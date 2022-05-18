處理1300萬個包裹都不吃力 全台6500個社區都用他家APP當管家！「智生活」3強項稱霸

【文 / 梁任瑋】

從社區寬頻網路起家的今網集團，因危機意識開始多角化經營智慧社區管理App「智生活」，卻有辦法攻下最難搞的管委會、物管公司，成為全台最大社區服務平台，其背後有什麼祕訣？

走進新北永和仁愛公園附近一棟擁有254戶住戶的社區大樓，櫃台上看不到傳統泛黃的掛號收發紀錄本，管理員拿著一支紅外線條碼掃描器「嗶」一下，不到幾分鐘，就分類完數十件快速湧入的宅配與掛號信。

他們使用的是一款名為「智生活」的免費智慧社區管理平台，住戶只要加入平台及下載手機App，不僅能掌握信件包裹收發資訊，更能獲得線上繳納管理費等50多項多元生活服務。受惠疫情期間宅經濟發威，去年智生活的家電清洗、社區寄件、叫車、衣物送洗及居家清潔等訂單數，對比2020年呈翻倍成長。

全台灣社區大樓超過4萬5千個，智生活已攻下超過6千5百個山頭，市占率來到15％，註冊用戶達190萬人次。2016年上線的智生活，正幫物業管理公司導入一場數位轉型大革命。

而，攻城掠地的背後，卻藏著一段故事。

智生活是由「今網資訊科技」轉投資，今網創辦人林啟聖、黃天賜1997年就投身社區寬頻服務業，雖曾有一大段榮景，但隨著4G上路感受到危機，決定從硬體設備商跨足提供智慧生活服務。「當時我們思考如何多角化發展，不如就從最熟悉、基礎最龐大的社區開始，決定主動往社區走，接觸更多消費者。」智生活執行長林明海回憶。

不過，即使過去累積了25年深耕社區的地利優勢，智生活能在全台社區活躍，創造極高的顧客黏著度，在其仰賴三個關鍵因素。

關鍵一〉 先行優勢

擁寬頻網路基礎客戶群

「工程人員一定要進入到住家才能裝寬頻，這正是我們的機會。」林明海說，裝設社區寬頻是與住戶面對面接觸的第一線服務，今網每個月到住戶家裡裝寬頻的次數高達幾千次，就是因為深刻了解住戶的痛點，才能發掘出智生活可以提供包裹寄送、公告、修繕等生活協助。

不過即使有基本優勢，但許多物管人員年齡偏長，工作模式固定，初期都很抗拒從紙本作業轉為線上操作，常質疑「裝這個要另外花錢吧？」「對住戶、物管有什麼好處？ 」讓業務員得費盡唇舌跟管委會、物管公司溝通。

關鍵二〉 管理效率

用便捷科技讓物業折服

此外，為教會物管人員操作系統，智生活派出業務員到社區授課，而在溝通過程也發現有很多功能設計必須簡化。「例如，把登記包裹從手寫改為『刷條碼』，讓物管人員減少登記時間，住戶也可以即時收到送達通知，尤其疫情期間宅配商品數量暴增，智生活成為幫助管理員提升工作效率的最佳助手。」林明海說，讓管委會與保全人員有感，在住戶端推動起來才會快。

花了5、6年時間打底，數據會說話。據智生活統計，光是今年第一季，6千5百個智生活社區經手了1千3百萬個包裹，其中使用率第一名的社區，一個月總共經手1萬6千個包裹，而且智生活的系統穩定、24小時皆不斷線，更是社區願意採用的一大因素之一。

為了優化功能，這幾年智生活累計投入5、6億元更新及研發系統設備，但財務目前仍在虧損階段，該如何將龐大的用戶流量變現，增加營收來源是最大挑戰。

關鍵三〉 居家服務

家電清洗、雲端對講機

林明海點出，家電清洗是一大塊市場，消費者近年來已養成定期清潔洗衣機、冷氣機的觀念，因此，智生活去年推出接單服務，甚至在台中成立2百坪的教育訓練中心培訓技師，光是今年4月就洗了4千多台冷氣機，成為增加收入的新業務，也累積好口碑。

另一項收入來源則是社區「雲端對講機」服務，只要一次性建置費用及依社區規模收取小額月租費，住戶就能用手機與管委會通話，免去裝線路、維修對講機。「很多老社區對講機故障無零件可換，也無法拿出百萬元全面更換，透過智生活可讓管委會與住戶用合理的費用解決。」林明海說。

不少物管公司已將智生活App當作爭取社區合作時的標配。林明海透露，智生活在近5年新完工的社區大樓滲透率頗高，光是台中就有2千多個採用，規模不輸給雙北。

其實，智生活並非唯一投身智慧社區管理的業者，以保全起家的中保科發展了「中保好生活」，房仲龍頭信義房屋則轉投資「社區幫」，全台還有超過3萬個、約7成左右的社區尚未啟用這項服務，業者已望向這塊新藍海。

中保好生活總經理黃玉禮說，中保好生活雖然成軍較晚，但長期累積的保全社區利基點，加上推出差異化服務，讓住戶在線上商城購物累積的消費點數扣抵管理費，管委會則省去每月催繳的困擾，讓不少社區主委買單。中保也接只有四戶的老公寓，這都是與同業不同的服務特色。

一場因危機意識激發出來的轉型模式，不僅為企業帶來成長契機，也創造豐厚的投資商機。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1326期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

延伸閱讀》

台積電套牢在650元，停損是好選擇？艾蜜莉3招擁有長期投資信心，耐心等景氣回春

NFT上漲賣出還是有可能賠！ 因為「這風險」 他：發行迄今的人賺少賠多

台積電投資美國手筆之大 直逼美軍最新航艦！ 但為何在華府眼中 穩懋、宏捷科及聯穎 幾乎與台積一樣重要？