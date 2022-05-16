金融股還能存股嗎？這3檔可續抱 新光金3周外資砍46萬張…富邦金、台新金也慘中箭

【文．李易紓整理】

金融股近日成為台股崩跌的關鍵類股之一，金融類股指數從4月盤中最高點1947點，跌至上週五（5/13）收1632點，跌幅超過16%，今年金融股還能不能有除權息行情？分析師認為恐怕有點難，在大型金融股中，他建議這3檔包括臺企銀（2834）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）可繼續持有。

外資賣超452億元，台積電賣超縮小至3.5萬張

上周外資在集中市場賣超452億元，賣超仍集中在金控股及台積電（2330），其中繼續賣超新光金（2888）10萬張，連3週累計賣超高達46萬張，中鋼（2002）居第二7.8 萬張、元大金（2885）7.1萬張、富邦金（2881）6.7萬張，台積電和台新金（2887）各近3.5萬張。

累計今年以來，外資賣超台積電多達63.4萬張，提款金額高達3572億元。

小型銀行股台中銀（2812）、高雄銀（2836）或可出脫

根據中時新聞網報導，今年存股族要不要留下手中的部位參加除權息？李世新建議，臺企銀（2834）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）這類大型金融股其實是可以繼續持有。

而小型銀行股像是台中銀（2812）、高雄銀（2836），就算是央行後續升息、對於銀行本業獲利也有限，在流動性上要做存股，將會承受較大風險。

台股跌破2年線，要反轉得看美國通膨能否降溫

永豐投顧分析，觀察美股和台股過往跌破2年線關卡，都是當時歷經國際系統風險，如2000年科技泡沫、2008年金融危機、2011年歐債危機、2016年中國熔斷、2018中美貿易戰，以及2020 年全球疫情大爆發。

此次台股跌破2年線，則是疫情發生時美國大幅印鈔救市、造成巨大泡沫，預料在美國通膨未顯著降溫前，台股要反轉不易。

融資維持率150％，恐仍有個股面臨斷頭下殺危機

目前台股雖本益比僅 11.4 倍，僅次於全球疫情大爆發時的11.3倍，評價已低，但大盤融資維持率在150%左右，不排除個股仍有斷頭下殺危機。

本文授權自今周刊，原文見此。

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