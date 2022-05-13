鼓吹積極染疫有天然抗體、唾液快篩去除嬰兒警語？陳時中點出關鍵：因台灣這麼看

【林依榕 整理】

唾液快篩昨天在連鎖醫材通路「杏一」上架販售，卻被爆出原有的「嚴禁2歲以下使用」警語被去除，陳時中澄清並非不為嬰兒把關，而是台灣仿單一向採用「正面表列」。

至於專家李秉穎表示，未來居隔時間可能會再延長，甚至有網路瘋傳「及早染疫、及早免疫」的想法，陳時中記者會上僅回應，減少人工、增加資訊化藉此控制醫療量能，並安撫確診的人不要太緊張。

嬰兒被「放生」？唾液快篩「未滿2歲勿用」警語被去除

▲圖片來源：取自立委洪孟楷臉書

連鎖醫材通路杏一，昨天上架韓國製的唾液快篩「福吉美」（Gmate），但產品仿單中「嚴禁2歲以下使用」警語被去除，質疑衛福部是不是「放生」嬰兒不把關，甚至有誤導家長2歲嬰兒可以使用的嫌疑？

陳時中解釋，台灣仿單都是採用「正面表列」，例如會標註2～18歲的兒童及青少年須由家長協助採檢，2歲以下既然沒有列出，「那自然就是不能用」，至於１８歲以上的就可以自己使用採檢。

快篩試劑有通過EUA？醫生視訊診斷如何判斷

目前開放民眾可以進口自用快篩，不過依指揮中心規定，只要快篩試劑沒有通過EUA，就不能作為防疫判斷依據，但遠端視訊診療是否會增加醫療人員判斷上的困難？

陳時中表示，民眾在視訊看診時就要秀出快篩試劑的廠牌給醫生看，而如果快篩是在台灣買的，「那當然就是已經通過EUA」。

2度染疫有夠崩潰 哪些人容易2次中招？

日前有民眾表示，自己去（2021）年5月就確診過，但康復後留下許多後遺症，沒想到今（2022）年再被感染讓她相當崩潰；外界好奇，是不是哪些對象比較容易2度染疫，如果確診了，有哪些症狀會對2度感染者造成極大傷害？

羅一鈞說明，以新冠肺炎的觀察來看，2度感染的人都會因為先前染疫過已有保護力，再交叉感染後症狀通常較為輕微，多半會屬於輕症、無症狀的狀況；但沒有誰比較容易被2度感染，主要還是看生活、工作環境暴露風險有關，像是醫護或是邊境人員暴露在病毒風險之下相對高，自然被2度感染的機會也較大。

▲圖片來源：指揮中心提供

6月台灣恐達疫情高峰 李秉穎：居隔3+4可能延長

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎週三(5/11)表示，台灣疫情預估6月初會達到高峰，如果確診人數過多、醫療量能過載，現行的居隔3+4防疫政策會再修正，不一定會升三級警戒，但可能會改回10+7的隔離政策。

對此，陳時中僅表示，根據疫情規模減少人工化、增加資訊化讓效率變高，對於醫療量能控制比較有幫助。

反正得了也是輕症 確診反而像打了「天然第四劑」？

面對嚴峻疫情，有網友表示自己持「積極染疫」的態度，確診後再讓同住家人一起被感染，因為這樣等同打了「天然第四劑」疫苗，全家都有抗體，而曾宣布參選民進黨北市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行也贊同此觀點，「及早染疫、及早免疫」的想法掀起不小輿論。

陳時中認為，在社會共同抗疫期間，不希望造成醫療壓力過大，對個人而言雖然多數輕症化，但戒慎不恐懼「盡量不要得、得了也別太緊張」，把身體照顧好就好。

疫情流感化後 陳建仁「再報確診數也沒意義」

前副總統陳建仁認為，未來當疫情流感化後，指揮中心每天公布的確診數將「再也沒意義」。

指揮官陳時中回應，到一定的數量之後，確實這些數字也代表不了什麼意義，屆時就不會去公布；不過現在情況來看，國人還是想要了解台灣疫情爆發的規模，所以指揮中心仍然會公布每日的確診人數。

本文授權自今周刊，原文見此。

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