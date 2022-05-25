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日本車廠及半導體業 開始研究中共犯台如何應變 日商CEO最關心「這些事」

聯合新聞網／ 今周刊
圖／shutterstock
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【文．劉煥彥】

英國《經濟學人》周刊去年4月的封面故事，是凸顯「台灣是全球最危險的地方」。其實對與台灣及中國都來往密切的日本企業界來說，所謂「台灣有事」一直是經營者的注意事項，也就是若兩岸發生武力衝突，日本企業該怎麼應變。

但這個狀況，在2022年有了明顯變化。

以往研究「台灣有事」各種預案的日本企業界，似乎以半導體業設備製造商為主。

但今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，連日本執全世界牛耳的汽車業界，也有廠商開始研究台海一旦出事的應變預案，因為台灣汽車供應鏈與日廠的關係太密切。

主因就是，烏克蘭戰事粉碎了之前大多數人的認知。日商擔心，若歐洲到21世紀還會發生戰爭，誰敢說21世紀的東亞就不會？

俄烏開打後　日本大車廠開始正視台海衝突可能性

「我要你們研究一下，如果中國對台灣動武，對供給面有什麼影響。」

日本經濟新聞日前報導，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久，一家日本零組件供應商的業務專員，接到一家日本大車廠（也是大客戶）採購部門的上述詢問。

汽車業過去遇到零組件的供給中斷，大多是因為天災或意外，且影響是暫時的，但隨著不少日本企業因為全球制裁俄羅斯，被迫中止俄國事業或甚至完全撤出，若哪天台海出事促使全世界也制裁中國，對於日本汽車供應鏈的衝擊將無法想像。

報導指出，以「台灣有事」的可能性來說，過去日本企業多半認為「機率還很低」或「機率相對低」。

但在烏克蘭戰事發生前，日本企業界同樣看輕俄羅斯對烏克蘭的威脅，認為「只是個威脅」，或「或許可以短期避免」，沒想到這個威脅竟然成真。

所以，日本汽車產業不得不正視台海發生戰事的可能衝擊。

日本出版界及新聞界討論「台灣有事」的刊物或書籍，近兩年數量大增。（圖片來源：翻攝自 Amazon Japan）
日本出版界及新聞界討論「台灣有事」的刊物或書籍，近兩年數量大增。（圖片來源：翻攝自 Amazon Japan）

日本半導體供應鏈　早已研究台海衝突之可能衝擊

報導也提到，上述日本大車廠採購部門提出了「台灣有事」的幾個可能情境，特別是「台廠長期停擺」、「長期無法與中國企業做生意」，以及「日商在中國的資產（例如模具）長期無法使用，或無法移出中國」等，這些都是日商過去沒有好好想過的嚴重狀況。

其實對日本電子業及半導體產業來說，早就有兩岸政治風險的應變計畫，因為日廠與中國及台灣都有密切往來。

舉例來說，有一家日本半導體設備製造商的管理層，就模擬過台灣出事的可能衝擊。該公司在台灣及中國都有許多客戶，若兩岸發生衝突，將導致顧客大量砍單，或無法與客戶正常交易，對公司本身都是重傷。

逾六成日本大公司CEO　更關心「台灣有事」嚴重性

在半導體業及汽車業之外，「台灣有事」也已經是日本企業界高層關心的重要變數。

根據日本經濟新聞今年3月對145家日本大企業社長（或會長）的意見調查，繼俄羅斯入侵烏克蘭後，超過六成大老闆更關心哪天「台灣有事」（7.4%回答關切度大增、56.8%回答關切度小幅增加），且這些日商開始認為，台灣出事對日本經濟將有很大衝擊。

問題是，目前日本大企業普遍沒有有效對策。從上述調查來看，回答「研議中（或研究中）」的多達42.1%，而被視為最有效對策的「打造能避開危險區域的物流路線」選項，只有6.2%受訪者勾選。

若不只考慮「台灣有事」，近半數受訪大企業高層回答，自家的企業存續方案都有考慮到一些地緣政治風險，至於作法（73%回答）包括了「加強資訊蒐集系統」，以及「確保員工安全」。

日本石油業巨擘出光興產社長木藤俊一在日經調查中就表示，「最優先要確保員工安全，並且視在地風險程度的高低，暫停當地事業或撤出」。

前日相安倍：「台灣有事」就是「日本有事」

或許可以說，台灣安全與日本安全高度掛勾，在日本全國已經獲得一定的關切度。

最佳證據或許就是，去年12月耶誕節的隔天，日本NHK播出了全長50分鐘的深度新聞節目「台湾海峡で何が 〜米中“新冷戦”と日本〜」，多方面探討台海安全、美中新冷戰，以及與日本的關係。

其次，目前在日本政界，執政的自民黨長久注意台灣安全問題，只是東京政界友台人士的關切度，不見得完全反映在日本企業界的可能作為上。

根據我國總統府聲明，今年3月總統蔡英文與前日本首相安倍晉三視訊會議時，安倍就曾表示，「去年個人曾在台灣智庫的研討會上指出，『台灣有事』等同『日本有事』，以及『日美同盟有事』。當然，這是個人危機感的一個陳述的方法。」

「自由開放的印太，是個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。」

「因此，個人也認為，為維持地區安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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