Netflix宰殺「寄生蟲」共享方案、價格曝 員工離職潮沒在怕

【文．林依榕整理】

許多人看Netflix都會使用「共用帳戶」，可以透過較便宜或免費的價格，觀賞線上串流影音，不過Netflix表示最快將在今年底「打擊」共享密碼用戶、要求收費，同時推出附有廣告的低價訂閱方案。而外媒報導，最新政策是共享帳戶最多只能2人，每月收費約89元。

據Netflix日前公布的第一季財報來看，訂閱戶流失20萬人，預計第二季還會再失血200萬名用戶，不僅股價暴跌、掀起員工離職潮，人們反而轉去看電視的時間增加了，這到底是怎麼回事？

根據紐約時報報導，串流影音平台Netflix表示，正努力在2022年第四季前，推動低價且帶有廣告的訂閱方案，也預計會推出脫口秀、實境秀等新內容，同時將會針對「非同住親友」的共享帳戶們要求付費，藉此解決近期帳密共享猖獗，導致付費訂閱制停滯的困境，而這計劃比原先預期的速度快很多。

其實，Netflix從3月開始就在秘魯、智利和哥斯大黎加搶先抓共享帳號，並要求「寄生蟲們」付費。

據悉目前試行的付費新方案，如果想分享帳號給別人，那麼使用者需要訂閱「標準」與「高級」方案，最多僅限共享2人，每多1人就必須額外付費；以哥斯大黎加為例，共享帳戶每增加1人加收2.99美元（約折合台幣89元）。而如果選擇最平價的「基本」方案，則沒有辦法使用共享功能。

抓緊疫情商機爆紅 卻也讓人們漸漸轉去看電視

為什麼現在的人越來越不想看Netflix了？美國媒體CNBC分析，當2020年新冠疫情爆發初期，人們因封城、遠距上班導致在家時間變多，讓串流平台抓緊商機快速成長。

但隨著疫情爆發時間拉長，受限於防疫政策，Netflix的原創內容製作被迫中斷，以至於2022年上半年新節目銳減。以2022年第一季及2021年第三季相比，人們花在Netflix上的時間下降了5％，但這現象也發生在Disney+、Hulu、Amazon Prime等其他串流平台身上。

串流平台成長速度放緩，也顯示投資優質的影音內容，才是一間公司能夠長久生存、穩定成長的關鍵；因此，Netflix宣布2022年將注資170億美元，聚焦在更受歡迎、能夠吸引用戶的內容。

曾放話「只要英雄不要忠誠」 Netflix離職潮悄悄醞釀中

Netflix曾被列為是令人嚮往的工作之一，薪資豐厚、工作機會也多，但是不同於一般訴諸「大家庭情感」和樂融融的企業氛圍，Netflix從一開始就表明，「只需要」能夠以一擋百的超級英雄、一流人才，不需要員工的忠誠，一旦做不出滿意的成果，就是請你走人。

雖然在如此策略下，公司盡是優秀人才，可以激發最大創意和執行力，可同時整個工作環境如同「戰場」，令人時時刻刻感到高壓與恐懼。

如今隨著Netflix第一季財報公開後，訂閱戶大量流失、股價重挫35%，創下有史以來第二大單日跌幅、市值蒸發540億美元，也動搖了員工們對公司的不信任感，認為公司不如以往能夠賺大錢、發高薪，甚至覺得前景黯淡。

不少內部員工透露，現在想離開Netflix的人比以往來得多，也希望公司可以多發放股份以彌補損失。

而Netflix目前開始走向「省錢」的壓縮成本策略，意味著以前員工能夠無所顧忌地執行自己的想法、提案，如今當公司面臨瓶頸時，這樣的舞台勢必縮小，也代表著未來更沒有犯錯的空間，員工能自由發揮的創意，開始受到上層更高度的審視。

據《華爾街日報》報導，Netflix近日向公司內部發出一條訊息表示，公司的文化指南增加了一項「藝術表達」的部分，提供觀眾多樣化的節目及故事，不再審查特定藝人或聲音，一切讓觀眾自己決定什麼適合他們，而這可能會造成部分員工會因為所擔任的職位，製作自認為有害的內容，「如果你不喜歡也無法支持公司內容廣度，可以選擇離職」！

本文授權自今周刊，原文見此。

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