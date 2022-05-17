芬蘭、瑞典盼加入北約 為何普丁很不爽、還威脅要報復？4個Q&A一次看懂

【文．林信男】

俄烏戰火持續延燒，讓過去長期維持軍事中立政策的芬蘭、瑞典，採取了歷史性的轉變。

本月15日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin），一同召開記者會宣布，將申請加入「北大西洋公約組織」（NATO）。尼尼斯托並強調，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，成為北約成員，將可「最大程度」提高芬蘭的安全。

馬林也說，芬蘭一直和其他北約成員國，就芬蘭加入一事，保持密切聯繫，由於加入北約，須先獲得國會批准，因此，「我們希望，國會能在未來幾天內，確認申請加入北約的決定。」

在芬蘭宣布上述消息後不久，瑞典執政黨「社會民主黨」亦表示，支持瑞典加入北約，放棄了長期以來的反對立場。該國外交部長林德（Ann Linde）在推特上寫道，「今天，社會民主黨做出了一項歷史性決定，同意申請加入北約。俄羅斯入侵烏克蘭，使瑞典和整個歐洲的安全局勢惡化。」

至於芬蘭、瑞典加入北約，意味著什麼？俄羅斯對此有何回應？加入過程中，可能會遭遇哪些阻礙？本文以下將透過4個Q&A，帶領讀者一次掌握相關資訊。

"Meille tärkeintä on Suomen ja suomalaisten turvallisuus."



TP-UTVA linjasi, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä, kun eduskuntaa on kuultu. Pääministeri @MarinSanna kertoi päätöksestä lehdistötilaisuudessa. pic.twitter.com/uQbwqlJwnY — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) May 15, 2022

一、何謂北約？

「北大西洋公約組織」（North Atlantic treaty organization），是1949年，由美國、加拿大、英國、法國，以及其他8個歐洲國家，共同簽署《北大西洋公約》，所組成的軍事聯盟，承諾互相透過政治、軍事等手段，對參與其中的成員國，進行保護，截至目前為止，北約成員國，已擴增至30國。

二、芬蘭、瑞典加入北約，意味著什麼？

根據《北大西洋公約》第5條規定，所有簽署該公約的成員國都認定，對任何一個北約成員國發動攻擊，將被視為與北約所有成員國為敵，這時，北約的軍事資源，就可用於保護受攻擊的成員國。

前瑞典首相畢爾德（Carl Bildt）在接受CNN採訪時指出，若芬蘭、瑞典加入北約，意味著2國將會與既有的30個成員國之間，執行更多聯合軍事訓練和相關規劃。

三、俄羅斯對於芬蘭、瑞典打算加入北約的反應為何？

北約向來被俄羅斯總統普丁，視為一座為了制衡俄羅斯，所設立的「堡壘」，而俄羅斯入侵烏克蘭的理由之一，就是烏克蘭表達了加入北約的意願。

這回，對於芬蘭、瑞典打算加入北約的消息，俄羅斯外交部日前透過聲明表示，芬蘭加入北約，將對俄、芬雙邊關係，以及維護北歐地區的穩定與安全，造成嚴重損害，俄羅斯「將被迫採取軍事科技和其他性質的報復措施，藉以消除由此而生的國家安全威脅。」普丁更示警，芬蘭此舉是個「錯誤」。

四、芬蘭、瑞典欲加入北約，可能遭遇哪些阻礙？

現階段，外界對於芬蘭、瑞典計畫加入北約一事，多表支持。例如，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，即使有成員國表達不同意見，但他認為，只要芬蘭、瑞典提出正式申請，就能加入北約。

而布林肯口中「表達不同意見」的成員國，指的就是土耳其。因為上周，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），以「包庇恐怖分子」為由，反對芬蘭、瑞典加入北約。

不過，來自土耳其方面的指控，應不至於對芬蘭、瑞典加入北約，造成太大影響。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）強調，他有信心，可在成員國議題上，取得共識。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

普丁怎麼了？芬蘭決加入北約，他致電說明竟得這反應：普丁竟沒威脅我…只說「這句話」

175億美元外資逃離創新高！俄烏戰火讓中國「剉咧等」…為何他們倒楣，台灣也得小心？

用「內褲下毒」對付政敵！曾與老鼠「同住」、在街頭被霸凌，普丁當年如何成為俄羅斯總統？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】