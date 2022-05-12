台積電面臨500元保衛戰！股市震盪讓投資人心驚驚 錢該往哪擺才放心？

【文．林信男】

通膨居高不下、俄烏戰爭持續延燒、中國疫情升溫衝擊供應鏈，以及美國聯準會（Fed）貨幣緊縮政策等因素，導致近期金融市場震盪加劇，無論美股或台股，皆出現劇烈波動，甚至連「護國神山」台積電（2330），股價都面臨「500元保衛戰」。

在上述情況下，投資人該如何因應，才能在充滿不確定因素的環境中，穩住陣腳、持盈保泰？凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳分析，40年來最嚴重的通膨壓力，是造成Fed加速貨幣緊縮、市場大幅震盪的主因，「不確定性高的時候，投資人會對負面消息放大解讀，市場波動就會比較大。」

雖然股市震盪不斷，但觀察美國企業營運和經濟基本面，當前表現仍屬穩健。李怡勳引述金融研究公司FactSet數據指出，截至5月6日為止，標普500指數企業中，有87%已發布首季財報，其中79%的企業，每股稅後盈餘（EPS）優於預期。

另一方面，美國勞工部上周發布的最新數據顯示，4月非農就業人口增加42.8萬人，高於市場預期的40萬人，當月失業率為3.6%，與新冠肺炎疫情爆發前的3.5%（50年低點），相當接近。李怡勳認為，若產業營運、經濟數據，可以維持在前述水平，美國經濟「要挺過升息，是有機會的。」

通膨有機會在近期見高點 3條件可望使市場反轉

國泰證期顧問處經理蔡明翰也強調，美國經濟基本面，並未出現特殊狀況，股市卻快速拉回，主要原因，就是俄烏戰爭使通膨壓力加劇，「對停滯性通膨的擔憂，會讓國際股市，表現較為弱勢。」

李怡勳研判，相較於3月，4月國際油價，並未出現大幅上漲，估計月增幅將有所趨緩，對通膨率的影響也會減輕，因此，通膨有機會在近1、2個月內見高點；但，她也強調，「這不代表（通膨率）會快速回落」。

至於市場反轉契機，何時會到來？李怡勳指出，「只要高通膨時間沒預期久、Fed緊縮政策沒市場預估得那麼緊、經濟成長沒大家想像得這麼差，這3件事一旦滿足，市場就可能出現大幅反轉。」

李怡勳建議，現階段，投資人不宜空手等待，可留意某些「進可攻、退可守」的投資標的，以基金為例，多重資產型基金，是值得考慮的選擇，因同時擁有股票、債券，加上經理人能夠快速調整資產配置，有助降低市場震盪時，對資產的影響。

短線留意原物料、航運、金融 長線關注半導體表現

個股方面，蔡明翰分析，今年股市呈現階段性拉回，走勢有點「下樓梯」的感覺，「下了一大段，就會趨平、鈍化，甚至有反彈空間」，但因整體趨勢向下，投資人可能無法期待，有很大的反彈空間。

基於以上論點，蔡明翰稱，短、中、長期投資策略，必須分開來看，短線投資人，可在股市快速下跌時，持續緊盯，等待反彈時機，進場搶價差；中線則應保守以對，目前並不適合進場；而短期內無資金需求，打算長期持有的投資人，就可採取「資金分批、定期定額」的操作方式。

蔡明翰表示，在俄烏戰爭造成的系統性風險下，高本益比族群，將面臨修正；因此，對短線投資人來說，原物料、航運、金融等非電族群，是值得留意的投資方向；至於長線投資人，則可關注半導體族群，因為該族群基本面仍佳，只是目前受到系統性風險衝擊，影響了股價表現。

值得注意的是，即使美國經濟基本面尚可，但李怡勳和蔡明翰都認為，投資人應觀察，在通膨影響下，原物料價格走揚，是否會對企業獲利空間，造成壓縮？此外，也得留意，物價上漲，會不會使消費意願降溫？唯有密切掌握市場變化，才可能對資產配置，進行適當調整，避開利空衝擊。

本文授權自今周刊，原文見此。

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