六都每百位購屋族有15人是八年級生 買北市宅沒靠爸媽要「8年不吃喝」才有可能

【文 黃健誠】

近年來20至30歲的八年級生，逐漸成為房地產買盤之一，根據聯徵中心統計資料統計，2021年六都這年紀的民眾，共2.2萬件房貸資料，佔比約為六都的15%，即每100個申請房貸的購屋族，有15位是八年級生。

若從六都各區域觀察平均購置總價，雙北以外的八年級生平均購置總價在842萬至952萬，新北市則是1187萬、台北則為1907萬元。有專家也分析，從數據及所需頭款來看，在雙北購屋的八年級生可能多以父母資助為主。

達志

八年級生購屋以首購為最大宗，分析此族群的購屋特徵，信義房屋不動產企研室專案理曾敬德表示，八年級生喜新厭舊，重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓。

其次，年輕人依賴外送餐飲，不喜歡外送選擇較少的區域，因此傳統市場就不見得是重要的選項。而即使購屋後房貸成為一定負擔，他們還是希望保有一定預算維持生活品質。另外，因為八年級生出社會時間較短，常可發現購屋的自備款多由家人資助等。

去年購屋的八年級生中，房貸成數的中位數約為8成，以台北市購屋面積最小、房價最高且利率最低，平均購置30.9坪，購屋平均房價約1907萬元，顯示在高房價的環境下，購屋時以坪數換取房價。

八年級生買房 30年房貸、低利環境是購屋關鍵

樣本最多的則是新北市，有5469個八年級生去年成為房貸一族，平均購置1187萬元的房屋，至於雙北市以外八年級的首購，平均購置房總價842~954萬元，桃園市平均購買888萬元，台中市購買總價較高一些，平均954萬元，台南市總價最低平均為842萬元，高雄市八年級生購屋平均總價為874萬元，雙北以外的區域平均購屋面積都大於42坪。

曾敬德指出，八年級生在高房價年代還能順利購屋有幾個關鍵，包括自備款的籌措、30年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，由於目前市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。

買北市房頭款平均近400萬 年輕人要不吃不喝８年才有

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，從聯徵中心公布的統計資料來看，換算可能台北市所需頭款為392.84萬元，新北市所需頭款為239.77萬元，桃園市所需頭款為179.38萬元，台中市所需頭款為192.71萬元，台南市所需頭款為171.77萬元，高雄市所需頭款為175.67萬元。

若以主計總處統計109年工業及服務業受僱員工，25到29歲平均薪資中位數47.8萬元觀察，8年級生在桃園、台中、台南、高雄買房，大約不吃不喝3-4年左右可存到頭期款，但新北市需不吃不喝5年，台北市更需不吃不喝8年以上，才存得到買房的第一桶金，因此雙北地區的8年級生買房，多數仍須由父母資助，甚至是長輩買房，但直接登記在子女名下的案例，也應該不少。

本文授權自今周刊，原文見此。

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