想花440億美元「強娶」推特 卻因「假帳號」生變數！為何外界認為馬斯克收購率剩不到50％？

【文．翁申霖 整理】

今（2022）年4月初，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）砸下28.9億美元（約858億元新台幣）買下社群平台推特（Twitter）9.2％股份，入主推特成為最大股東。

然而，當時的馬斯克並不因此而滿足，除了當上最大股東，他更想要全面接管這間公司，因此向推特開出了收購條件，以每股54.20美元（總計約440億美元）的價格想買下此社交平台龍頭。不過，這項收購案至今仍未完成，有分析師認為，完成收購的可能性已不到50％。

馬斯克欲以440億美元全面收購推特的消息一出，不僅引發外界譁然，市場更質疑這收購價是否太高，對此，根據《彭博》（Bloomberg）報導，馬斯克日前出席邁阿密科技論壇活動（Miami tech conference）受訪時表示，「要以更低的價格買下推特並不是什麼大問題。」

《彭博》指出，馬斯克認為，推特上假帳號（垃圾帳號／spam account）的問題仍然很嚴重，估計至少有20％的帳號是機器人帳號，甚至可能有高達90％比例的帳號為虛設，有鑒於這項棘手、待解決的問題，馬斯克才覺得能以更低的價格買下推特。

為此，馬斯克也在推特上發文表示，「推特執行長公開拒絕提出（假帳號）少於5%的證據。除非他肯拿出來證明，否則這項交易無法進行下去。」

針對馬斯克的疑慮，推特執行長Parag Agrawal強調，推特每天停用超過50萬個假帳號，通常在這些假帳號於平台上露出前就已先停用；此外，推特也在每周封鎖數以百萬計沒通過驗證的帳號。

Parag Agrawal接著說，據內部調查顯示，推特無論在哪一天，都只有不到5%的活躍帳號是垃圾帳號，但因為需要保護用戶數據隱私，這項分析無法在外部複製。

The use of private data is particularly important to avoid misclassifying users who are actually real. FirstnameBunchOfNumbers with no profile pic and odd tweets might seem like a bot or spam to you, but behind the scenes we often see multiple indicators that it’s a real person. — Parag Agrawal (@paraga) 2022年5月16日 Unfortunately, we don’t believe that this specific estimation can be performed externally, given the critical need to use both public and private information (which we can’t share). Externally, it’s not even possible to know which accounts are counted as mDAUs on any given day. — Parag Agrawal (@paraga) 2022年5月16日

對於Parag Agrawal的極力解釋，馬斯克僅回以一個「便便」圖案，並提到，推特絕對有必要證明推特用戶是真的人，而不是軟體「機器人」所控制的帳號，「廣告商如何知道他們砸下的錢得到了什麼？這是推特財務健康的基礎。」

Unfortunately, we don’t believe that this specific estimation can be performed externally, given the critical need to use both public and private information (which we can’t share). Externally, it’s not even possible to know which accounts are counted as mDAUs on any given day. — Parag Agrawal (@paraga) 2022年5月16日

針對目前馬斯克收購推特進度卡關的狀況，《商業內幕》（Business Insider）報導，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師Dan Ives指出，現在他要以440億美元完成收購的可能性不到50％。

Dan Ives認為，馬斯克上述的擔憂只是為了撤回這筆交易或降低收購價格，也就是利用假帳號為由來進行殺價；他接著表示，機器人帳號一直是推特關注的問題，但創辦人Jack Dorsey在過去幾年來基本上解決了大部分問題，儘管如此，馬斯克仍是抓著此點不放，擱置收購讓推特處於困境，因為目前也沒有其他策略能解決，或有其他競標者能拿出與馬斯克匹配的報價來買下推特。

Dan Ives表示，馬斯克自然也明白這點，因此「我們認為完成，440億美元收購推特的機率，現在已剩不到50%。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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