Q1大賣特斯拉 但加碼台積電3大客戶股票！全球最大私募基金掌門人看到什麼？

【文．吳佳穎】

3月美國首度升息1碼，預告全年將升息7碼，聯準會踩穩鷹派立場，意料之外的激進升息腳步，也讓橋水創辦人達里歐擔憂經濟或將陷入「停滯性通膨」。

「經濟軟著陸將成為『天上的餡餅』（編：指難以實現）」⋯⋯，是時候建立新的投資組合了。」說話的，是全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio），時間地點，是今年4月上旬的雅虎財經論壇。

為何該在此時為資產配置「換檔」？達里歐的回答是：因為全球經濟，或許即將邁入數十年未見的「停滯性通膨」困局。

時間，先回到今年2月。彼時，橋水發布年度經濟展望，談到今年經濟的首要憂慮。橋水定調呼應市場主旋律的「高通膨」三個字。報告認為，在包含美國期中選舉等政治因素的干擾下，聯準會恐難以用激進的升息策略壓制通膨。當時，橋水預期聯準會全年將升息3碼。

3月中旬，聯準會決議升息1碼，且會後釋出的會議紀錄，預告全年總計升息7碼；意料之外的鷹派立場，讓達里歐看法跟進轉向，對全年經濟的隱憂，就此由「高通膨」轉為「停滯性通膨」。

事實上，從最新公布的13F持股申報資料，亦可發現達里歐似已為「停滯性通膨」這個最壞打算做好準備。

13F持股申報：美國證交會（SEC） 規定，美國境內資產管理規模超過1億美元的投資機構，須在每季度結束後45天內，提交所持有的美國股權與資金流向報告。

升息步調加快 美元走強

策略一》減持黃金

準備的第一步，是減持黃金。

攤開達里歐的第一季申報資料，除了延續去年底持續加碼的「必要性消費」產業，橋水這次前五大減碼標的，包含兩檔黃金ETF：iShare黃金ETF（IAU-US）和SPDR黃金ETF（GLD-US）。

黃金一向被視為抗通膨的保值標的，但聯準會升息步調加快，帶動美元走強，過去金價與美元指數多為反向走勢，以結果論來看，兩檔黃金ETF今年以來高點約落在3月初，若以第一季底價位計算，橋水這次減碼兩檔ETF，粗估有2到4成獲利。

探討通膨下的投資策略，橋水聯席CEO普林斯（Bob Prince）近日接受外媒採訪時指出，停滯性通膨加上升息環境，股市往往欲振乏力；債券在跌價壓力、殖利率飆升下，將成為負資產，而持有現金也不是好選項。

但普林斯話鋒一轉，引述股神巴菲特「價值投資」觀點，指「短期投資看價格，長期投資則要以『價值』來衡量」，帶出橋水第二步抗停滯性通膨策略：價值為王。

看好必要性消費動能

策略二》價值為王

事實上，攤開此次橋水的13F報告亦可留意到，其新建倉標的出現普林斯口中「價值投資」的典範——也就是由巴菲特和蒙格主導的波克夏。截至今年第一季度，橋水新建倉波克夏30萬股。

另一方面，儘管聯準會緊縮貨幣政策，但橋水觀察到目前美國國內銀行仍有充足的游資支持信貸成長，加上就業市場緊俏，行業空缺數仍高於求職人數，利於工資上漲，且歷經疫情爆發後股、房市等資產價格暴漲的牛市行情，美國所得位居後60％的民眾收入，現已來到近60年新高。

換言之，即使面對停滯性通膨的威脅，橋水仍看好美國民眾的消費動能，反映在13F的異動上，即是持續加碼多檔必要性消費類股。綜觀目前橋水前10大持股中，即有五檔必要性消費性類股，包含寶潔、嬌生、可口可樂、百事可樂與好市多，占比近16％，整體必要性消費類股比率約24％。

另外，儘管達里歐表示在聯準會激進的貨幣政策下，科技股將首當其衝，橋水今年第一季清倉手上2萬5千股特斯拉，但同期間，它逆勢加碼或新建倉多檔半導體股票，包含高通、美光、輝達及超微等。當中或有因市場超跌、逢低加碼的「順勢而為」，然抑或多少呼應了橋水對全球供應鏈困局、短期內晶片短缺仍難解的說法。

其次，相較去年底減碼新興市場ETF，橋水今年第一季大舉加碼新興市場ETF，其前十大持股即包含三檔新興市場ETF，分別是先鋒富時新興市場ETF（VOW-US）、iShares MSCI核心新興市場ETF（IEMG-US），以及iShares MSCI新興市場ETF（EEM-US），三檔ETF占總資產比率約11％。

加碼新興市場，相當程度上即是加碼全球第二大經濟體中國，綜觀橋水持有的三檔新興市場ETF，中國配置比率均落在3成左右。由此帶出橋水抗停滯性通膨的第三步策略：多元資產配置。

事實上，過去一年，普林斯接受外媒採訪時，即不斷強調「多元資產配置」的重要性，而根據橋水的定義，多元資產配置不僅是「投資類別」上的多元，「區域間的分散」亦是重中之重。

擴大投入新興市場

策略三》多元資產配置

普林斯指出，橋水將投資區域大致以幣別分成三大區塊，分別是美元、歐元與人民幣。其中，在停滯性通膨的環境下，相較美元與歐元，普林斯強調，人民幣在目前橋水的多元化資產配置中，扮演關鍵角色。

普林斯進一步解釋，中國政府財政、貨幣政策不會對歐美央行亦步亦趨，且經濟環境也較獨立於歐美，加上2015年中國推動匯率改革，人民幣匯價從釘住美元，改為參考一籃子貨幣當日成交中間價，大幅降低了人民幣兌美元的匯兌風險。換句話說，一旦歐美經濟動能因停滯性通膨而快速放緩，人民幣部位即可作為相當程度的緩衝。

除了加大新興市場部位的投入，橋水這次也調整了中概股資產配置，加碼阿里巴巴（75％）、蔚來汽車（74％）、拼多多（85％）、嗶哩嗶哩（49％）與百度（50％）；減碼京東、金融壹帳通等，並大砍兩成滴滴。

不過，值得留意的是，3月底中國疫情復燃，後續厲行「清零」政策，影響中國經濟前景。目前，包含國際貨幣基金（IMF）等國際機構皆已陸續下調中國全年經濟成長預測。以目前股價及橋水持有均價計算，目前橋水三檔新興市場ETF已有10％到15％跌幅，而橋水第六大持股、占總資產比率3.28％且這次仍加碼的阿里巴巴，目前股價跌到86美元，與持有成本142美元相比，跌幅近4成。

因應聯準會轉向鷹派立場，達里歐預言今年經濟很可能陷入「停滯性通膨」，對此，橋水給出「減持黃金」、「價值投資」與「多元化資產配置」三大應對策略，至於能否度過此次危機，留待市場檢驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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