台疫情將走紐西蘭模式？回顧當地確診從高峰到趨緩 現階段得更注意「2件事」

【文．林信男】

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣疫情目前處於「高原期」，至於未來是否會出現高峰，需要再評估，「可是它（確診人數）緩步向上，我想是免不了的。」

對於台灣疫情發展，新光醫院副院長洪子仁在接受媒體採訪時指出，「看起來，比較像紐西蘭的流行曲線」，到了高檔區之後，可能會維持15至20天，之後整體確診人數，才會緩慢下降。而前述說法，也讓紐西蘭的確診人數走勢，成了外界關注焦點。

近一年來台灣每百萬人7日平均確診數變化。（資料、圖片來源：Our World in Data，下同）

現階段，觀察紐西蘭確診人數變化可發現，以今年5月21日數據來看，該國平均每百萬人中，新增確診數7日平均值為1548人，明顯較同年3月6日的高峰（4296人）下降。

進一步分析可看出，紐西蘭每百萬人7日平均確診數，自3月6日攀上高點後，便持續在3000到4000人之間震盪，直到3月29日，才降至3000人以下，之後便呈現緩步下滑，近期確診數7日平均值，多維持在1400至1500人左右。

近一年來紐西蘭每百萬人7日平均確診數變化。

Delta引發感染潮 動搖紐西蘭清零政策立場

經常被外媒封為「防疫模範生」的紐西蘭，自新冠肺炎疫情爆發以來，透過嚴格的邊境管制，以及封城等清零政策，維持了長達18個月的低確診，甚至零確診狀態；然而，去年Delta變異株在當地引發的感染潮，使紐國政府對清零政策的立場，開始有所動搖。

2021年10月4日，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布，在防疫政策上，紐國將逐步從清零，轉向「與病毒共存」，「迄今為止，我們已經成功地，在很大程度上，控制了疫情，但正如大家所見，Delta造成的這波感染潮，要清零是非常困難的。」

比起其他國家，紐西蘭迎來大規模感染潮的時間點，相對較晚。去年12月16日，紐國宣布出現首例Omicron變異株確診者（境外移入），但當時紐西蘭的邊境管制，仍極為嚴格，因此確診者立刻就被隔離，避免疫情進一步蔓延。

拉高疫苗接種率 逐步推展邊境開放計畫

2022年2月，紐西蘭宣布5階段邊境開放計畫，自2月27日起，陸續允許已接種2劑疫苗的紐西蘭公民，自澳洲和其他國家返國，此後，紐西蘭的確診人數便快速攀升，每百萬人7日平均新增確診數，從2月初的30人左右，一路暴增至3月6日的高點4296人。

雖然染疫人數快速攀升，讓之前已習慣清零狀態的紐西蘭民眾，深感不安，但紐國對於「從清零轉共存」，並非毫無準備。例如，紐西蘭12歲以上人口，接種2劑疫苗的覆蓋率，已超過95%（紐西蘭總人口約508萬）；接種追加劑的人口占比，也有70%。

紐西蘭今年2月以來每百萬人7日平均確診數變化。

紐西蘭奧塔哥大學流行病學家貝克（Michael Baker），曾於今年2月指出，延後Omicron造成的感染潮，給了紐西蘭一個很好的機會，進行大規模疫苗接種，強化免疫力，「這意味著，我們準備好用大量的抗體，來因應這種病毒。」

他並預估，Omicron帶來的感染潮，應該會在3月見頂，而實際情形，也的確如貝克所預期。3月下旬，紐國政府鬆綁戶外戴口罩的防疫規範，並於隔月，取消教師、警察等多種行業的疫苗強制接種規定。

預計7月底全面開放國境 但專家示警須注意2件事

即使累計確診數已達百萬，但紐西蘭政府仍於本月初宣布，來自60多個免簽證國家的旅客（包括台灣），在接種2劑疫苗、提出PCR陰性證明等前提條件下，可允許入境紐西蘭，且無須隔離；緊接著，阿爾登又於5月11日表示，將從7月31日晚間11點59分起，全面開放國境，讓非免簽國家民眾，也能入境。

對於紐西蘭逐漸走向開放一事，貝克強調，雖然整體確診人數下降，但根據模型推估，冬季（紐西蘭冬季為6到8月）可能會出現染疫人數激增的情形，「在冬天，包括流感等呼吸道疾病，更容易傳染，在區分新冠肺炎和其他呼吸道疾病時，會更加困難。」

另一方面，奧克蘭大學微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）也示警，紐西蘭當地5到11歲的兒童，多數仍未接種疫苗，且5歲以下的孩童，還無法接種疫苗，因此，不能輕易鬆綁口罩禁令，「應該加強戴口罩的防疫策略，而非降級。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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