內要角，2007年到2013年工黨主政期間，他陸續出任交通與基建設施部長、內閣副總理等要職；2013年工黨下野後他出馬角逐黨魁，但因多數議員同僚支持他的對手：更年輕、更有群眾魅力的修頓（Bill Shorten）而飲恨。直到2019年，修頓因工黨未如預期取得政權而引咎辭職，艾班尼斯才以眾望所歸之姿，成為工黨新任領導人。

澳洲主流評論將工黨意外遭遇滑鐵盧，歸咎於修頓提出的積極對抗氣候變遷、發展再生能源、放寬移民條件、提高基層勞工薪資等「進步」政策，競選期間不敵執政的自由黨／國家黨聯盟（Liberal-National coalition）打出的「工黨將對經濟帶來風險」恐懼牌，許多「經濟選民」在最後關頭將票投給執政聯盟。

因此，自認意識形態屬於「進步左派」的艾班尼斯接任黨魁後，有意識地帶領工黨向中間靠攏。關於開放移民、國家安全等政策，工黨立場幾乎比照執政聯盟；在對抗氣候變遷、社會福利等議題，則提出循序漸進方案，以便說服選民工黨追求的是政治「更新」（renewal），而非革命。艾班尼斯更在接受媒體專訪時強調，自己並非不切實際的「覺醒派」（woke）。

舉例來說，艾班尼斯2015年曾反對澳洲政府拒絕收容海上難民的政策，但今年他改口稱工黨與團隊每個人都支持拒絕海上難民的作法。而工黨上台後，將如何處理自2019年以後急遽惡化的澳中關係，更是艾班尼斯刻意提前著墨的重點議題。

據歷史紀錄，澳洲工黨一向較親中，例如工黨籍的澳洲前總理惠特蘭（Gough Whitlam）在野時曾密訪中國，1972年執政後，立刻與中國建立外交關係。艾班尼斯則長期主張以尊嚴方式和中國交往，擔任工黨黨魁後，也曾批評執政聯盟總理莫里森（Scott Morrison）及其內閣閣員，藉刺激中國、煽動澳洲民族主義獲取政治利益。

但2021年7月，艾班尼斯藉著對澳洲「全國記者俱樂部」發表演說的機會，承諾一旦工黨執政，面對中國也將堅定捍衛澳洲國家利益。

儘管艾班尼斯已提前宣示工黨不會對中國示弱，但執政聯盟依舊將國家安全視為選舉主戰場，莫里森今年2月曾點名「艾班尼斯是中國中意的人選」，執政聯盟閣員也不斷暗示，工黨將對中共採取「綏靖」態度。艾班尼斯則反覆強調中國與澳洲的價值截然不同、工黨對中國在香港、新疆的行徑，態度也和執政聯盟無異。

勝出〉帶領澳洲拓新旅程，全球皆關注

年初接連發生的西澳森林大火與雪梨都會區洪患，讓執政聯盟的氣候變遷政策備受批評；2021年爆出的兩起內閣性侵醜聞，更使執政聯盟流失女性選票，工黨選情一片大好。但四月選舉開跑時，較多選民仍認為莫里森比艾班尼斯更適任總理。

面對媒體質疑他無法激起群眾熱情、只是個接收「賭爛票」的對象，艾班尼斯淡淡地回應：「我的一生都被低估，彷彿我從未站穩腳步。」接著就繼續描繪工黨勇於改變、擁抱未來機會的願景。

選舉結果出爐，工黨總得票率雖不亮眼，但因重視氣候、女權、反貪腐的選民，讓第三勢力候選人搶走部分執政聯盟席次、又以澳洲選制中的

偏好排序助攻「次佳選項」工黨候選人，讓艾班尼斯攀上政治生涯高峰。

偏好排序：在候選人超過兩名的情況下，選民在選票上按喜好排列候選人順序。計票時，首先依照選票上的第一選擇計算候選人得票，得票最少者將被淘汰，然後將被淘汰者得票的第二選擇重新分配給其他候選人。按票數再排序後，再將最少票的候選者排除，並將被淘汰者選票分配給餘下的候選人，以此類推，直至有候選人取得過半數選票為止。

宣示就職儀式結束後，艾班尼斯就要與候任外交部長黃英賢（Penny Wong）飛往東京參加四方安全對話（Quad），分別與美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪會面。兩個行程間，只有10分鐘接受記者提問，而工黨能否改善與中國的關係，不意外地再度成為「考題」。

「與中國關係依舊是困難的，是中國變了，不是澳洲；澳洲與我領導的政府，永遠會捍衛我們的價值。」艾班尼斯再度重申立場。《彭博新聞》分析，新任澳洲總理將面對的難題，除了中國經濟制裁，還包括通膨墊高生活成本、氣候變遷、巨額赤字等，艾班尼斯任期勢必不會輕鬆。

「我的一生都被低估，但我也同時被許多人鼓舞，他們在我身上看見某些東西，在人生旅途中鼓勵了我。」勝選當晚，艾班尼斯請所有相信夢想的澳洲人，加入他創造正向改變的旅程，克服挑戰。

無論能否如願替下一代拓寬希望之門，艾班尼斯這位出身弱勢家庭，從政以來關注少數權益的進步派人士當選總理的那一刻，就已為澳洲政治寫下新頁。

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