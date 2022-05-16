從幣圈暴跌看「反向的力量」⋯老謝：台經濟大好 最大推手是習近平

【文．謝金河】

力量總是往相反的方向貫穿！

AI專家杜奕瑾先生在臉書上寫下一句話：「反美金寬鬆而起的幣圈，結果2022年最穩定的是美金」！其實金本位結束後，現在已經很少用「美金」，改用美元，不過，已經是意思到了！

每一段金融市場最後段的修正都是虛擬貨幣來完成。最近比特幣、乙太幣等崩跌，比特幣從最高的68993美元摔到25430美元，作為第三大穩定幣的TerraUSD也重挫，和Terra連結的LUNA短短幾天重摔99%，虛擬貨幣跌得四腳朝天，市值蒸發至少8000億美元。這個去中心化的虛擬貨幣，也在這回抗通膨的殺戮中倒下。

杜奕瑾的意思是，這些幣圈崛起，原來是對抗美元大量寬鬆而崛起的，最後仍然是美元最強。這個現象讓我想到我在東亞所讀黑格爾的辯証法，費爾巴哈的唯物主義，到馬克思結合這兩人思想，成為辯証唯物主義最核心的「正，反，合」，我常常被這些哲學思想弄得團團轉，最後得到一個結論：力量總是往相反的方向穿透！大家看衰美元，現在美元最強。

這種反向的力量無所不在，例如，俄羅斯入侵烏克蘭，各國制裁俄羅斯，照理說，盧布會崩潰，結果盧布現在成為強勢貨幣，從154.965升值到62，盧布成為3月以來升值最多的貨幣，原因是俄羅斯要求使用盧布買石油、天然氣。4月的數字出來了，中國4月進口2225億美元，和3月持平，但從俄羅斯進口88.9億美元，比去年同期成長56.61%，中國是支撐盧布最大推手。

另一個反向力量是普丁入侵烏克蘭，最大的理由是防範北約東擴，現在普丁成了歐洲團結的重要力量，瑞典、芬蘭冒著俄羅斯斷油、氣，甚至核武攻擊的威脅，都強力表態要加入北約。過去歐洲國家，歐盟、北約成員國各自有自己的算盤，現在普丁把大家團結起來！這也是反向的力量！

台灣經濟這些年大好，其實最大的推手是習近平，范疇説：台灣在習近平幫助下成為全球風雲國家！

本文授權自今周刊，原文見此。

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