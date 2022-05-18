台灣戴姆勒商車手握FUSO與賓士卡車 vs. 和泰砸20億攻保修！誰會搶坐商用車龍頭寶座？

【文 / 黃阡阡】

2021年，國內3.49噸以上商用車銷量創20年新高，意外點燃商用車雙雄之戰；延續去年的兢爭，兩大業者今年也使出渾身解數，要爭取今年龍頭寶座。

台灣商用車雙雄的龍頭爭霸戰，持續開打！

去年本土疫情爆發後，刺激國內物流用車需求逐月遞增，加上大型柴油車六期排放法規上路助攻，帶動去年商用車銷量年增逾兩成，來到2.84萬輛，甚至造成商用車冠軍首度「鬧雙包」。

大型柴油車六期排放法規：針對重型柴油車排放標準加強汙染管制限值，包括PM2.5相關粒狀污染物加嚴約50％，進入肺泡的氮氧化物（NOX）加嚴約80％，並新增管制氨（NH3）及粒狀污染物數量（PN）等規定，於2021年9月實施。

在國內3.49噸以上的商用車市場中，歷年向來以台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）代理的FUSO，以及和泰汽車代理的HINO兩大品牌，互別苗頭。

自2018年以來兩大代理商的銷量來看，和泰每年都以4、5百輛之差，緊追DTAT之後。但和泰過去以6.5噸以上中型商用車為主要銷售策略，去年首度將3.49噸小型商用車列為重點車型，加上HINO率先推出符合6期排放法規車型。因此，去年全年HINO加計豐田（Toyota）品牌的中型巴士Coaster逾兩百輛，合計共銷售9422輛，成為年度商用車銷售冠軍，中斷FUSO在台蟬聯29年的龍頭地位。

沒想到DTAT隨後也宣布，FUSO去年銷量9407輛，依舊締造30連霸商用車龍頭的紀錄，從中不難嗅出兩大品牌的硝煙味。

產品線齊全 市場定位更明確

今年3月，DTAT大動作宣布整併FUSO與賓士商用車的台灣代理權，也就是把賓士卡車納入旗下，自此DTAT手握FUSO與賓士卡車的兩大代理權。所以，從去年銷量來看，若兩大品牌加總銷量逾萬輛，DTAT穩坐龍頭寶座，品牌合併意味著擴大市場版圖。

「我期待這一天，有滿長一段時間，終於實現了！」台灣戴姆勒亞洲商車執行長王立山表示，品牌切割是戴姆勒集團的全球策略，過去戴姆勒旗下有賓士乘用車與商用卡車，為了要專注在各自產品，總部在一九年就有乘用車與商用車切割的計畫，並從去年底開始陸續有市場進行切割，台灣則在今年正式將賓士商用車合併到DTAT。

「品牌合併之後，我敢說我們是台灣商用車裡面，產品線最齊全的。」王立山指出，過去FUSO商用車載重為3.5噸至20噸，而賓士卡車多半在35噸以上，在兩大品牌合併後，DTAT旗下就有歐系與日系商用車，可以提供貨運運輸業者更多的選擇，「由於產品線最齊全，未來在產品與引進的車型上，定位可以更明確。」

王立山強調，雙品牌合併，在銷售上有機會帶來加乘效益。舉例來說，目前有不少客戶購買雙品牌車種，且雙品牌客戶還在成長中，因此雙品牌合併後，產品與資源的整併對銷售是一大助力，不需再透過兩個團隊服務相同的客戶，基本上陸續能看到合併效應。

一條龍服務 最快一個月交車

DTAT合併雙品牌，藉以擴大市場版圖，但和泰車今年在商用車也不減火力。

首先，去年和泰轉投資的和泰車體公司，推出5噸框式完成車，有助和泰商用車取得年度第一的寶座，今年下半年將再推出一系列廂式完成車商品。和泰車發言人劉松山透露，過去商用車客戶訂車後，和泰需再配合其他車體公司打造車體，前後耗時約3個月，目前和泰車體成立後，能提供一條龍服務，在客戶訂車後約一個月，即能交車營業。

事實上，和泰去年10月推出「完成車」後，在5噸商用車訂單中，選擇完成車的訂單占了4成，可見「完成車」不僅可以服務客戶，對於業績也有正向幫助。

「商用車的保修相較乘用車更頻繁，平均一年就需要六次進廠維修。」劉松山指出，和泰日前也宣布斥資20億元，進行商用車既有據點改建及新建據點的長期計畫。

目前和泰商用車全台有19個服務據點，服務20萬輛車次的回廠客戶。劉松山說，希望在2027年達到服務量能30萬輛車次，也就是未來5年要提升50％的服務量能，「長期來看，2027年的商用車市占率要達到4成的目標。」

至於DTAT在雙品牌合併後，也不排除在既有33個服務據點外，再新增據點，但銷量並未喊出具體目標。王立山僅透露，DTAT將來無論在產業、品質、零碳排等方面，都要做到商用車中「引領產業」的角色。

雙雄競爭白熱化，以今年第一季交車來看，和泰的HINO與豐田兩品牌，合計交出1518輛，市占率3成；至於FUSO同期交車量為855輛、賓士商用車124輛，合計近千輛，從首季銷售數字看，前者有領先優勢。

不過，雙雄的爭霸戰，恐怕不會這麼早分出勝負。產業人士分析，受限於目前晶片缺乏、塞港等問題未解，雙雄後續交車狀況仍待觀察，「今年商用車市場可以說是，誰有車，誰就可能奪下龍頭寶座。」

電動車，則是另一個雙方未來將會短兵相接的新戰場。HINO3.49噸的電動貨卡Z EV，預計6月在日本上市，和泰車將積極導入台灣；DTAT也強調在未來兩、三年內，能看到電動貨卡進入台灣市場。

究竟兩大集團誰能稱霸台灣商用車市場？就看誰的後續攻防戰法更高招。

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