確診後被同事保持距離心好苦 從清零到共存企業防疫難度再拉升：5個關鍵得要克服

【文 蘇君薇】

近期台灣染疫人數大增、疫情嚴峻，各企業紛紛採購快篩試劑、啟動分流等措施因應防疫，不過調查顯示，超過4成企業認為今年防疫較去年困難，且當有員工確診時，仍有近4成8企業維持正常上班。

根據104人力銀行調查，防疫政策從去年三級警戒的清零轉為共存，走向「新台灣模式」，有41.9%企業認為，確診病例暴增、員工染疫風險增加、難以確認員工是否與確診者密切接觸、快篩難買、難確認員工是否染疫，都使得今年防疫較去年困難。

也因政策改變，調查顯示，多數企業以不影響營運為最優先考量，當有員工確診時，有25.5%企業採「除確診者外，其他人正常上班」，其次為「啟動快篩，陰性者正常上班」佔22.4%，合計共47.9%企業「以維持全員正常進班」為最多。

調查也發現，不論員工是否確診，今年和去年相比「正常進班」的企業比例為54.7%、高於去年的36.1%，「分流上班」佔15.7%、「全員居家辦公」佔3.6%，都低於去年的37.7%、11%。

面對疫情，常有人感到焦慮，擔心自己若確診了怎麼辦、會否影響工作？甚至有網友透露，自己確診後，經過多次PCR陰性順利解除隔離，未料重返工作崗位後，被同事質疑是否真的痊癒，午餐時間也沒人願意一同買飯，明顯感受到大家與自己保持距離。

對此，104人力銀行社會企業處副總經理王榮春給出三大建議。首先，確診者不要有犯錯者的心態「因為錯不在你」，再來，若有員工確診，公司主管應可重新設計工作，將個人目標暫時調整為部門目標，最後，則將狀況當任務、視異常為正常，學習和變動相處。

此外，勞動部先前公告，若勞工確診後，經衛生主管機關通知隔離治療，即使是無症狀或輕症，該期間也應「居家照護」，必須請假、禁止外出工作。

勞動部並指出，為方便勞工請假，只要持有「電子居家隔離單」，以及「健保快易通」APP的PCR檢測結果都可作為請假證明，透過截圖或輸出資訊，就可向雇主請假。

確診勞工經衛生主管機關通知居家照護、收治於指定處所或醫院，於隔離治療期間請病假者，請假的日數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤奬金，請勞資雙方應共同配合防疫措施。

健保署官網

本文授權自今周刊，原文見此。

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