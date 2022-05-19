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想花440億美元「強娶」推特 卻因「假帳號」生變數！為何外界認為馬斯克收購率剩不到50％？

聯合新聞網／ 今周刊
推特25日宣布，同意以大約440億美元的總價，將公司賣給億萬富豪馬斯克。（路透）
推特25日宣布，同意以大約440億美元的總價，將公司賣給億萬富豪馬斯克。（路透）

【文．翁申霖 整理】

今（2022）年4月初，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）砸下28.9億美元（約858億元新台幣）買下社群平台推特（Twitter）9.2％股份，入主推特成為最大股東。

然而，當時的馬斯克並不因此而滿足，除了當上最大股東，他更想要全面接管這間公司，因此向推特開出了收購條件，以每股54.20美元（總計約440億美元）的價格想買下此社交平台龍頭。不過，這項收購案至今仍未完成，有分析師認為，完成收購的可能性已不到50％。

馬斯克欲以440億美元全面收購推特的消息一出，不僅引發外界譁然，市場更質疑這收購價是否太高，對此，根據《彭博》（Bloomberg）報導，馬斯克日前出席邁阿密科技論壇活動（Miami tech conference）受訪時表示，「要以更低的價格買下推特並不是什麼大問題。」

《彭博》指出，馬斯克認為，推特上假帳號（垃圾帳號／spam account）的問題仍然很嚴重，估計至少有20％的帳號是機器人帳號，甚至可能有高達90％比例的帳號為虛設，有鑒於這項棘手、待解決的問題，馬斯克才覺得能以更低的價格買下推特。

為此，馬斯克也在推特上發文表示，「推特執行長公開拒絕提出（假帳號）少於5%的證據。除非他肯拿出來證明，否則這項交易無法進行下去。」

針對馬斯克的疑慮，推特執行長Parag Agrawal強調，推特每天停用超過50萬個假帳號，通常在這些假帳號於平台上露出前就已先停用；此外，推特也在每周封鎖數以百萬計沒通過驗證的帳號。

Parag Agrawal接著說，據內部調查顯示，推特無論在哪一天，都只有不到5%的活躍帳號是垃圾帳號，但因為需要保護用戶數據隱私，這項分析無法在外部複製。

對於Parag Agrawal的極力解釋，馬斯克僅回以一個「便便」圖案，並提到，推特絕對有必要證明推特用戶是真的人，而不是軟體「機器人」所控制的帳號，「廣告商如何知道他們砸下的錢得到了什麼？這是推特財務健康的基礎。」

針對目前馬斯克收購推特進度卡關的狀況，《商業內幕》（Business Insider）報導，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師Dan Ives指出，現在他要以440億美元完成收購的可能性不到50％。

Dan Ives認為，馬斯克上述的擔憂只是為了撤回這筆交易或降低收購價格，也就是利用假帳號為由來進行殺價；他接著表示，機器人帳號一直是推特關注的問題，但創辦人Jack Dorsey在過去幾年來基本上解決了大部分問題，儘管如此，馬斯克仍是抓著此點不放，擱置收購讓推特處於困境，因為目前也沒有其他策略能解決，或有其他競標者能拿出與馬斯克匹配的報價來買下推特。

Dan Ives表示，馬斯克自然也明白這點，因此「我們認為完成，440億美元收購推特的機率，現在已剩不到50%。」

本文授權自今周刊，原文見此

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