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美未將台納印太經濟架構...謝金河：拜登首站訪三星「台積電下都在美陣營」

聯合新聞網／ 今周刊
拜登首度亞洲行，率先訪問南韓，最重要的關鍵就是南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線，過去三星備受打壓，如今再度復活。歐新社
拜登首度亞洲行，率先訪問南韓，最重要的關鍵就是南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線，過去三星備受打壓，如今再度復活。歐新社

【文．謝金河】

台灣為何在首輪印太經濟架構中缺席？

今天最熱的新聞是美國公布亞太經濟架構的13個創始成員國，除了美、日、韓、紐、澳，還有印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、菲律賓，及印度；這份名單包括原在RCEP的11個國家，也包括以日本為主的7個CPTPP國家，唯一的差別是美國用更大的網把這些國家框在一起，還有就是中國被圈在外面。

台灣沒有在第一輪的創始成員國名單中，在預料之中，一方面可能美方不想太刺激中國，另一方面，台灣可能要開始思考未來的世界經濟，如何選對邊站！

這些年，美中從貿易戰打到科技戰，到金融戰，很多中小型企業紛紛離開中國的生產基地，但這次上海封城，大家才發現大型電子代工集團生產缐都在中國，這可以從仁寶，廣達等4月營收鉅額衰退看出端倪。

現在蘋果已率先表態，下一個主要生產基地在越南、印度，可以預見在未來十至廿年，東協及印度會成為下一個生產基地。從1990年以來，台商向來以移動速度及效率著稱，現在小型台商移動快，大型台商似乎很難掙脫。

拜登先訪三星 穩住半導體產業

這次拜登首度亞洲行，率先訪問南韓，最重要的關鍵就是南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線，過去三星備受打壓，如今再度復活。拜登第一站先看三星，這是美國穩住半導體產業的重要一步。如此一來，全球重要半導體聚落，從台積電以下，都在美國陣營底下。

拜登在南韓三天，下一站是日本，這是1960年艾森豪訪日以來，美日最重要的一次結盟，除了宣布印太經濟框架，還有重要的四方會談（QUAD），除了美，日，印度，這次剛當選的澳洲工黨主席Antony Albanese，一上任就宣布不會改變抗中路缐，這個四方會談，未來角色可能很重要。

美方率先透過美國安全顧問蘇利文傳達消息，只得等候下一輪！拜登亞洲行端出這些大菜，接下來要看中國如何接招？台商深耕中國卅年，接下來勢必有更大的變化！

本文授權自今周刊，原文見此

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