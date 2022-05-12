台大開理財課逾1600人搶修！沒發財祕笈卻獲學生「零負評」讚：改變一生觀念

【文．黃浩珉】

想以有限的財務資源實現人生理想，首重務實，在他眼中，這門通識課從來就不是「發財祕笈」。

透過通識教育傳遞正確理財素養，是教授陳彥行授與學生邁向夢想的第一課。

「你將來的薪水高，能不能保證實現你的夢想、你的理想？」講台前的台灣大學財務金融學系副教授陳彥行，拋出這問句，台大管理學院教室上百名來自不同科系的學生，一時間不知如何回應，空氣瞬間靜默，只有幾個人輕輕搖頭，像是在說「不一定」。

這是台大管理學院唯一一門通識課「個人理財規畫」的現場，5年前當它第一次出現在台大課程清單上，就吸引6百多名學生登記選修；由於課程內容備受好評，到了110學年度第2學期，已有超過1千6百名學生競爭60個修課名額，為了讓搶不到課的學生也有機會學習，陳彥行首次開放線上旁聽，目前有近7百人在遠端「隨班附讀」。

建立良好基礎

非關「發財祕笈」

為了照顧不同背景的學生，理財課上不會用到艱深的數學，也不深談金融商品的操作技巧，課程大綱中的「個人財務狀況評估及預算規畫」、「現金收支及信用管理」、「保險及退休規畫」，都是一般人能輕鬆理解的基礎概念。

在陳彥行眼中，這門通識課的定位也從來不是「發財祕笈」，而是希望替學生建立基礎的理財概念，讓他們能在不確定的經濟環境下，以有限的財務資源，達成不同的財務目標，進而實現人生理想，也讓退休生活更有保障。

想靠有限的財務資源實現人生理想，最重要的第一課是務實。所以陳彥行的理財課，總是從目標設定談起，無論是買房、買車、為退休做準備，一切的理財計畫都必須有明確的目標導向，有了目標以後還要客觀評估自身當下的財務狀況，最終才能決定該怎麼運用儲蓄、保險、投資金融商品等理財工具。

在達成理財目標的漫長過程中，經常會面臨各式各樣的抉擇，因此陳彥行在課堂上，會不斷以「買房好還是租房好」、「開燃油車好還是開電動車好」、這類貼近生活的實例，並搭配不同的收入水準、生活開支、市場利率等條件，引導學生試算出符合個人目標的最佳財務方案。

務實規畫好目標與方案之後，第二課是嚴格執行計畫的紀律。「如果我的目標，是每個月存3萬元，才能讓老年生活維持退休前的品質，但幾十年當中，我難免會遇到想花一筆錢出國、買一輛新車、換一棟房子的時候。做決定之前，我就可以把試算表打開來，計算一下做了這件事對我的退休規畫會有什麼影響，如果影響不大，那就做；如果影響滿大的，就要再考慮一下，或調整理財計畫。」陳彥行舉例。

「學習理財，設定目標，就是對自己的人生負責。我期許學生上完我的課，可以不要被騙。」陳彥行說。

投資觀念正確

減少犯錯機率

陳彥行指出，近兩年台股表現強勁，許多年輕人紛紛投入股市，但在眾人瘋投資的時代，更凸顯理財教育的重要性，讓學生正確認知金融市場的運作邏輯是「天下沒有白吃的午餐」，並正確介紹不同商品特性，避免學生因受騙上當而血本無歸，就是身為財金系教授的社會責任。

「道理講出來其實很簡單：世界上沒有完美的財務商品，像是基金的報酬高，風險就高，保險的保障多，保費就貴，只是推銷的人通常只會說好處。但你要記得，金融業者非常精，不管商品怎麼變，都有一個平衡利潤在，商品某個地方好，一定是把成本或風險藏在其他地方。」陳彥行說。

「投資也一樣，很多外面的老師就自稱有很高的報酬，要招收會員，但我們財務學有個假說，意思大概是『一個投資方法如果真的管用，愈多人用它也會愈不管用』。」陳彥行繼續解釋，「上了我的課、有正確的觀念，如果有人邀你進入投資社群，你就會小心一點，雖然人性有弱點還是可能犯錯，但至少犯錯機率會減少。」

教學生對自己負責、避開依人性弱點設計的陷阱，陳彥行傳授的與其說是理財素養，更像是一套人生哲學。這，也確實是他開課的初心。

「大部分人聽到管理學院，可能聯想到畢業後穿得西裝筆挺，為有錢人服務，然後自己也賺很多錢進來，但其實，財金也可以做很多對社會有利的事。」大學、碩士都主修經濟的陳彥行笑著說，自己雖然已「轉行」多年，內心深處還是藏著「經世濟民」的經濟學家思想。

透過通識教育傳遞正確的理財素養，或許無法在短期間達到經世濟民的影響力，但5年來，陳彥行已慢慢看見學生的人生，因為選到這堂課而改變。

「我的期末報告是『個人理財規畫』，有個電機系學生，拿一位家境不好、但想出國念書的同學當個案，幫他用5年時間做規畫，解決出國念書的經費問題，我看了覺得好棒，好有同學愛。」陳彥行至今仍無法確定這份報告究竟是為了家境不好的同學，或報告學生本人而規畫，但他強調，只要有人透過課堂上學到的理財規畫築夢踏實，這門課就有存在的意義。

學生也感受到陳彥行的用心，對課程幾乎零負評，最常看到的感想是「改變一生觀念的課」、「未來可以為自己跟家庭做完整的規畫」，一名正在修課的同學更對《今周刊》表示：「將理財知識運用到生活當中，這是每個人都該修的必修課。」

用正確的態度與知識，讓學生更清楚未來人生藍圖、更有計畫地接近夢想，是台大熱門理財課最珍貴的價值。

本文授權自今周刊，原文見此。

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