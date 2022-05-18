鴻海退出群創、榮創董事會只是第一步！劉揚偉打破郭董時代佈局 背後盤算是什麼？

【文．林宏文】

日前群創光電傳出，今年董事名單不見大股東鴻海集團推派的法人代表參選，引發投資人擔心鴻海將切割，讓群創股價再創低點12.75元。

針對此事，鴻海強調集團目標非常清楚，就是聚焦在電動車、機器人等3+3新事業，至於集團面板事業的投資與經營，一直都是以創辦人郭台銘個人為主，集團僅持有少數股權。

另外，群創也在16日聲明指出，董事會成員組成多元，符合國際公司治理趨勢，鴻海集團創辦人郭台銘對於群創新任董事提名，也予以肯定，並持續支持群創經營團隊。

到底鴻海集團會不會退出群創？由於同時間另一家榮創公司也將進行董事改選，公告的董事候選人名單中也無鴻海的法人代表，因此電視台記者當天來問我的看法，我第一個想法是，這個問題應該去問郭台銘先生，因為未來鴻海集團對於群創、榮創等轉投資公司的態度與動向，只有這位最有影響力的大股東能夠回答。

不過我也說，投資人會擔憂而且股價創新低，並非沒有道理。依照過去公司運作的常態，法人沒有派任董事代表，未來在處份股票上確實有更高的自由與彈性，不必擔心賣股過半會被解除董事資格，也不需依照規範做經常性公告，甚至也不會碰觸內線交易限制等紅線。對於這些資本市場運作的邏輯，應該是股民合理的推測與懷疑。

群創股價下跌 基本面出問題才是重點

但我也提到，其實影響股價更重要的因素還是基本面。面板報價今年來不僅逐月下滑，4、5月報價還在下修，至今看不到底。友達、群創第一季獲利都是季減及年減五成以上，報價持續下滑，很可能第二、三季就會出現虧損，面板股價表現不好，應該是基本面出了問題。

其實，對照近來電子股開始跌深反彈，許多股票都從底部反彈一、兩成，甚至領先帶頭的IC設計股如創意電子，都已從低點大漲近五成，但是，從去年第二季開始修正的面板雙虎，如今股價不僅跌跌不休，甚至還創新低，難以擺脫利空與底部的糾纏。

因此，歸納一下面板雙虎股價表現弱勢的原因，顯然鴻海集團退出群創的消息只是火上加油，是引爆投資人失望賣壓的最後一根稻草。

若對比另一隻面板老虎友達，情況都很像，一樣也是去年獲利很好，但今年出現衰退，並且和群創一樣進行減資退現金的計畫，另外友達主要股東佳世達持股6.9%，與鴻海集團（鴻揚、鴻海、鴻準及華準）持股群創6.8%差不多，但唯一不同的是，佳世達沒說要退出友達，只有李焜耀不再續任友達董事。

各種內外在條件都和群創很接近的友達，近來股價並沒有像群創再創新低，但表現當然也不是太好，關鍵原因也是面板報價下滑，見不到基本面好轉的跡象。因此，我的看法是，投資人在關心大股東動向之餘，應該還是要先關心基本面變化，這才是決定股價表現的關鍵力量。

從鴻海退出群創的新聞，也可以趁機探討一下國內電子業的轉投資策略與布局，尤其鴻海是龍頭廠商，不僅具有代表性，轉投資也是既多又雜，遍及許多產品與技術領域，鴻海未來如何管理這些複雜的轉投資，確實是很值得關心的議題。

切割部門、掛牌上市獲利的遊戲已經玩不下去

觀察鴻海過去的轉投資策略，的確有不少可以檢討之處。早年電子業蓬勃發展，許多電子公司流行切割部門掛牌上市，或透過不斷轉投資新題材上市獲利，這種作法不只鴻海有，很多公司也都如此做，因為那是一個百花齊放、遍地是機會的年代。

但是，這種遊戲玩久了就容易出事。例如從鴻海切割出來在大陸A股掛牌的工業富聯(FII)，以及在香港掛牌的富智康及鴻騰等，從掛牌至今股價都大跌，跌幅在53%到75%之間，這幾家公司當年掛牌時都盛況空前，投資人趨之若鶩，但如今股東虧損累累，這對鴻海來說顯然不是很好的記錄，股東也不可能對鴻海產生任何好評價。

