市場3大「鬼故事」全球股市跌不停…經濟學家拆真面貌：美通膨這時開始降

【文．蘇君薇整理】

近期升息風暴來襲，全球股債市值大幅縮水，美國聯準會持續透過升息應對高通膨，令外界憂心，全球股市究竟到底了沒？對此，專家點出，目前市場共有3大「鬼故事」，估計升息最恐怖到7月，下半年可能放緩升息，同時市場預估，美國通膨下半年將逐季下降。

財信傳媒董事長謝金河於《老謝看世界》中表示，美國道瓊指數上周三大跌逾1000點帶動全球股災，包含中國深圳股市、美國那斯達克、費城半導體跌幅已超過20%，台股跌幅約13%。

他指出，今年1月至5月全球股市跌掉約15.6兆美元市值，債市跌了17兆美元，此次股市下跌，已非常接近2008年金融海嘯下跌18.3兆美元的紀錄。

謝金河說，股價超漲時叫正乖離過大，超跌負乖離過大，如果長線是趨勢不會一次到底，中間也會反覆曲折與反彈。若從美元指數來講，美元現在漲到105、年線95，乖離非常大，上周四美元開始大幅下跌，台股現在看來也有同樣狀況。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，他認同謝金河看法，去年預期今年最大鬼故事是停滯性通膨，現在看來停滯性通膨較可能出現在歐洲，美國經濟狀況也還可以，但目前市場上仍有3個鬼故事。

第一，市場流動性很差像極2020年，第二，現在可能出現二次衰退，因為美國第一季GDP是負的，很像2011年市場一直在喊會有二次衰退風暴，第三，最近大家在喊科技泡沫很像2000年，一有風吹草動就非常恐慌。不過，李鎮宇強調仍要看數據。

首先，科技泡沫像2000年，當年科技股那斯達克本益比是174倍，現在是19.28倍其實還好；過去5年平均28倍，過去10年平均25倍、過去20年平均26倍，代表科技股已修一大段，理論上這裡不應是再去修的時候。

接著，去年就說今年上半年一定是這波大循環的第一次拉回，第一次拉回都很恐怖，2008、2009年那次上去後，2011年因為歐債做了第一次調整，那時全市場都在講要Double-Dip，就是二次衰退。

但美國4月非農新增42.8萬人，若一個經濟體要進入衰退，就業職缺不可能一直開出來且非常強勁。李鎮宇並強調，美國經濟從來不是因外在的問題出問題，都是內在出問題，比如債信、金融、政策等。

所以，儘管市場現在看來很恐慌，但若相信下半年美國聯準會主席鮑威爾有可能會放緩，市場相對是較好，為何這麼說？李鎮宇說，從很多資訊來看，鮑威爾現在用喊的市場期望值，免得真要升那麼多衝擊會很大；另外一個叫矯枉過正，因為去年看錯，今年一定要表現出「我要怎麼樣」，所以喊得特別激烈。

李鎮宇也說，其實市場有點不同意鮑威爾，4月記者會前一天預測6月升3碼，當天講完，利率期貨變成6月升2碼、隔一天跑回升3碼，市場現在問題是對鮑威爾的話有點問號。

「但我們還是覺得通膨跟基期還是有關。」李鎮宇指出，影響美國CPI最高的是二手車，二手車現在價格開始下降，市場預測美國通膨今年下半年還是會逐季下來。

當然也可能有些變數，比如歐洲會否提早禁運俄羅斯石油，或美國現在也很擔心年底會打不好，現在開始要做些事情，比如用委內瑞拉的石油、希望與伊朗的核協議達成協議，讓石油進來。

「所以我猜下半年基期下來的話，這次升息最恐怖就升到6月、7月，7月升完，再下次聯準會會議是9月21日，就可看到整個第三季，我們猜想那時整個經濟速度會慢慢下來，聯準會就會覺得已控制住，我覺得9月、12月升息步伐會放慢。」李鎮宇說道。

一旦放慢，市場將提前反應，到下半年會開始想好像沒那麼恐怖，看起來像鬼故事但不會真的落底。

謝金河提到，現在全球股市跌很多，包含匯市，匯率這次美元到105.005已不得了，歐元幾乎貼近1，現在到1.0348，人民幣一口氣拉到6.83，美元貿易加權指數升高，美元大漲帶動整個資金流向，台灣現在30年債利率大概已回到2%，CPI衝到3%以上，未來情勢如何？

李鎮宇表示，市場相繼反映為何美元走到那麼高的點位，因為市場陸續反映今年聯準會要升12碼，這風險很大，大家錢都回美國後會發現沒地方去，股市開始在殺估值。

他說，現在已開始進入第二段，這些錢未來鐵定是硬著陸，大家覺得美國經濟要硬著陸，就去買債，所以美國10年公債殖利率到3%以上，上周跟上上周開始掉下來，資金大幅度進去，通常這時都象徵著走到第二段，第三段開始出現抄底的資金。

ETF資金流向上周有出現一部分，但可能還要波動一下，要到6月或7月，聯準會宣布完後市場應會較平復。

現在全世界所有新興市場都在升息，連菲律賓都在升息，今年6月台灣也勢必要升息，但到下半年是否要再升息，還有機會再看看。

最後，李鎮宇認為，最近股市所有鬼故事都在天上飛的時候，大家應思考去買而不是去賣。

針對通膨，謝金河也於節目中提到，美國總統拜登鬆口擬對中國調降關稅一事。

對此，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，回顧美國到底對中國課了多少稅「中國出口100美元裡有70美元左右被課關稅」，目前大概20幾接近30%沒被課關稅，都是消費者碰得到的產品，從玩具到服飾到化妝品、手機筆電美國都沒課到稅。

李淳指出，美國在算關稅時已規劃過，第一，它有無替代來源，第二，會否讓消費者感受到自己也是貿易戰受害者，美國盡可能降低這兩問題。

因此，李淳判斷，美國在談降低關稅與否，就像聯準會一樣希望用語言把通膨打掉，實際上對美國的經濟扭曲效果，不是主要造成通膨的原因。

「因此它就算降低關稅也不是最有效的解方，但有很大宣示意義，告訴大家11月選舉，我民主黨想盡各種方法要讓經濟改變，其中包含降低中國關稅。」儘管李淳相當懷疑其效果，但大家心理上的感覺都不一樣。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

Fed這波升息，像極1994年老布希時期軌跡！陶冬：有3個相似點、最大不同是「政策獨立性更弱」

通膨痛苦指數狂飆、3大利空罩頂，股市基本面轉弱還能進場？專家：這「兩族群」領軍向前衝

資產縮水是通膨降溫必要之惡！股債雙殺、幣圈崩潰，百大富豪蒸發上兆美元 謝金河：如溫水煮青蛙

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】