兆豐金、華南金跌成這樣 存股先出場還是續抱？這4檔金融股有個共通點「久抱不用怕」

【文 李易紓整理】

近期的金融股連續修正，即將要告尾聲了嗎？不少存股族眼見著金融股資產不停萎縮甚至虧損，直問到底要不要出場？資深媒體人盧燕俐在《鈔錢部署》節目分享，有4檔金融股最值得久放，因為連在金融海嘯時都沒中斷配股，甚至還有連續配發股息達20年的！

盧燕俐說，這4檔金融股中，兆豐金（2886）是連續配發現金股利20年之久的個股，今年也將發放現金股利1.4元、股票股利0.25元；其次是連配19年的華南金（2880），今年配發現金股利0.78元、股票股利0.34元。

第三名的官股第一金（2892），過去18年持續穩定配息，今年配發現金股利1元、股票股利0.2元，而連續配發15年的中信金（2891），今年配發現金股利1.25元，是民營金控冠軍。

分析師陳唯泰則是表示，金融股下殺力道較重的原因，還是和外資從電子權值提款完後，轉進金融股繼續大賣，加上央行總裁楊金龍表示，台灣升息幅度不一定會跟著美國同步，也讓金融股產生部份失望性賣壓，但陳唯泰認為，在升息循環趨勢沒變下，升息對金融股帶來的利基點依舊會存在。

以兆豐金為例，從4月中高點44.95元，一路來到36.45元本波低點，陳唯泰說近期股價的修正，應該就是領先反應產險防疫保單可能造成的虧損，這樣的利空消息等到正式見報後，有機會對股價在短線上形成利空出盡的止跌。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台積電若跌破500元大關，法人停損單會湧現！台股補跌效應要來了？

台股5月上下震盪達千點、台積電更直逼500元！ 為何這波大跌是抓出未來飆股好機會？專家說「這樣看」

股匯雙殺、台積電再探520元…600元還合理價？楊應超給答案，再提鴻海「股神最愛這種」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】