而且，如今產業進入緊縮階段，必須更專注投入關鍵產業趨勢，例如5G、AI或電動車等，但鴻海卻已經明顯落後對手。當年鴻海最大對手比亞迪，如今已是中國電動車的領導品牌，股價表現也突出很多，股神巴菲特投資14年來獲利不少。當年鴻海嗆聲比亞迪，如今卻狠狠被超「車」，這對鴻海來說是一個很大的警訊。

若對比其他台灣優質電子公司的作法，也可以看出，很多CEO對於企業切割與轉投資策略等，都已經明顯在收斂中。

以台積電、聯發科、研華或台達電等公司為例，這些企業專注本業，對於旗下轉投資公司都相當謹慎，基本上會有一些協助，但大多是讓其獨立發展，也很少抱著股票上市掛牌後可以賺一票的想法。

這些CEO都有很簡單的想法，本業才是最值得耕耘，而且專注本業獲利才是最大，但是做好本業並不容易，用盡全力都不一定做得好，所以又何必浪費時間在賺那些蠅頭小利？

聯發科、研華對轉投資一向謹慎

聯發科對於轉投資的IC設計公司，若是在公司發展初期就投資，對於創業團隊會給予協助，但也只是扮演被動角色，一切都要靠團隊自己的實力與努力去爭取，至於公司順利發展或股票掛牌後，更會與團隊講清楚，未來手中持股將逐步出脫。

像大陸的匯頂及台灣的揚智，很多投資人以為他們是屬於聯發科集團，但事實上這些公司的經營與業務與聯發科都有明顯區隔，沒有什麼所謂的「聯發科概念股」，因為都只能靠自己努力，很難沾到什麼集團發展的好處。

另外像研華對於轉投資一向很謹慎，在投資外部團隊上，更是要經過多方評估，實際進行業務合作後才會出手，如此可免於讓轉投資團隊養成依賴習慣，也避免團隊太早期取得大公司的投資後，在外面打著集團名號招搖撞騙的可能。

這些優質的電子集團，當然有實力去扶植一些小公司，但不會去強調轉投資關係，或是進行集團聯盟與綜效的運作，因為這也很容易出現弊端，例如可能有採購及買賣上的利益輸送，在訂價上給予各種好處等。

其實，有富爸爸的公司，表現也不見得比較好，在現實社會中，富家小孩因為太被保護或溺愛，成就不一定好，而太多厲害的創業家，都在困苦的環境中力爭上游，表現反而更突出。郭台銘本人就是在艱苦環境下磨鍊出來的經營奇才，對這個道理應該很能理解。

因此，從這個角度來看，若鴻海開始對轉投資公司做減法，例如對群創及榮創等公司的經營放手，把重心放回母集團的轉型與改造上，不再熱衷轉投資會帶來的資本效益，說不定對這些被投資的公司來說，反而是好事一件。

鴻海經營更聚焦 有利本益比提升

劉揚偉在2019年從郭台銘手中接下鴻海，似乎可以看出，他對鴻海轉投資事業有逐漸放手的感覺。就像當初統一集團在高清愿時代，一直被外資抱怨轉投資太複雜看不懂，羅智先上任後大砍不賺錢的轉投資和低毛利產品，重新聚焦少數有發展性的產業方向，也讓統一的績效獲得外資普遍認可。

事實上，家大業大的鴻海，不論營業規模、獲利能力及市值等，都堪稱是台灣電子業中的老大哥，但多年來鴻海股價本益比一直不高，在電子集團中排名都在末段班，頂多在10-12倍左右。到底是什麼因素造成這種現象，很值得經營團隊好好研究一下。

鴻海董座如今由劉揚偉主導，未來若能讓鴻海的經營更聚焦，讓公司治理逐步走向正常化與合理化，一定會讓國內外法人對鴻海更具信心，也有機會提升鴻海的本益比。我相信，劉揚偉若能在鴻海的公司治理上做出改變，那麼對鴻海的貢獻，絕對不下於在電動車、機器人等3+3事業上的突破。

台灣到處都有優秀的企業典範可以學習效法，但這些都要靠經營者的智慧與自覺，要好要壞，全都在一念之間而已。

本文授權自今周刊，原文見此。

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